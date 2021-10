Åpnet Norges første galleri for kryptokunst: – På tide

Sophia Adampour (23) følte seg utenfor både i kunstverdenen og i teknologiverdenen da hun startet med krypto i 2017. Men da de to verdenene smeltet sammen ble engasjementet til Nordens første NFT-gallerist fyrt opp.

Sophia Adampour med den animerte pingvinen hun kjøpte fordi den minnet henne om et spill hun spilte da hun var liten.

Adampour tok i høst pause fra sivilingeniørstudiene på NTNU for å åpne sitt eget galleri for kryptokunst. Hun er fast bestemt på at hun skal fullføre studiene, men akkurat nå er det noe annet hun vil fokusere på.

– Jeg er litt overrasket over at det ikke har skjedd tidligere, så da måtte man tråkke opp den stien og etablere Nordens første, fysiske NFT-galleri, sier hun.

Inn en dør og ned en trapp i trafikkerte Pilestredet i Oslo sentrum ligger Verse Gallery. Lokalet består av tre rom, og på mursteinsveggene henger flere skjermer som viser fargerike bilder og korte videosnutter.

Det som stilles ut er noe av kryptokunsten 23-åringen har investert i siden 2017.

Kryptokunst eller NFT, som står for Non-Fungible Tokens, er digitale filer som lages av blokkjeder, teknologien bak kryptovaluta. De får unike identifikasjonskoder, som igjen gir for eksempel kunstnere muligheter til å lage en offisiell utgave av en digital eiendel og selge det til en eier.

På samme måte som kunstverk på auksjoner, men det er jpeg-filer betalt med kryptovaluta.

Adampour vil ikke opplyse om konkret verdi av utstillingen, ut over at den er «i millionklassen»

Sophia Adampour forklarer detaljene i kunstverkene hun stiller ut.

– Dette manglet jeg selv

Med bobler, brus og jazzmusikk fyltes galleriet opp da det åpnet lørdag.

– Det er en utrolig, utrolig deilig følelse. Det er på tide, sier hun om at den digitale kunsten henger på veggene i hennes eget galleri.

Adampour mener at NFT lenge har vært så abstrakt, at det er helt nødvendig med et fysisk rom for å vise frem den digitale kunsten. Hun mener mange ikke har hatt troen på denne kunstformen før. Årsaken er ifølge kunstneren selv kunnskampsmangel.

– Dette manglet jeg selv. Det betyr mye å være en del av de som ønsker å bygge kunnskap rundt dette, forteller hun.

– Ble også advart mot kryptovaluta

Det siste året har fenomenet kryptokunst blitt betraktelig bedre kjent. I april skrev Bloomberg om samlere som hadde kunstverk for millioner. Nylig kjøpte også Kygo en digital ape verdt mer enn én million kroner.

Transaksjonene av NFT gjøres med kryptovalutaen Ethereum, har Torbjørn Bull Jensen, daglig leder i Arcane Crypto tidligere forklart. Han har tidligere sagt at han ser store fordeler ved kryptokunsten, men har også omtalte NFT som en boble, hvor euforien vil avta «og prisene gå i gulvet».

Finanstilsynet har advart mot kryptovaluta og faren for at man kan tape alt man investerer i det.

– Det er bakgrunnen for at vi har denne utstillingen nå, slår Adampour fast.

Hun forstår kritikken, og er selv bekymret for at folk skal føle på en frykt for å gå glipp av trenden. Samtidig er hun opptatt av at hun investerer i det som engasjerer henne.

– Her har vi et bilde av en animert pingvin som jeg kun kjøpte fordi det minner meg om min barndom. Jeg spilte veldig mye «Club Penguin», forteller hun, og legger til at hun ser at NFT-prisene «øker urealistisk mye».

– Jeg ble også advart mot kryptovaluta i 2017, påpeker hun.

Det var da hun startet med investeringen.

– Det var litt vanskelig som kvinne som var veldig interessert i teknologi, forteller hun.

– Det var litt ensomt kanskje, sier hun.

Sophia Adampour foran Micah Johnson verkene som er stilt ut i 'verse gallery.

Kunst og krypto engasjerer

Hun følte seg heller ikke inkludert i den høykulturelle kunstverdenen. Hun sier at hun ikke har sett så mange med minoritetsbakgrunn «ta plass» på dette feltet. I teknologiverdenen, som blokkjedeteknologien er en del av, har hun også følt seg utenfor.

– Men når de har falt sammen, har det engasjert meg veldig sterkt, forteller hun.

Sophia Adampour viser frem galleriet til en gjest på åpningsdagen - med et TV-team på slep.

Hun trekker frem kunstneren Micah Johnson. Han er en tidligere baseballspiller som har blitt NFT-kunstner, og portretterer i hovedsak astronauten AKU, som han lagde «som en form for representasjon», har han sagt til Insider.

Han startet med kunsten etter å ha overhørt nevøen spørre moren om astronauter kan være svarte.

– Det verket traff meg, sier Adampour, og legger til at hun synes det er gøy at man kan skape et helt univers rundt en figur.

– Vi tenker veldig stort

I galleriet er det i første omgang de større navnene hun vil vise frem, «for å markere seg litt», men hun håper å kunne inkludere mindre kjente kunstnere senere.

Målet er å gjøre både blokkjedeteknologi og kunst tilgjengelig for alle. Hun snakker engasjert om hvordan hun håper at galleriet kan være et informasjonssenter hvor folk kan lære om blokkjeder og kryptokunst, spørre om råd, hvor hun kan lede de gjennom prosessen med å kjøpe NFT, og selv lage egen kryptokunst.

– Vi tenker veldig stort her, sier hun.

