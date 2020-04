Solid avkastning for Harald Espedals «vennefond»

Investorens «vennefond» Salt Value, med en rekke lokale investorer fra Rogaland på eiersiden, leverte en avkastning på over 26 prosent i fjor. Nå kjøper han «litt og litt» gjennom børsfallet, og har supplert porteføljen med flere aksjer.

Harald Espedal er en kjent skikkelse i den norske finansbransjen. Her fra åpningen av kraftverket Lysebotn, der han holder tale i kraft av å være styreleder i Lyse. Vis mer Carina Johansen / NTB scanpix

Investeringsselskapet kunne notere seg 123,5 millioner kroner i overskudd i fjor. Det er en klar forbedring fra fjoråret, da posten viste 8,26 millioner kroner i minus.

Avkastningen endte på 26,2 prosent. Børsene tikket markant oppover gjennom fjoråret, etter å tilbakelagt en begredelig avslutning på 2018. Hovedindeksen endte opp nesten 17 prosent i 2019.

Nå ser det imidlertid langt mørkere ut. Oslo Børs har rast nedover i takt med svært høy usikkerhet blant investorene, nedstengning av samfunnet og oljepriser på 20-tallet.

Men Espedal er langsiktig. Perspektivet er ifølge ham selv på minst tre til fem år for hver enkeltaksje.

– 2019 føles ut som en liten evighet siden. 2020 har jo vært et krevende år, og preget av veldig høye kursbevegelser. Det vet vi alle grunnen til, det er coronaviruset. Nå styres mye av den medisinske utviklingen, og den er vanskelig å spå, kommenterer Espedal over telefon.

Han sier fondet pleier å sitte med 20 aksjer, og rundt seks til åtte egenkapitalbevis.

– Kjøper du aksjer nå?

– Jeg har kjøpt litt og litt, særlig av aksjene som jeg synes har vært bra og som har falt en del i pris. Det er aksjer som du kan føle deg trygg på gjør det bra på tre til fem års sikt, og som kan klare seg gjennom denne krisen, sier Espedal.

Porteføljen er utvidet med noen industriselskaper. Han nevner blant annet svenske SKF og finske UPM.

– Hvordan pleier arbeidshverdagen din å se ut?

– Jeg leser veldig mye. Jeg pleier å jobbe meg gjennom kvartalsrapporter og årsrapporter, og så er det selvfølgelig å følge med på det store bildet og makroøkonomien. Akkurat det er litt uvant akkurat nå, der en god del av nyhetene er medisinske, sier Espedal.

– Jeg hører litt på «conference calls» (telefonmøter med analytikere, investorer og journalister, journ.anm.), men det aller meste går med på å lese rapporter og regne på verdiene i selskapet, sier han.

Frisk kapital inn

Flere medier har omtalt investeringsselskapet Salt Value som «vennefondet». Grunnen til det er at Espedal forvalter selskapet på vegne av flere av sine nærmeste venner i næringslivet.

Det ble gjennomført to emisjoner i løpet av fjoråret, på henholdsvis 16,35 og 20 millioner kroner. I starten av 2020 ble det dessuten registrert en ny emisjon på nærmere 50 millioner kroner.

På aksjonærlisten står blant annet flere kjente navn, deriblant seriegründeren og den tidligere Autostore-eieren Jakob Hatteland, Kaada-familien og rederarving Astrid Simone Møkster.

Selskapets største aksjonær er Einar Magne Jansen, som ifølge Kapital blant annet har bygd seg opp en betydelig formue gjennom barnehagedrift og oppdrett av kveite.

Espedal selv sitter med 11 prosent av aksjene. Han er tidligere toppsjef i Skagenfondene, og satset for seg selv i 2014. Investoren har en rekke styreverv, deriblant i Solstad Offshore, Sandnes Sparebank og Lyse. Han eier dessuten flere eiendommer.

Solgte seg ned i seismikk

Aksjeporteføljen i 2019 besto blant annet av tekstil- og interiørkjeden Kid, lavpriskjeden Europris og BW Offshore, som alle steg markant i løpet av året.

Seismikkselskapet Magseis Fairfield var en av investeringene som dro ned avkastningen, men denne røk ut i november.

I midten av februar sto aksjekursen i over 20 kroner. Senere raste kursen, og i slutten av november ble aksjene omsatt for 3,75 kroner per stykk. Siden har det gått ytterligere nedover, og i slutten av mars sto kursen i under én krone.

– Vi var i en heldig situasjon der de negative bidragsyterne ikke var så store poster, sier Espedal.

Særlig Fred. Olsen-familiens Bonheur bidro til den sterke oppgangen, ifølge Espedal. Selskapet er et konglomerat som driver innen blant annet fornybar energi, shipping og cruise. Aksjen mer enn doblet seg i løpet av fjoråret.

Dro inn millioner i utbytte

Verdien på alle aksjene var på 565,34 millioner kroner ved utgangen av året. Aksjene har en kostpris på 471,15 millioner kroner – noe som betyr at den urealiserte gevinsten endte på rundt 94 millioner kroner på aksjebeholdningen.

Til sammenligning hadde aksjene et urealisert tap på over 16,86 millioner kroner i 2018. Da var verdien av alle aksjene verdt 424,3 millioner kroner.

Årsregnskapet viser at Salt Value dro inn mange millioner på utbytte i løpet av fjoråret. Rundt 26,5 millioner kroner tikket inn som aksjeutbytte, ifølge regnskapet.

I tillegg solgte selskapet aksjer med 23,76 millioner kroner i samlet gevinst. Selskapet hadde også 380.487 kroner i renteinntekter fra bankinnskudd.

