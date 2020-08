Tiktok-sjefen slutter etter at Trump har truet med forbud

Avgangen kommer knappe tre måneder etter at han tiltrådte.

Mayer forlot Disney etter den vellykkede lanseringen av strømmeplattformen Disney+, før han tok over som Tiktok-sjef i juni. Vis mer Brendan McDermid / X90143

27. august 2020

Kevin Mayer (58) har gått av som toppsjef i Tiktok etter at USAs president Donald Trump har truet med å forby den populære videodelingsappen, bekrefter en talskvinne for selskapet til Bloomberg.

Beskjeden gikk ut til de ansatte i selskapet i et internt brev, ifølge Financial Times, som først omtalte avgangen.

Mayer har også hatt rollen som driftsdirektør i Bytedance, det kinesiske selskapet som eier Tiktok, siden 1. juni. Han fortalte ansatte i Tiktok og Bytedance om beslutningen om å gå av torsdag, opplyser kilder til FT.

Annerledes

Beslutningen om å gå av kommer etter at Trump beordret et forbud på Tiktok, hvis ikke Bytedance solgte sin amerikansk virksomhet til et av USAs selskaper innen 90 dager.

I presidentordren het det at det er finnes «troverdige bevis» for at Bytedance «kan komme til å true den nasjonale sikkerheten i USA».

– Jeg forstår at rollen jeg gikk inn i vil se veldig annerledes ut som følge av den amerikanske administrasjonens press om å selge USA-virksomheten, skriver Mayer i brevet.

Microsoft og Oracle konkurrerer om å kjøpe virksomheten fra Bytedance.

Kritikk

Tiktok var blant de mest nedlastede appene i fjor, men kritikere har hevdet at appen driver Kina-vennlig sensur.

Ifølge utenriksminister Mike Pompeo er videoappen blant kinesiske programvareselskaper som «gir opplysninger direkte til det kinesiske kommunistpartiet og landets sikkerhetstjenester», og han peker på opplysninger som ansiktsgjenkjenning, telefonnumre og informasjon om venner.

Ansettelsen var en stor bragd for Tiktok, ifølge CNBC. Mayer var vurdert å være blant toppkandidatene til å ta over som Disney-sjef etter Bob Iger, før Bob Chapek til slutt ble utpekt til rollen.

Mayer forlot Disney etter den vellykkede lanseringen av strømmeplattformen Disney+, som lanserte i november og hadde 54,5 millioner abonnenter per 4. mai.

Vanessa Pappas, som tidligere har hatt stillingen «general manager» tar midlertidig over som Tiktok-sjef.

