Nortura bekrefter russisk hackerangrep

Dataangrepet mot Nortura før jul ble utført av russiske hackere, bekrefter selskapet til TV 2.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi kjenner mye til metoden og vet mye hvordan de har kommet seg inn, og hvordan de har jobbet i systemene våre. Dette kjenner vi igjen fra russiske hackere, sier konserndirektør Kjell Rakkenes i Nortura til TV 2.

Han forteller til kanalen at de er kjent med hvilken gruppe som står bak, men at de ikke vil si noe om det på grunn av den pågående etterforskningen av angrepet.

Nortura ble 21. desember utsatt for et dataangrep og stengte sine IT-systemer i tillegg til å fjerne internettilgangen på flere av sine driftssteder. På grunn av hendelsen måtte all slakting som skulle skje i romjulen flyttes til over nyttår. 3. januar gjenopptok selskapet driften ved hjelp av midlertidige løsninger for å ta igjen arbeidet som måtte utsettes i jula.

I forbindelse med fremleggelsen av årsrapporten i mars gjorde Nortura det kjent at hackerangrepet kostet selskapet 36 millioner kroner.