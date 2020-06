Norsk selskap i samarbeid med USAs største værkanal

Bergensfirmaet Myreze ble i fjor kontaktet av den amerikanske TV-kanalen The Weather Channel for et banebrytende virtuelt konsept. I samarbeid med Epic Games skal de gi værmeldingskanalen landets første virtuelle studio.

Den amerikanske værkanalen oppgraderer til ny teknologi i samarbeid med Myreze. Vis mer Skjermdump fra The Weather Channel

Publisert: Oppdatert: 8. juni 2020 23:28 , Publisert: 8. juni 2020 22:32

– At et lite selskap fra Bergen får gjøre verdens første virtuelle TV-kanal kan sammenlignes med at en bilmekaniker i Nord-Norge plutselig får i oppgave å bygge den neste romfergen for NASA, forteller Björn Myreze, administrerende direktør i Myreze.

Det virtuelle studioet ble lansert forrige tirsdag og når ut til hele 80 millioner husstander i USA.

Sterkere historiefortelling

– Det nye virtuelle studioet vil åpne nye muligheter for informasjonsdeling og historiefortelling, forteller Jørgen Steinheim som er partner i Myreze.

Ved hjelp av spillteknologi vil bedriften hjelpe til med å skape virtuelle scener i sanntid der det ser ut som reporteren melder fra Times Square i sprutende regnvær, til å skifte scene så han står på fortauet ved Champs-Élysées i strålende sol.

– Når man går inn i et virtuelt miljø vil man kunne vise ting man ikke klarer gjennom et fysisk sett. Vi har lagt stor vekt på fotorealisme, og når dette vises på TV vil man ikke kunne skille settet fra virkeligheten.

Slik vil værmeldingene se ut fremover Vis mer Skjermdump fra The Weather Channel

Ble kontaktet i fjor

– Michael Potts kontaktet kollegaen min Björn Myreze i fjor, og fortalte at han hadde prøvd å komme i kontakt med oss en stund. Vi er fortsatt usikre på hvor han hadde hørt om oss, sier Steinheim.

Han forteller at samarbeidet med den amerikanske værkanalen har bydd på mange spennende opplevelser, og han gleder seg over å være en del av skiftet fra fysisk til virtuelle tv-sett.

– Denne teknologien har delvis blitt brukt i Norge, blant annet av TV2. Fordelen er at fysiske sett tar tid å lage, mens ved hjelp av vår teknologi kan man bruke mindre plass og spare penger på fysisk materiale.

Vil ikke røpe verdien på avtalen

Samarbeidet med The Weather Channel og Epic Games skal være en av de største kontraktene bergensbedriften hadde i fjor, ifølge selskapet selv.

Etter spørsmål fra E24 vil ikke Myreze oppgi kontraktsverdien etter en konfidensialitetsavtale med The Weather Channel som eies av det amerikanske selskapet IBM.

– Vil samarbeidet med The Weather Channel påvirke årets driftsinntekter for Myreze?

– Det er for tidlig å si hvordan dette påvirker resultatet vårt. TWC lanserte for en uke siden og vi skal snart ta opp dialogen for å se på andre mulige samarbeid.