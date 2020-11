71.000 har kjøpt trådløst bredbånd fra Telenor: Nå kommer telegiganten med 5G

Telenor var først med produktet trådløst bredbånd, men Telia rakk så vidt å være først med 5G. Nå kommer Telenor etter for fullt og det vil påvirke flere enn bare Telenor-kundene.

Camilla Amundsen, sjef for fastnett (TV og bredbånd) i Telenor Norge Vis mer byoutline MARTIN FJELLANER / Telenor

Publisert: Oppdatert: 25. november 2020 15:20 , Publisert: 25. november 2020 08:00

‒ Vi erstatter dagens kobbernett med moderne og tidsriktige bredbåndstjenester levert over fiber og mobil, og bruker i år over fem milliarder kroner for å levere på dagens og fremtidens kundebehov. Kundene har tatt godt imot den nye teknologien, sier Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor Norge.

Etter den forsiktige lanseringen i fjor vår har Telenor opplevd en stor interesse for trådløst bredbånd – løsningen som gir deg bredbånd via mobilnettet på en fast adresse.

I motsetning til mobilt bredbånd har man på trådløst bredbånd ikke en tradisjonell datakvote. Selskapene kan skru ned farten din hvis du passerer to terabyte eller 2.000 gigabyte per måned.

Ved nyttår hadde Telenor 18.000 kunder på løsningen, ved utgangen av september hadde de 67.000 kunder og nå har tallet steget til 71.000, ifølge selskapet.

Frem til nå har løsningen vært levert over 4G, men onsdag annonserer Telenor at de nå lanserer det med 5G.

Dette betyr at alle ruterne og antennene Telenor sender ut fra nå vil være 5G-klare. Hvis det ikke er 5G i ditt område nå, så vil systemet bruke 4G frem til 5G-dekningen kommer og skru automatisk over. Ønsker du mer fart må du endre abonnement, hvis ikke vil du ha samme fart som før over 5G-nettet i stedet.

Slik ser antennen for trådløst bredbånd fra Telenor ut Vis mer byoutline Telenor

Nyheten kommer bare drøye to uker etter at erkerivalen Telia lanserte sin 5G-løsning for trådløst bredbånd og en måned etter at Telenor selv la frem sine generelle utbyggingsplaner for 5G her i landet.

Hvilken leverandør du kan velge avhenger av hvor du bor, men ser man på prisene så er installasjonen billigere og hastighetene høyere hos Telia (se faktaboks lenger ned).

– Med trådløst bredbånd klargjort for 5G-nettet blir det mulig å få høyhastighets internett i hjemmet på steder der det tidligere ikke har vært mulig. Antennene er bedre på å ta inn signaler og kan monteres i høyden. Det gjelder også for dem som ønsker egen bredbåndinstallasjon på hytta, sier Camilla Amundsen, i Telenor.

Lover at TV er på vei

Trådløst bredbånd er sammen med fiber de to sentrale verktøyene Telenor har når de nå er i ferd med å legge det gamle kobbernettet – et nett basert på en 100 år gammel teknologi som har levert fasttelefon og DSL-bredbånd til hele Norge.

Nettet er imidlertid gammelt og dyrt i drift. Å skifte det ut med fiber og trådløst bredbånd gir kundene bedre infrastruktur og Telenor en mer rasjonell drift.

Selv om 4G-nettet kan levere raskt nettforbindelser har ikke Telenor eller Telia så langt lansert TV over teknologien, selv om man ordne det selv ved å bruke Apple TV eller andre strømmeløsninger.

Det kommer til å endre seg med 5G, takket være den enorme kapasiteten, og både Telia og Telenor har snakket åpent om dette også før.

«Telenor har som mål å tilby TV-løsningen T-We over 5G-nettet i løpet av

det neste året», skriver selskapet.

– Telenor er rigget for en rekordrask 5G-utrulling over hele landet. I løpet av 2024 vil Telenor ha landsdekkende 5G-nett, sier Amundsen.

– Høye hastigheter er viktig for god bilde- og lydkvalitet når flere er tilkoblet nettet samtidig og stadig flere maskiner og digitale ting skal «snakke sammen», fortsetter hun.

Konkurrentene kommer

Trådløst bredbånd har eksistert i land som Finland i flere år. Løsningen kom til Norge for alvor i fjor da Telenor så vidt begynte å rulle det ut over 4G. Telia har altså også kastet seg på.

Ved at Telenor legger ned kobbernettet er det plutselig hundretusener av kunder som kommer «i spill» for bransjen, fordi disse kundene blir satt i en posisjon der de plutselig må velge et alternativ.

De to største teleselskapene i Norge er imidlertid ikke alene på trådløst bredbånd. Deres beslutning om å rulle ut trådløst bredbånd med 5G vil være viktig for konkurrentene som vil leie nett av dem og tilby samme tjeneste.

NextGenTel har allerede signert en leieavtale hos Telia, og bedriftsoperatøren Nortel har sagt at de vil lansere tjenesten via Telenors nett i andre halvdel av 2021.

I tillegg har nykommeren JetNett meldt at de også vil lansere tilbudet i Norge.

I de kommende månedene er derfor duket for en stor bransjekamp om å skaffe seg kunder til dette nye segmentet, både i privat- og bedriftsmarkedet.

Dette koster det for kunden Telenor opplyser at trådløst bredbånd vil koste følgende per måned: 10 megabit per sekund: 599,-

30 megabit per sekund: 699,-

60 megabit per sekund: 799,-

100 megabit per sekund: 999,- (krever 5G)

Enda høyere fart vil komme «etter hvert som 5G bygges ut» Til sammenligning tilbyr Telia: Over 4G med enten 25, 50 eller 75 megabit per sekund til 599, 699 eller 999 kroner i måneden

Over 5G med enten 100, 200 eller 300 megabit per sekund til 699, 799 eller 999 kroner i måneden Konkurrenten NextGenTel tilbyr: Over 4G enten 20, 30 eller 50 megabit per sekund for 599, 649 eller 699 i måneden. Man får altså gjennomgående mer fart for samme pris hos Telia. Telenor opplyser at man i hvert abonnement kan få enda høyere fart, men at det de markedsfører hvert abonnement med er minimumsfarten. Ser man på etableringskostnaden så ligger den på 4.995,- kroner hos Telenor, inkludert antenne og profesjonell montering og optimalisert plassering av utstyr. Telia tar 699,- for installasjon av 4G-løsningen og 3.499,- for 5G-løsningen. Hvis kunde ikke har ruter fra før koster det 39,- per måned hos Telenor. Forsterkere med mesh-løsning koster 29,- pr. md. Nettvern, eksperthjelp, fornøydgaranti og 20 GB skylagring er inkludert. Telia har inkludert innendørs ruter med Wifi 6 og Trygg på nett-pakke. Vis mer vg-expand-down

