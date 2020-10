Amazon slaktes etter pinlig Sverige-lansering

Sveriges flagg ble argentinsk, produktbeskrivelsene var i beste fall upassende og en stekepanne med målgruppen kvinner. Det manglet ikke på feil da Amazon åpnet nettbutikk i Sverige.

Vis mer byoutline Amir Nabizadeh/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: 28. oktober 2020 19:43

«Massiv kuk», «våldtäkt» og «avföring» er kanskje ikke ord man forventer å lese i produktbeskrivelser knyttet til gratulasjonskort, musematter eller bademadrasser. Men da Amazon lanserte i Sverige onsdag var nettopp det beskrivelsene som møtte svenske kunder, ifølge flere svenske medier.

Ting kan dermed tyde på at det ikke var svensker, men maskiner som sto for oversettelsene av produktbeskrivelser.

På Twitter har eksemplene fra nettstedet florert gjennom dagen. Man kunne blant annet kjøpe fiskekroker i fargen «solig våldtäkt», eller et spennbånd av typen «knark».

Aftonbladet omtaler også hvordan det svenske flagget var byttet ut med en argentinsk variant på nettsiden.

På toppen av det hele hadde selskapet også lagt en stekepanne under avdelingen «for kvinner».

Les også Ble vekstvinner i handelsbransjen: – Jeg blir ingen vinner neste år

– Å kalle Amazon en trussel er en fornærmelse

Den svenske e-handelsveteranen Nicklas Storåkers, som også er toppsjef i prissammenligningstjenesten Pricerunner, er ikke nådig i sin dom over lanseringen.

– Det er det sløveste arbeidet jeg noensinne har sett. De har ingen spesielle tilbud, dårlige oversettelser, feil tekster til noen produkter. Det kommer alle til å synes, sier Storåkers til nettstedet Breakit.

Han mener Amazon ikke virker å være den konkurrenten svensk handelsnæring har fryktet de siste årene.

– Å kalle dette en trussel mot svensk netthandel er en fornærmelse mot alle dyktige nettforhandlere, fortsetter Storåkers.

Les også Norsk detaljhandel tilbake i vekst

Amazon-topp: – Retter feil

Netthandelsgigantens sjef for ekspansjon i Europa, Alex Ootes, bekrefter til Dagens Industri at et av de største fokusområdene er å få orden på produktbeskrivelsene.

– Vårt team følger reaksjonene fra kunder og retter feilene etter hvert. Men man skal huske at dette bare er dag en. Det er vanskelig å oversette den enorme mengden med produkter manuelt, så vi har brukt maskinlæring for deler av katalogen, sier Ootes til avisen.

Til Breakit sier Amazon-toppen at oversettelsene kommer til å bli «bedre og bedre».

– Det her er ikke vår første lansering. Vi sikrer at vi har alt kundene virkelig bryr seg om, som er å ha et bredt utvalg, lave priser og raske leveranser. Vi har akkurat startet og vi har mye å lære og justere, sier Ootes.

Her kan du lese mer om Nettgigantene Netthandel Amazon Sverige