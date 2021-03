Dave Kasnic / E24 «Siri-gründeren» med ny helse-start-up: – Vil gjøre slutt på så mye lidelse

Norsk-amerikanske Dag Kittlaus er gründeren bak Apples taleassistent «Siri». Etter at han fikk samme krefttype som Steve Jobs, bestemte han seg for å utforske helseteknologi. Nå avslører han sitt nye prosjekt.

SAN FRANCISCO (E24): Det var en ren tilfeldighet at legene oppdaget det. Han hadde trent seg opp til triatlon og var etter eget utsagn i strålende form. Men kona Leslie mente han burde ta seg en grundig legesjekk fordi det var så lenge siden han hadde vært hos legen.

– 36 timer senere lå jeg på operasjonsbordet og gjennomgikk en operasjon så kompleks at én av 20 dør under inngrepet, sier Dag Kittlaus.

For i løpet av rutineundersøkelsen hadde legen oppdaget noe i bukspyttkjertelen hans: en svulst på størrelse med en sitron. Det viste seg å være nevroendokrin kreft, samme krefttype som hans tidligere sjef, Steve Jobs, døde av – bare 56 år gammel.

Mange lever ikke lenger enn seks måneder etter at de får diagnosen, men Kittlaus var heldig. I dag er han friskmeldt.

– Dette gjorde at jeg ble veldig interessert i digital helse og hva vi kan gjøre for å gi helsevesenet større gjennomslagskraft, sier han.

REDDET AV KONA: Det var kona Leslie som bestilte en rutineundersøkelse, hvor legene oppdaget en svulst i bukspyttkjertelen til Kittlaus. Her er paret avbildet i Oslo for halvannet år siden. Vis mer byoutline Frode Hansen / VG

Drodlet med legen

Svulsten ble oppdaget i 2016, seks år etter at Dag Kittlaus og to medgründere solgte «Siri» til Apple for 200 millioner dollar – tilsvarende 1,7 milliarder kroner med dagens valutakurs.

Apples nye taletjeneste ble lansert i 2011, og Kittlaus sluttet i selskapet kort tid senere. Han og partnerne grunnla deretter Viv, en mer sofistikert taleassistent, som de solgte til Samsung for 214 millioner dollar, ifølge Chicago Tribune.

Da Kittlaus ble innlagt ved Colorado universitetssykehus i Denver, jobbet han fortsatt for Samsung. Etter inngrepet begynte han å spise middag med kirurgen som opererte ham. De drodlet ideer, og etter hvert involverte de andre på sykehuset også, deriblant innovasjonssjef Richard Zane.

Men ingenting bar frukter.

Så, i fjor sommer, ett års tid etter at han hadde sagt opp stillingen sin hos den sørkoreanske mobilgiganten, ble han kontaktet av en tidligere investor i «Siri»: Shawn Carolan i Menlo Ventures.

– Han sa: «Du er nødt til å møte denne fyren», sier Kittlaus.

VIL HJELPE: Etter at Dag Kittlaus overlevde en risikabel kreftoperasjon, bestemte han seg for at han ville bruke teknologi til å redde andre. Vis mer byoutline Dave Kasnic / E24

«Denne fyren» var Tuhin Sinha, grunnlegger av flere helseteknologiselskaper i Silicon Valley. Han hadde funnet opp en teknologi som gjorde det mulig å måle blodtrykk med mobiltelefonen.

– Teknologien virker ved at du skrur på lommelykten. Så holder du deler av fingeren over lommelykten og deler av fingeren over kameraet, og i bunn og grunn lyser det opp blodårene dine, forklarer Kittlaus.

Dette gjør at man kan måle blodsirkulasjon og puls, forklarer han, noe som igjen fører til at man kan måle blant annet blodtrykk, variasjon i hjerterytme, pustefrekvens og blodoksygennivå.

Første gang Sinha forklarte teknologien for ham, syntes Kittlaus det hørtes «ganske stilig» ut.

– Men jeg skjønte egentlig ikke hva det kunne bety, sier han.

– Det var først da vi avsluttet vår andre telefonsamtale at det slo meg som en slegge.

«Den stille drapsmannen»

1,13 milliarder mennesker verden over har høyt blodtrykk, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Under én av fem har sykdommen under kontroll. Svært mange vet ikke engang at de har høyt blodtrykk, fordi det ofte ikke medfører symptomer – før det er for sent.

Derfor kalles høyt blodtrykk gjerne «den stille drapsmannen», særlig på grunn av den økte faren for hjerneslag og hjerteinfarkt.

Tradisjonelt måles blodtrykk av helsepersonell med blodtrykksmansjett og stetoskop, en 120 år gammel metode. Dette vil Kittlaus og hans partner nå revolusjonere, med selskapet som de har døpt Riva.

– Vi bygger en app hvor du kan ta blodtrykksmålinger på omtrent 15–20 sekunder, hvor som helst, fordi det medisinske systemet er i lommen din hele dagen, sier Kittlaus.

Denne teknologien planlegger de å bygge videre til et virtuelt hjerteprogram, hvor leger kan «foreskrive» appen til sine pasienter og motta kontinuerlige data. Men Kittlaus har også hyret halvparten av teamet bak «Siris»-kunstige intelligens for å bygge maskinlæring for Riva.

– Vi kommer til å ha mer data om kardiovaskulær helse i løpet av de neste 12–18 månedene enn noen har hatt noen gang i historien, sier Kittlaus.

Ved hjelp av kunstig intelligens vil de blant annet finne ut akkurat hvordan blodtrykksmedisinene påvirker pasientene, og Riva vil også ansette egne leger og farmasøyter som kan følge opp medisineringen. En studie gjennomført ved University of California, San Francisco, viste at pasientene fikk kontroll på blodtrykket sitt ti ganger raskere enn normalt ved hjelp av denne teknologien.

Det betyr dager eller i uker i stedet for måneder og år.

– Se for deg de langsiktige kostnadsreduksjonene for helsevesenet. Det er enormt, hevder Kittlaus.

– Kan forhindre utallige slag

Han har nå hentet inn 15,5 millioner dollar i frisk kapital, tilsvarende ca. 133 millioner kroner. Menlo Ventures er største investor, mens UCHealth, som har sykehus over hele Colorado, har puttet inn ca. en tredel. Universitetssykehusets innovasjonssjef, Richard Zane, er full av entusiasme.

– Jeg tror Riva fundamentalt kan endre digital helse, atferdsaktivering og fjernovervåkning av pasienter, sier Zane til E24.

AVANSERT TALEASSISTENT: Dag Kittlaus forteller om Viv, ett av hans tidligere prosjekter, som ble solgt til Samsung. Vis mer byoutline Noam Galai / Getty Images / NTB

Han er særlig opptatt av at teknologien benytter seg av mobiltelefonen, noe de fleste har, også i lavinntektsland.

– Det å ha en billig, allestedsnærværende og sømløs evne til å håndtere og optimalisere høyt blodtrykk, betyr at vi kan forhindre utallige slag, og hjerteinfarkt, blindhet og nyresykdom, sier han.

– Det vil gjøre slutt på så mye lidelse.

Samtidig kan teknologien på sikt brukes til annet, påpeker både han og Dag Kittlaus, som å måle hjerterehabilitering eller Diabetes type 2.

Vil utvide til Norge

Kittlaus, som er daglig leder i det nye selskapet, forteller at de for tiden gjennomgår en godkjenningsprosess hos det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA). Blant rådgiverne deres er noen av de fremste blodtrykksekspertene i USA. Samtidig jobber de på spreng for å lansere en prøve-app nå til sommeren.

Da har det bare gått ett år siden han første gang snakket med Tuhin Sinha. Ennå har de to partnerne ikke møttes fysisk.

– Hadde du fortalt meg at jeg skulle bygge et selskap sammen med en jeg aldri har møtt, ville jeg ikke trodd deg, sier Kittlaus og ler.

FRIR TIL NORGE: Dag Kittlaus kan gjerne tenke seg å lansere sin nye teknologi på det norske markedet. Vis mer byoutline Dave Kasnic / E24

Norskamerikaneren holder vanligvis til i Chicago, men bak ham inne i dataskjermen, lyser hvit snø opp innimellom grønne skoger. Han forteller at han er noen dager i Montana, en av fordelene ved at alt foregår virtuelt.

Nå «ansetter de som gale», forteller han. Og etter at de har lansert i USA, vil de i første omgang utvide til ett marked til. Kanskje Norge?

– Jeg vet jo hvor langt fremme Norge er på telefoner, sier Kittlaus.

Moren hans kommer fra Oslo, og han har selv bodd syv år i Norge, da han blant annet var med å bygge opp Djuice for Telenor.

Etter at teknologien bak hans nye oppstartsbedrift er godkjent av FDA, vil han gjennomføre en enorm investorrunde, kanskje på nærmere én milliard kroner.

For dette er det siste selskapet hans, sier han, og ambisjonene er deretter:

– Vi skal gjøre dette til noe verdensomspennende og redde så mange liv som mulig.

