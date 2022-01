Elon Musk irritert over kryptokunst på Twitter

Tesla-grunnleggeren irriterer seg over at det sosiale mediet prioriterer kryptokunst foran kryptosvindlere og svindelroboter.

Elon Musk lar ikke muligheten for å ha kryptokunst på Twitter gå ukommentert forbi. Vis mer

For mindre enn 20 minutter siden

Twitter åpner nå for at man kan ha verifisert kryptokunst som profilbilde.

I en post, som Tesla-gründer Elon Musk har delt, forklares det at om du har koblet Twitter til din kryptolommebok så vil dine NFTer, eller Non fungible tokens, vises i en heksagonform.

The Verge påpeker at det forutsetter Apples ios-system og Twitter Blue-abonnement.

Konseptet har ikke gått upåaktet hen for Musk.

– Dette er irriterende, skriver han på Twitter sammen med NFT-forklaringen til Twitter.

– Twitter bruker utviklerressurser på dette tullet, mens kryptosvindlere har svindlerrobot-fest i hver tråd, skriver han i en annen melding.

Ifølge Insider har Musk flere ganger blitt brukt av slike falske profiler, og i 2018 gjorde Twitter det umulig for brukere å bytte navnet sitt til Elon Musk av den grunn.

Musk har flere ganger uttalt seg positivt om kryptovaluta. Han har både åpnet for betaling med bitcoin, snudd, og snudd igjen. Fra midten av januar kunne man kjøpe Tesla-produkter med Dogecoin, en annen kryptovaluta Musk har omtalt flere ganger.

Kryptokunst springer ut fra samme teknologi som kryptovalutaen. Blokkjedene som valutaen er bygget opp av, gir unike identifikasjonskoder. I kryptokunsten gir det kunstnere mulighet til å lage en offisiell utgave av en digital eiendel, som et kunstverk, og selge det til en eier.

Kryptokunst har det siste året fått oppmerksomhet. Det omsettes for milliarder, og Kygo er blant kjendisene som har punget ut millioner for flere digitale kunstverk. Her til lands har det også blitt åpnet et galleri for kryptokunst.

