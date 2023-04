– Den perfekte svindelen

PHILADELPHIA (E24): Gary Schildhorn (67) ble oppringt av en person som hørtes akkurat ut som sønnen Brett. Ingen vet hvem som står bak. Etter en eksplosjon av AI, advarer amerikanske myndigheter nå om mer avanserte svindler.

Linn Kongsli Hillestad

Pete Kiehart (Foto)

En morgen i mars var advokat Gary Schildhorn på vei inn til kontoret i sentrum av Philadelphia da mobilen hans ringte. Det var et ukjent nummer, men områdekoden var lokal, så han svarte i tro om at det kanskje kunne være en klient. Da hørte han en stemme han gjenkjente som sin 32 år gamle sønn.

– Han sa: «Det er Brett, jeg har problemer. Jeg trenger hjelp», sier Schildhorn.

67-åringen forteller at personen i andre enden av linjen hadde gråtkvalt stemme. Han sa at han hadde forårsaket en bilulykke og at en gravid kvinne var blitt skadd. Nå satt han i varetekt. Politiet hadde fratatt ham telefonen, og de ville holde ham fengslet med mindre noen kunne stille kausjon.

– Det trykket på alle mine emosjonelle knapper, sier Schildhorn.

EN UVANLIG OPPRINGNING: Advokat Gary Schildhorn satt i bilen på vei til jobb da han ble oppringt ab det han trodde var sønnen, som sa han var blitt arrestert etter en bilulykke.

Den angivelige sønnen ga ham telefonnummeret til en advokat ved navn «Barry Goldstein», som han sa var blitt oppnevnt som forsvareren hans. Før Schildhorn rakk å taste inn nummeret, ble han selv oppringt av advokaten.

Vedkommende fortalte, ifølge Schildhorn, at sønnen ikke bare hadde forårsaket bilulykken. Han hadde også testet positivt på en promilletest.

Historien lød videre at dette skyldtes en energidrikk Brett hadde drukket samme morgen, noe Goldstein hadde prøvd å forklare overfor dommeren, men sistnevnte hadde ikke latt seg overbevise.

Kausjonen var satt til 150.000 kroner.

– Han spurte om jeg hadde nok penger til å stille kausjon, og jeg svarte ja, sier Schildhorn.

Utbredt svindel

Han forteller videre at den påståtte advokaten ga ham et saksnummer og et telefonnummer han skulle ringe for å komme i kontakt med fylkesretten. Der kunne han få mer informasjon om hvordan han skulle gå frem videre.

Da 67-åringen ringte «fylkesretten», fikk han opplyst at de bare hadde én kausjonsvakt, og vedkommende måtte tilfeldigvis håndtere en familiekrise denne dagen. Han var derfor ikke tilgjengelig.

Men hvis Schildhorn ville få sønnen ut av fengsel før kvelden satte inn, kunne han betale inn kausjon via forsvareren hans.

På dette tidspunktet hadde Schildhorn kjørt bilen inn til siden av veien, hvor han satt med blinkende nødlys. Nå tastet han inn nummeret til «advokat Barry Goldstein», som bekreftet at joda, han kunne hjelpe ham å overføre kausjon.

Schildhorn måtte bare overføre kontanter til hans klientkonto via en overføringsautomat, men han måtte gjøre det litt raskt, for forsvareren var på vei utenbys til en konferanse.

Samtidig kunne Goldstein komme med en gladnyhet: Han hadde overbevist dommeren om å redusere kausjonsbeløpet til 9.000 dollar, rundt 90.000 kroner.

– I ettertid skjønner jeg at dette var for å unngå rapporteringsgrensen på 10.000 dollar, men der og da tenkte jeg ikke. Jeg handlet instinktivt, sier Schildhorn.

PRESSET PÅ TID: Svindlerne fant på unnskyldninger for at Gary Schildhorn måtte overføre penger raskt.

Han er ikke alene om å bli utsatt for bedragere som utgir seg for å være venner eller familie.

Denne typen svindel har eksistert i en årrekke, og fjor fikk amerikanske myndigheter inn over 36.000 rapporter om slike bedrageriforsøk, ifølge årsrapporten til det føderale forbrukertilsynet (FTC). Over 5.000 ble svindlet over telefon, og til sammen ble de frastjålet over 110 millioner kroner, skriver Washington Post.

Nå advarer amerikanske myndigheter om at denne typen bedrageri er i ferd med å bli mer avansert på grunn av den eksplosive fremveksten av kunstig intelligens, som kan brukes av svindlere til å klone stemmer. Derfor kan man ikke lenger stole på at stemmer man kjenner er ekte, skriver de i en forbrukermelding, publisert i slutten av mars.

Enkle verktøy

Verktøy for stemmekloning er nå både billige og lett tilgjengelige, og ved hjelp av et opptak på noen minutter, eller i noen tilfeller sekunder, kan de omgjøre tekst til lyd.

Microsofts VALL-E trenger bare tre sekunder med lydopptak for å simulere en persons stemme og følelsesmessige toneleie, men er ikke åpent tilgjengelig for offentligheten ennå. I tillegg finnes plattformer som Resemble. AI og ElevenLabs.

– Hvem som helst kan bruke disse verktøyene, det er rett og slett superenkelt, sier Hafiz Malik, professor i elektro- og datateknikk ved University of Michigan.

Samtidig blir redskapene stadig mer avanserte, sier Malik, som har vært med å lage et verktøy for å avdekke stemmekloning.

– Datagenererte stemmer blir bare mer og mer realistiske. De er ultrarealistiske, sier han.

Stemmekloningsverktøy er særlig laget for film og reklame, og i Norge bruker blant annet Aftenposten denne typen kunstig intelligens til å lage lydversjoner av artikler. Samtidig finnes flere konkrete eksempler på misbruk til formål som svindel og desinformasjon.

Et falskt videoklipp av Joe Biden som rakker ned på transpersoner, fikk mange tusen visninger i sosiale medier i februar, skriver Associated Press, som også viser til en YouTube-video hvor det ser ut som den amerikanske presidenten sier at USA er i ferd med å gjennomføre et atomangrep mot Russland.

Det finnes også to eksempler, ett fra 2019 og ett fra 2020, hvor millionoverføringer ble utført etter at svindlere utga seg for å være toppledere via telefon.

I begge tilfeller mener politiet at stemmekloningsteknologi ble brukt.

For et par måneder siden publiserte også en journalist ved nettstedet Motherboard en beskrivelse av hvordan han klarte å komme inn på bankkontoen sin ved å lure bankens stemmegjenkjenningssystem med en datagenerert stemme.

Mangeårig forsker på sosial manipulasjon og svindel, Crane Hassold, mener likevel at trusselen om stemmesvindel er overdrevet.

– De fleste cyberkriminelle vil tjene så mye penger som mulig uten å bruke tid på detaljer, sier Hassold, som tidligere har jobbet som digital atferdsanalytiker for FBI.

– Dette krever mye tid og innsats når de kan oppnå samme resultater ved å bare sende en e-post.

USIKKER: Gary Schildhorn vet ikke om sønnens stemme var laget av et dataprogram, eller om et menneske utga seg for å være Brett. Men han mener stemmen var helt lik.

Crane Hassold forteller at hans egen bestemor ble utsatt for denne typen svindel allerede for rundt femten år siden, da noen ringte henne og utga seg for å være ham. Svindleren sa han var blitt arrestert i Toronto og trengte 15.000 i kausjon. Hun overførte pengene via Western Union.

– Når vi har mangelfull informasjon, vil hjernen vår i mange tilfeller fylle ut hullene selv, sier han.

Kontaktet av flere andre

Advokat Gary Schildhorn vet ikke om sønnens stemme ble klonet ved hjelp av kunstig intelligens, eller om det var et menneske som ringte og utga seg for å være Brett.

– Så vidt jeg kunne høre, var stemmen helt lik, sier han.

Etter at han hadde lagt på med advokat Berry Goldstein for andre gang, ringte han svigerdatteren og ba henne kontakte sønnens arbeidsplass og forklare situasjonen.

Da han var kommet til banken for å overføre kausjonspengene, ringte sønnen og sa at det hele var bedrageri.

– Jeg satt der på parkeringsplassen og bare pustet dypt og tenkte at det var en perfekt svindel, sier Schildhorn, som påpeker at han har håndtert mange stressende saker gjennom flere tiår som advokat, deriblant finansielt bedrageri.

– Det var et følelsesmessig slag i magen, sier han.

ADVARER: Gary Schildhorn har stilt opp i lokale medier for å advare, og han sier han i ettertid har fått henvendelser fra rundt 20 andre som har vært utsatt for det samme.

Etter oppklaringen, fortsatte 67-åringen å holde kontakten med Berry Goldstein via SMS, fordi han prøvde å koble på det lokale politiet. De sa imidlertid at det var lite de kunne gjøre ettersom han ikke hadde blitt frastjålet noe, ifølge Schildhorn.

Politiet i Lower Merion har ikke besvart E24s henvendelser, men en lokaljournalist i Philadelphia Enquirer ringte telefonnummeret til «Barry Goldstein» en uke senere.

Mannen som svarte, introduserte seg som Barry. Han bekreftet at han hadde snakket med Gary Schildhorn, men hevdet at en av klientene hans hadde utgitt seg for å være Schildhorns sønn. Han sa også at han var «landets beste advokat».

To dager senere var nummeret frakoblet.

Råd mot svindel med falske stemmer Ikke stol på stemmen. Ring personen som angivelig kontaktet deg og verifiser historien. Bruk et telefonnummer du vet er deres.

Hvis du ikke får tak i vedkommende, prøv å kontakte dem gjennom en annen familiemedlem eller deres venner.

Politi og offentlige forsvarere vil aldri ta imot eller koordinere kausjonspenger, spesielt gjennom en overføring. Hvis noen ber deg om å overføre penger til dem, bør du være mistenksom.

Hvis noen forteller deg at et familiemedlem er skadet eller fengslet, bør du ringe lokalt politi for å bekrefte.

Vær oppmerksom på tidsbegrensninger. Det er aldri en «frist» for å betale kausjon.

Lytt etter kunstige pauser i samtalen. Stemmekloningsverktøyene er ennå ikke så gode at samtalen går helt flytende. Kilder: FTC, Philadelphia Inquirer, Hafiz Malik Vis mer

Gary Schildhorn bestemte seg for å stå frem i media for å advare andre, på tross av at han visste han ville bli utsatt for «endeløs erting» fra vennene sine.

I ettertid anslår han at han blitt kontaktet av rundt 20 andre som har opplevd det samme. I flere tilfeller hadde den angivelige advokaten også samme navn.

– Det verste er at noen av dem faktisk ble lurt, sier Schildhorn.

– De overførte penger til kausjon. Senere fant de ut av barnet deres ikke satt fengslet likevel.

E24 har forsøkt å få kommentarer fra Resemble. AI og ElevenLabs til denne saken, men har ikke lykkes.