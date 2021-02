Aksel Lund Svindal satser på Happybytes mobil: Nå vil de selge strøm og bredbånd

Mobilselskapet Happybytes lever i skyggen av gigantene Telenor og Telia, men er i vekst. Nå vil gründerne hente mer penger til å satse på trådløst bredbånd og strøm. Med seg på laget har de investor og skistjerne Aksel Lund Svindal.

MANGE JERN I ILDEN: Selv om Aksel Lund Svindal ofte er å finne i skibakken, så er han også engasjert i en rekke investeringer og prosjekter. Vis mer byoutline Siv Dolmen

– Jeg fikk vite om det av folk jeg kjenner og stoler på. Hvis jeg skal gå inn i noe, så handler det litt om hvilke kanaler man hører om det fra. Nå er jeg både kunde og aksjonær, sier Aksel Lund Svindal i et videointervju med E24, mens han er på vei til slalåmbakken.

Mobilselskapet Happybytes er en av de mange investeringene som den verdenskjente alpinisten har satt penger i.

Listen over investeringer inneholder blant annet en rekke hytte- og eiendomsprosjekter, videokonferanseselskapet Pexip og Airthings - det norske selskapet kjent for sine avanserte luftkvalitetsmålere.

– Aksel var en av dem som var nysgjerrige på det vi så. Nemlig at man kan bygge en mobilutfordrer på helt andre premisser enn det vi har sett før og at man kan få lønnsomhet på helt andre kundevolumer, sier Tronn Skjerstad, styreleder i Happybytes.

Han startet Happybytes sammen med Thomas Sandaker, som er daglig leder. Ifølge de to har Lund Svindal «investert mer enn to og mindre enn fem» millioner kroner i selskapet.

Investor Tronn Skjerstad er styreleder og en av gründerne i Happybytes Vis mer byoutline Happybytes

Sandaker har lang erfaring fra telekom. Han har vært salgs- og markedsdirektør i OneCall, var sjef i det tidligere mobilselskapet Hello og har hatt lederstillinger i selskaper som Monster og Viasat.

– Man må ha spenstige planer, men det blir alltid bedre med rasjonell analyse i bakkant. For man må ha mer å komme med enn markedsføring og støy i markedet for å kapre kunder. Her kommer erfaringen fra disse to inn, sier Lund Svindal.

Lund Svindal står oppført med en eierpost på 2,3 prosent i Happybytes. Selv beskriver Lund Svindal den som «en mellomstor» investering for han, der han har skutt i penger i flere runder.

Ifølge Happybytes har selskapet i dag 15.000 mobilkunder og aksjonærene har investert 25 millioner i selskapet så langt.

– Vi ønsker å forsere veksten vår. Så vi vil hente inn noe mer kapital for å gjøre den skaleringen mulig, sier Skjerstad.

Skal levere strøm og trådløst bredbånd

I tillegg til vekst vil Happybytes også gå inn i to nye segmenter: Et innenfor telekom og et utenfor.

– På kort sikt skal vi forsterke veksten, der vi i tredje kvartal så rundt 1.000 nye kunder i måneden. Så skal vi legge et vekstmoment på toppen, sier Skjerstad og fortsetter:

– I Brønnøysundregistrene ser man at vi har etablert et selskap som heter Happywatts. Vi vil lansere et produkt som er størst i dette markedet og som går inn med en reelt dokumenterbar fornybar strøm, sier Skjerstad.

Selskapet vil foreløpig ikke si når strømtilbudet kommer i markedet.

At Happybytes også vil inn i strøm er de ikke alene om.

Fjordkraft har allerede gjort en slik krysskobling mellom strømsalg og mobilabonnement, men de gikk andre veien. I fjor kom Telenors-selskapet Talkmore på banen og lanserte sin strømtjeneste.

– Og vi har et mål om å lansere trådløst bredbånd før sommeren, fortsetter Sandaker, om satsing nummer to for tiden.

Trådløst er en relativt ny produktkategori i Norge som Telenor lanserte for halvannet år siden. Etter at Telenor kom på banen har Telia og NextGenTel kastet seg på, mens andre aktører som Nortel har meldt at de kommer med et slikt tilbud (for bedriftsmarkedet).

– Hvor viktig tror dere trådløst bredbånd blir for bransjen og dere?

– Vi tror det vil utvikle seg som mobilmarkedet etter hvert. Det vil være et homogent produkt, der det vil være noen prisforskjeller og variasjoner i tilliten merkevarene har i markedet, sier Sandaker og fortsetter:

– Vi tror det kan bli større enn mobil for oss. Det er et stort potensial både i fritidsmarkedet (hytter, journ.anm.) og steder der det ikke er fiberdekning i dag.

Thomas Sandaker, daglig leder i Happybytes. Vis mer byoutline Happybytes

Forventer halvert underskudd i 2020

Mange aktører har prøvd seg i det norske mobilmarkedet opp gjennom historien. Noen har lyktes, noen har blitt kjøpt opp, mens andre har måttet kaste inn håndkleet. Happybytes mener de skal unngå det siste.

Happybytes kom forsiktig i gang i 2018. Nå har selskapet lagt to hele driftsår bak seg. I 2019 omsatte selskapet for 6,3 millioner og hadde et årsresultat på −12,7 millioner.

Styreleder Skjerstad understreker at 2020-tallene ikke er ferdigstilt ennå, men sier følgende om fjoråret:

– Vi hadde en kraftig økning i omsetningen på rundt 2,5-gangeren og underskuddet ble omtrent halvert, sier Skjerstad.

– Vi har hatt mange diskusjoner om hva som trengs. Det er en enfoldig tro der ute på at «size matters» – at bare man blir stor nok så får man lønnsomhet. Men hvis 10 nye kunder ikke bidrar positivt, så blir man heller ikke lønnsom med 100.000 kunder, sier Sandaker.

Tror de trenger 10.000 kunder til for å gå i pluss

Lund Svindal forteller at det er flere grunner til at han har satset på Happybytes, der han både er kunde og investor. En av dem er det han beskriver som selskapets effektive driftsmodell.

– Man må skape lønnsomme forretningsmodeller. Klarer man å finne skjæringspunktet mellom det og et kundetilbud som både er lettfattelig og attraktivt, ja da finner man noe som kan skaleres, sier Lund Svindal.

– Når går dere i pluss?

– Vi har 15.000 kunder nå og tror vi trenger rundt 25.000, sier Sandaker.

Overskuddsbarrieren er rundt 10.000 mindre enn det ledelsen i Nortel har sagt de trenger for å gå i pluss i bedriftsmarkedet.

– Hvor tar dere kunder fra?

– Det følger i stor grad markedsandelene i bransjen og nå for tiden kommer rundt 60 til 70 prosent av kundene fra de to store (Telia og Telenor, journ.anm.), sier Sandaker.

Den offisielle markedsstatistikken fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for hele 2020 er ennå ikke klar.

Tallene for markedsandeler i første halvår 2020 viser at Happybytes foreløpig er så små at de havner i kategorien «Øvrige» tilbydere – etter Telenor (med 46,9 prosent av kundene), Telia (med 36 prosent), Ice (med 10,4 prosent), Fjordkraft (med 2,0 prosent), Chili Mobil (med 1,2 prosent) og Lycamobile (med 1,1 prosent).

– Vi vokste like mye som Fjordkraft i fjerde kvartal, til en brøkdel av kostnaden. Vi har ingen utgifter til telefonselgere og annen salgsprovisjon, sier Skjerstad.

Sandaker påpeker at de bruker noe penger på annonsering i sosiale medier, men at de satser tungt på «jungeltelegrafen».

– Endrer etableringen av Ice med sitt eget mobilnett konkurransen for dere i grossistmarkedet som må leie nettilgang?

– Det er noe vi har ventet på i mange år. Foreløpig er vi litt skuffet over myndighetenes tro på at det er det som skal gi kundene bedre prising. Men at Ice er viktig for å lage mer dynamikk i markedet er det ingen tvil om, men vi ser det ikke helt ennå, sier Sandaker.

