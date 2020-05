Telia vil holde oppe investeringsfarten i Norge: Lover 5G før sommeren

Selv om corona-krisen har lagt et press på Telia-konsernet lover ledelsen samme satsing som før i Norge. Det betyr 5G før sommeren og at det skal selges tusenvis av abonnement for trådløs bredbånd i tiden som kommer.

Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan. Arkivbilde. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Publisert: Publisert: 3. mai 2020 11:19

– Dette blir en inntektsstrøm av betydning allerede i år, sier Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan til E24.

I Telias kvartalsrapport kommer det frem at selskapet noen uker etter lansering har sikret seg over 1.000 kunder på det som kalles hjemmebredbånd mobil – eller «Fixed Wireless Access» på bransjespråket.

E24 skrev forrige helg om bransjekrigen som nå utspiller seg, der ny teknologi har fått teleselskapene til å mobilisere for å kjempe om de såkalte «kobberkundene» til Telenor.

Telenor skal nemlig legge ned den over 100 år gamle teknologien som har levert fasttelefon og etter hvert internett. Inn kommer fiberbredbånd – eller hjemmebredbånd mobil der det ikke lønner seg å bygge fiber. I første omgang skjer det over 4G-nettet og snart over 5G.

– Vi ser et veldig godt kundeopptak rundt dette produktet og det er direkte posisjonert opp mot kobbernettet som kobles ned. Med Norges topografi og geografi er det et veldig godt alternativ for mange, sier Vellan.

Vil binde Telia og Get sammen

Telenor hadde i mars sikret seg om lag 30.000 kunder på sin løsning, som de begynte å selge i det små i fjor vår. Begge de to selskapene regner med at flere aktører vil etablere konkurrerende tilbud med tiden.

At det kan virke litt lite sammenlignet med «storebroren» på Fornebu avviser finansdirektør Per Christian Mørland før E24 en gang rekker å stille spørsmålet:

– Enhver ny kunde hos oss på dette produktet er jo netto pluss, for det er ikke kunder vi har hatt før. Telenors tall er jo kunder de har hatt, som får levert den nye teknologien, sier Mørland.

Telia tar mellom 599 og 999 kroner per måned for løsningen. I fjor sommer var det 450.000 kobberkunder i Norge, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Telia vil ikke røpe salgsmålene sine offentlig, men får selskapet inn 100.000 av disse på sikt til en snittpris på 799 kroner per måned, gir det inntekter på snaue 240 millioner i kvartalet.

Det tilsvarer en omsetningsvekst på drøye syv prosent på selskapets norske omsetning på 3,35 milliarder i første kvartal.

– Dere lanserte hjemmebredbånd mobil med Telia-merkevaren. Betyr det at Get-navnet vil forsvinne?

– Per i dag nyter vi godt av at vi har flere merkevarer i det norske markedet. Vi har innført «surfegaranti» til Get-kundene slik at de får mobildata ved utfall og fremover vil man se flere og flere tjenester som binder Telia og Get sammen i privatmarkedet.

Utsetter ikke 5G

Utrullingen av hjemmebredbånd mobil skjer foreløpig på utvalgte steder i Norge og er prisgitt at 4G-nettet på den aktuelle adressen har nok kapasitet til å håndtere kunder som bruker nettet som om det skulle vært et fast bredbånd.

Med 5G forsvinner imidlertid denne problematikken i stor grad fordi kapasiteten i nettet øker så drastik. 5G er betegnelsen for neste generasjons mobilnett som nå skal rulles ut i Norge – med mer fart, langt raskere responstid i nettet og muligheten for å dele nettet i uavhengige kanaler til ulike brukere.

For å bruke 5G-nettet må både mobiltelefoner og modem for hjemmebredbånd byttes ut.

– Telenor lanserte 5G i mars noen steder i landet. Dere har lovet en 5G-lansering denne våren og har lovet å ha nasjonal dekning innen 2023. Blir det nå utsatt grunnet corona?

– Vi står fortsatt på den planen vi har lansert tidligere, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde.

Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan legger til at han ser 5G som nok en mulighet for det norske samfunnet til å kunne fungere på best mulig måte, sett i lys av hvor avhengige vi alle har vært av telenettene under pandemien.

– Vi styrker jo også 4G-nettet vårt betraktelig i prosessen med å bygge ut 5G, sier Vellan.

Selv om coronaviruset har ført til at både de 500 ansatte på kundeservice i Trondheim, samt de fleste andre ansatte, har måttet sitte på hjemmekontor, er Telia-sjefen fornøyd med måten selskapet og organisasjonen har taklet krisen som har rammet samfunnet.

– Har dere hatt noen utfordringer med drift og installasjon i nettet?

– Drift og feilretting har i hovedsak fungert fint. På kundeservice har de fått en ekstra belastning, men det har fungert bra tross alt, sier Vellan og fortsetter:

– Dette har ikke påvirket våre leveranse fra Ericsson, sier Telia Norge-sjefen, med referanse til leverandøren av 5G-nettet selskapet bygger i Norge.

Mister TV-inntekter, kaprer bedriftskunder

Selv om telekombransjen er relativt skjermet fra coronakrisen sammenlignet med inntektsfallet reiseliv og andre bransjer merker, så slår det også inn noen steder.

– Roaming (inntekter fra kundenes mobilbruk utenlands, journ.anm.) vil være et betydelig element for hele bransjen. Vi så noe i første kvartal, men det blir mer fremover. På andre områder har vi positive effekter av corona-situasjonen som vil oppveie en del av presset, forklarer finansdirektøren.

Telia varslet i mars at TV- og Media-enheten i år vil ha et brutto driftsresultat på mellom null og 500 millioner svenske kroner, mot 1,5 milliarder i fjor – altså et fall på minst en milliard. Selskapet har også varslet at bortfall av annonseinntekter og sportsarrangementer på TV (med tilhørende salg av TV-pakker) vil gi et milliardfall i kontantstrømmen.

– Får denne inntektsreduksjonen i konsernet noe å si for investeringsprognosene deres i Norge?

– Jeg guider ikke investeringsbudsjettet gjennom mediene, men mye av det som har falt bort av inntekter er det som kalles premium-sport. Det bortfallet har vi møtt med å gi kundene et større utvalg av andre kanaler og innhold i stedet, sier Vellan.

– Vi opprettholder aktivitetsnivået i Norge og vår investeringsvilje og strategi står fast som før, supplerer finansdirektøren.

I regnskapet kommer det frem at Telia Norge opplevde et fall i snittinntekten per kunde i måneden innen bredbånd fra 243 til 236 kroner, og fra 304 til 294 kroner innen TV. I mobil vokste imidlertid snittinntekten fra 247 til 256 kroner i måneden.

Selv om inntjeningen per TV-kunde er ned, så ble det ifølge Vellan en «liten vekst» i antallet TV-kunder.

– Det interessante for TV & Media er jo også at TV-tittingen har økt, sier han.

På mobilsiden fortsetter utviklingen som har preget Telia Norge en stund nå: Selskapet taper mobilkunder i privatmarkedet, men henter inn store kundemasser med storsatsingen i bedriftsmarkedet.

– VI fortsetter Arpu-veksten vår på mobil (snittinntekt per kunde i måneden, journ.anm.) og vi har hatt en markant økning i bedriftsmarkedet med 15.000 nye brukere. Vi ser vi tar markedsandeler der, sier Vellan og avslutter med følgende om utviklingen i lavprissegmentet i privatmarkedet:

– Vi har også sett netto tilvekst på mobilkunder i OneCall de siste 15 månedene.