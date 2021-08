Virgin Galactic øker prisene på romferd

Etter Richard Bransons vellykkede tur til verdensrommet i juli, skal romfartsselskapet igjen selge billetter. For første gang siden 2014.

Richard Branson ser ut et av VSS Unitys vinduer i vektløs tilstand, 11. juli i år. Vis mer byoutline VIRGIN GALACTIC/Handout via Reuters/NTB

Det kommer frem i forbindelse fremleggingen av kvartalstall, torsdag kveld. Prisen for én person er satt til 450.000 dollar, rundt 4.000.000 kroner. Totalt har selskapet rundt 600 «astronautreservasjoner».

Sist Virgin Galactic solgte billetter, i 2014, var prisen ikke mer enn 250.000 dollar, ifølge New York Times. Den gang ble salget stanset etter at et av selskapets romfartøy krasjet – og en av de to pilotene om bord omkom.

Richard Branson slo Jeff Bezos’ Blue Orgin til verdensrommet i juli, i det som har blitt omtalt som et milliardærkappløp.

Ifølge Jeff Bezos har konkurrerende Blue Origin solgt romferder for nesten 100 millioner dollar. Den eneste billetten med kjent pris, gikk på auksjon til 28 millioner dollar. For en romferd på like over ti minutter.

Kjøperen av den billetten skulle egentlig bli med Jeff Bezos på selskapets første romferd måtte imidlertid utsette turen. Dermed fikk 18 år gamle Oliver Daemen bli med – og han ble med det historiens yngste i verdensrommet.

Til sammenligning betaler NASA rundt 55 millioner dollar per astronaut for den vesentlig lengre turen til og fra den internasjonale romstasjonen ISS, med Elon Musk-selskapet SpaceX sitt Crew Dragon-romfartøy. Musk selv har imidlertid ikke besøkt verdensrommet.

I løpet av andre kvartal tapte Virgin Galactic 94 millioner dollar, men per 30. juni hadde de fortsatt en egenkapital på 552 millioner dollar. I løpet av handelen, fredag, var selskapet på det meste opp nesten 12 prosent fra stenging torsdag, men det endte dagen opp 5,9 prosent.