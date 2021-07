Bitcoinfeber i Sogndal: – Dette er rekordtall

Kryptointeresserte nordmenn har sørget for at et bitcoin-emne i Sogndal har fått rekordmange søkere. Hele 252 søkere har fått tilbud om studieplass.

BOOM: Et bitcoin-emne ved Høgskolen på Vestlandet har fått rekordmange søkere, men det er ikke sikkert campus i Sogndal merker pågangen. Kurset blir i år digitalt for første gang.

Interessen for kryptovaluta har gått i taket de siste årene, og nå har den gitt utslag i voldsom pågang hos en høyskole i Sogndal.

Kurset «bitcoin, blokkjedeteknologi og den digitale økonomien» har i år sendt ut tilbud om studieplass til 252 søkere. Deltagerantallet kan bli enda høyere, siden interne søkere har akseptfrist til 1. september.

Det er rekordtall, og kan skyldes at emnet for første gang siden oppstarten i 2018 nå tilbys som et heldigitalt kurs.

– Vi har ikke satt noen begrensning på antall deltagere, og kurset er i tillegg digitalt og gratis, opplyser assisterende instituttleder Ingunn Skjelbreidalen ved Høgskolen på Vestlandet.

Hun forteller at kurset hadde over 90 studenter i oppstartsåret, hvor halvparten var eksterne søkere. Samme år avla 61 studenter eksamen, mens tallet sank til 20 påfølgende år. Da var også antall studenter betydelig ned, til under 30 stykker.

Skjelbreidalen spekulerer i at bitcoin «kanskje er mer kjent og vanlig nå», men har ingen annen forklaring på den kraftige veksten i antall søkere.

– Blir mange oppgaver å rette

Svein Ølnes har forsket på kryptovaluta i årevis, og er emneansvarlig for bitcoinkurset. Interessen for den nye teknologien førte til at han tok en mastergrad innen digitale valutaer ved et utenlandsk universitet i 2018, før han altså etablerte bachelor-kurset i bitcoin samme år.

Han mener kryptovaluta har slitt med et holdningsproblem, og erkjenner at teknologien er komplisert å forstå.

– Det å få opp kunnskapen om dette er en kjempejobb, det er nesten ikke noe om kryptovaluta og den digitale økonomien i skoleverket i dag, sier han til E24.

Forskeren påpeker at det i takt med at penger forsvinner som fysisk objekt bare blir viktigere å lære om kryptovaluta og den digitale økonomien på skolen.

– Her trengs det et løft for høyere utdanning. Dette er genuint nytt, og jeg mener at man ikke uten videre kan ta det inn i eksisterende kurs eller studieplaner. Da tror jeg det genuine forsvinner, forklarer han.

KRYPTOEKSPERT: Svein Ølnes er kursansvarlig for bitcoinkurset ved Høgskolen på Vestlandet.

– Blir det ikke veldig mange obligatoriske oppgaver å rette for deg her?

– Det blir noen, jeg har fått noen reaksjoner internt på at det kan bli tøft. Men kurset er åpent for alle, uten plassbegrensning. Vi har fått et skikkelig luksusproblem med så mange søkere.

Ølnes forklarer at en viktig del av kulturen innen bitcoin er å være forsiktig med hvilke «helter» man følger, og vil oppfordre til kritisk tenkning hos sine elever. Kurset krever ingen forkunnskaper, men skal gjøre studentene skikket til å «gjøre opp sin egen mening».

Mer avansert på NTNU

Men det er ikke bare i Sogndal kryptointeresserte nordmenn kan slukke tørsten etter ny kunnskap.

Også NTNU tilbyr et lignende kurs kalt «blokkjede-teknologier og kryptovalutaer».

Professor og emneansvarlig Colin Alexander Boyd forteller at det er gitt tilbud om 35 studieplasser ved hans kurs så langt i år, et antall som er på linje med antallet de siste tre årene.

– Men dette er et mer avansert kurs for søkere med bakgrunn fra kryptografi. Her forsøker vi å forstå alle detaljer av hvordan bitcoin fungerer rent teknisk, forklarer han til E24.

Han underviser også i et kurs om anvendt kryptografi som kan sees på som anbefalt forkunnskap. Det kurset hadde 240 studenter ved sist opptak.

Boyd påpeker at NTNU ikke har et kurs som utelukkende dekker de økonomiske og sosial aspektene ved blokkjedeteknologi, men innrømmer at dette er «kritisk for teknologiens suksess og innflytelse».

– Men er du enig i at kurs om den digitale økonomien må introduseres tidligere i skolesystemet?

– Jeg kan være enig i at utdanningssystemet må tilpasses den økende graden av digitalisering i samfunnet, og jeg tror ingen med sikkerhet kan vite hvordan blokkjedeteknologi vil påvirke de økonomiske systemene våre i fremtiden, sier Boyd.

NHH satser bredt

Malin Arve, professor og viserektor ved NHH, forteller at handelshøyskolen har fokus på «hvordan teknologi påvirker bedrifter». NHH tilbyr kurs som går på teknologiforståelse, men ingen rene «bitcoinkurs».

– Teknologi og teknologiforståelse, både innen finans og andre områder har stått på agendaen på NHH en stund og vi oppdaterer kontinuerlig kurstilbudet vårt og innholdet i kursene våre, skriver hun til E24.

Bitcoin, blokkjedeteknologi og den digitale økonomien står også sentralt i ulike etter- og videreutdanningsprogram ved NHH, opplyser viserektoren.

Men ved Norges biovitenskapelige universitet (NMBU) er situasjonen en litt annen. De har «foreløpig ingen planer om å tilby slike emner» i kommende studieår, opplyser kommunikasjonsrådgiver Tonje Halvorsen Walde.