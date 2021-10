Her tester Equinor robotene som kan jobbe offshore

I seks uker har det pågått intensiv testing av Equinors roboter på Kårstø-anlegget. Om kort tid håper selskapet at de skal ta seg av rutinearbeid og farlig arbeid.

– Til å begynne med ser vi for oss at den kan gjennomføre overvåkingsoppgaver og andre kjedelige, men tidkrevende oppgaver. Målet med dette er at menneskene på plattformen heller kan gjennomføre mer verdiskapende arbeid, sier hun.

I tillegg til dette vil robotene kunne forbedre sikkerheten om bord. Små gasslekkasjer vil raskere kunne oppdages av dem.