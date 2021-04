Her utsettes milliardrobotene for ekstreme påkjenninger

Alt begynner i det små, så også Autostore-eventyret som denne våren har fått et nytt kapittel etter oppkjøpet fra den japanske banken Softbank Group. På Karmøy utvikler selskapet det som blir fremtidens lagerløsninger.

Autostore-sjef Karl Johan Lier utenfor testlageret som ble bygget på bare sju måneder.

På Husøy, like sør for Avaldsnes på Karmøy ligger Autstore Innovation Hub. Dette er selskapets ferske testlager, bygget på sju måneder.

Her skal lager-robotene utsettes for utfordrende forhold som simulerer varmt og kaldt vær samt jordskjelv. Ulike løsninger skal testes og på denne måten forbedre robotene.

– Poenget med testlageret er at kundene skal være sikre på at anlegget fungerer i ulike forhold som kulde og varme. Derfor må vi gjøre ulike tester for å finne ut hvordan robotene våre reagerer, sier direktør for Product Compliance Ivar Fjeldheim.

– Små og raske

Det er Autostore-sjef, Karl Johan Lier og Fjeldheim som stolt viser frem testlageret på Karmøy. Etter at den japanske banken Softbank Group tirsdag kjøpte 40 prosent av selskapet sitter Lier selv igjen med verdier for rundt 900 millioner kroner.

Begge forteller at det har vært avgjørende å etablere et slik testlager lokalt på Karmøy.

– Hovedfordelen med at vi kan ha vårt eget norske testlager er at vi kan gjøre alle testene våre her i Norge. Dermed sparer vi masse tid og krefter på dokumentasjon, samt at vi sparer masse penger fordi vi slipper å bestille andre eksterne test-tjenester, sier Lier.

Slik ser det ut inne i et av kamrene på det nye testlageret på Karmøy. Metall-listene fungerer som spor for robot-hjulene som sømløst kan bevege seg mellom de ulike seksjonene.

Det tok altså svært kort tid før lageret var oppe å sto. Man kan kanskje si at dette er en unorsk effektivitet, men nå er det heller ikke norske konkurrenter Autostore må tenke på.

– Vi konkurrerer med enormt mye større bedrifter. Da må vi henge med. Ulempen med eldre og store bedriftene er at de fort blir litt trege. Der har vi en kjempefordel. Vi er små og raske, slår Lier fast.

Det var altså den lille bedriften med hovedkontor i Nedre Vats i Vindafjord kommune i Rogaland som var først i verden til å utvikle et system for å automatisere lagre for detaljhandel, med roboter som kan stable tett og i høyden.

– Jeg sier alltid at denne ideen virker superenkel, men den er også veldig genial. Det er ingen som tenkte på dette så tidlig som det vi gjorde i 1996, sier Lier.

Ivar Fjeldheim sammen med roboten som nå tar verden med storm.

Temperaturmanipulasjon og jordskjelv

Lageret er delt opp i tre ulike kamre hvor et er helt ferdigbygget. Kammeret er fullt av bokser som er stablet med millimeterpresisjon av disse røde robotene på hjul. Robotene veier omtrent 145 kg og griper boksene og kan heise og stable dem seks meter ned. Dette gjør at man får plass til nesten seksti bokser på én kvadratmeter.

– Hallen er 80 meter lang og det ene kammeret er ferdigstilt nå. Så bygger vi nå på et kammer nummer to som har den samme kapasiteten som det første. Der kan vi manipulere temperaturen mellom 40 minusgrader helt opp til 55 plussgrader, sier Fjeldheim mens han viser frem hallen.

Her kan robotene bevege seg mellom hyllene og heise boksene opptil seks meter ned til bakken.

På et intrikat veisystem over hyllene beveger robotene seg nesten som en innøvd dans. Frem og tilbake til høyre og venstre, alt etter som hvor de har en oppgave de må få gjort. Når batteriene deres er tomme kjører de bort til nærmeste ladestasjon og venter tålmodig til de kan arbeide videre.

Inne på kammeret er det to plussgrader. Dette for å finne ut hvordan robotene håndterer denne typiske kjøletemperaturen. Ikke bare kan man manipulere temperaturen, man kan også finne ut hvor stabile robotene og systemene er i eventuelle jordskjelv.

– Jordskjelvsikring er særlig viktig for våre amerikanske og japanske kunder. Der kan man egentlig ikke selge slike produkter uten at de vet at produktet er jordskjelvsikkert, sier Lier.

De største lagrene Autostore leverer til har nesten en halv millioner kasser og opptil fire hundre av deres roboter.

