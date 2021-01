Programmerer har glemt passordet: Kan miste bitcoin verdt to milliarder kroner

Rundt 20 prosent av alle bitcoin kan være utilgjengelige for eierne. For én av dem står milliarder på spill.

GLEMT PASSORD: Programmereren Stefan Thomas er en av mange som har mistet tilgang til den verdifulle kryptovalutaen. Vis mer byoutline Dado Ruvic / Reuters

Den tyske programmereren Stefan Thomas har glemt passordet til harddisken sin, forteller han til New York Times.

Den inneholder nøkkelen til bitcoin-«lommeboken» hans, som inneholder 7.002 bitcoin.

Med en bitcoinpris onsdag formiddag på 34.920 dollar står altså 244,5 millioner dollar på spill. Det tilsvarer over to milliarder kroner.

Men Thomas er ikke alene. Kryptovalutaselskapet Chainalysis estimerer at rundt 20 prosent av alle bitcoin ligger på glemte eller utilgjengelig harddisker, skriver The Guardian.

Med 18,6 millioner bitcoin i sirkulasjon utgjør det en samlet verdi på rundt 130 milliarder dollar.

To passordgjett igjen

Thomas fikk de 7.000 bitcoinene som betaling for en video han laget hvor han forklarte hvordan kryptovalutaen fungerer, skriver The Guardian.

Det er ti år siden, og bitcoin-prisen lå på mellom to og seks dollar.

Valutaen ble lagret i en digital lommebok og glemt.

I dag er bitcoin verdt flere tusen ganger lønnen hans den gangen, men hukommelsen hindrer Thomas fra å hente dem ut.

Harddisken har en sikkerhetsmekanisme som gjør at Thomas kun kan skrive feil passord ti ganger før disken blir kryptert og tilgangen til pengene forsvinner for alltid.

Han har skrevet feil passord åtte ganger.

– Jeg har ligget i sengen og tenkt på dette. Så har jeg gått til PC-en med en ny strategi, men det har ikke fungert, sier Thomas til New York Times.

Nye rekorder

Bitcoin-prisen er ned rundt 3 prosent onsdag formiddag, og ved inngangen av uken falt kryptovalutaen 20 prosent.

Verdens største kryptovaluta har likevel hatt en enorm oppgang den siste tiden. Forrige fredag nådde bitcoin et nytt toppnivå på 41.946 dollar. Det er en mer enn dobling fra midten av desember.

Mens noen investorer mener prisen skal dobles både en og to ganger til i løpet av det neste tiåret, tror andre bitcoin er inne i en boble.

Investeringsbanken UBS skrev i et notat tidligere denne uken at kryptovaluta kan tiltrekke seg spekulative investorer. Men med så store svingninger er det ikke en «trygg havn» for dem som søker stabilitet, skrev banken ifølge Markets Insider.

Thomas har selv fått avsmak på bitcoin etter å ha glemt passordet og liker ikke ideen på å være sin egen bank.

– Grunnen til at vi har banker er at vi ikke vil gjøre alt en bank gjør, sier Thomas ifølge The Guardian.

Publisert: Publisert: 14. januar 2021 05:53