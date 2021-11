Massiv støtte til blokkering av gambling. – La oss få holde på, svarer spillerne.

Nordmenn flest ønsker å stenge tilgangen til de utenlandske spillselskapene. Men to grupper slakter forslaget: Selskapene selv og kundene deres.

Regjeringen og et stort flertall på Stortinget ønsker å blokkere slike sider som dette. Blokkeringen kan omgås, men norske politikere mener tiltaket vil begrense rekrutteringen til utenlandske spillsider. Vis mer

Like før den forrige regjeringen gikk av, la de frem forslag om å blokkere nettsider til utenlandske spillselskaper. Tirsdag gikk høringsfristen ut. Listen over svar består av uvanlig mange privatpersoner. De fleste av dem spiller poker på nett.

– La oss om elsker poker få holde på med dette uten at det settes kjepper i hjulene for oss, skriver Andreas Høivold i sitt høringssvar.

49-åringen fra Kristiansand har vært pokerproff i mange år. Han er en av rundt 150 personer som har kommentert forslaget om såkalt DNS-blokkering. De fleste av disse er sterkt imot. Noen av dem latterliggjør det.

– Hva blir det neste? Skal det bestemmes om jeg skal kunne besøke ett lovlig kasino når jeg er i utlandet også, spør Lise Wettavik.

Hun er et annet kjent navn i det norske pokermiljøet. ​

Mange påpeker at det ikke er ulovlig å satse pengene sine hos utenlandske selskaper. Det har de rett i. Det som er ulovlig, er å markedsføre tilbudet i Norge. Norske politikere mener blokkering av nettsidene kan redusere spilleavhengighet og verne posisjonen til Norsk Tipping.

– Forslaget fremstår som en form for moralisering og stigmatisering, skriver Norsk Pokerforbund i sitt svar.

Norsk Pokerforbund og president Sigurd Eskeland mener forslaget om DNS-blokkering fremstår som moraliserende. Vis mer

Undersøkelse: 70 prosent støtter blokkering

Til tross for spillernes motstand: Et stort flertall av nordmenn støtter blokkering av selskapenes nettsider. Det viser en undersøkelse gjort av Sentio Research for Rusfeltets samarbeidsorgan Actis (se faktaboks).

Den viser at 70 prosent av de spurte støtter en blokkering. Tiltaket har spesielt stor støtte blant kvinner. Åtte av ti kvinner ønsker blokkering velkommen.

Et uttalt, politisk mål er å verne sårbare spillere. Da mener fungerende generalsekretær Lars F. Hjetland i Actis at det er viktig å holde utenlandske aktører ute fra Norge.

– Derfor er støtten i folket til blokkering svært gledelig, sier han.

Forslaget får støtte fra en rekke frivillige organisasjoner. Det blir også applaudert av Forbrukertilsynet.

– Tiltak som DNS-blokkering kan hjelpe flere sårbare forbrukere med å avstå fra å benytte pengespill på internett, mener tilsynet.

Finansnæringen støtter også forslaget. Datatilsynet mener imidlertid at personvernet ikke er vurdert godt nok.

Slik fungerer DNS-blokkering DNS betyr «Domain Name System». Det er et system som kobler domenenavn (f.eks. unibet.com) sammen med IP-adressen til en tjener på internett.

En «tjener» er en datamaskin som tilbyr ulike nettverkstjenester – som lagring, utskrift, databaser, e-post og nettsider – til dataprogram i nettverket.

DNS-blokkering innebærer at en internettilbyder (som f.eks. Telia og NextGenTel) fjerner koblingen mellom en bestemt DNS-adresse og en IP-adresse. Tilgangen til siden blir dermed brutt.

Også IP-adresser kan blokkeres. Dette er mer komplisert, men det er også vanskeligere å omgå en slik blokkering. Vis mer

Halvparten kjenner ikke til reklameforbud

Det var den forrige kulturministeren, Abid Raja (V), som i september la frem forslaget. Det har stor støtte på Stortinget. Det var nemlig Ap, Sp, SV og KrF som opprinnelig gikk inn for dette i 2018.

– Tiltaket har også sterk støtte i befolkningen. Her er det ingen grunn til å somle med innføringen, ifølge Hjetland i Actis.

Fungerende generalsekretær Lars F. Hjetland i Actis mener det er ingen grunn til å somle med å innføre DNS-blokkering mot utenlandske spillselskaper. Vis mer

Undersøkelsen bekrefter imidlertid at kunnskapen om lovgivningen er liten. Nesten halvparten – 47 prosent – er ikke klar over at det er ulovlig for andre enn Norsk Tipping og Rikstoto å reklamere for spill i Norge. Hjetland beskriver det som alvorlig.

– En blokkering vil gi et tydelig signal om at nettsiden man er på vei til, ikke har myndighetens tillatelse til å tilby pengespill i Norge. Det vil hindre nyrekruttering av spillere, mener han.

Et annet svar i undersøkelsen bekrefter også støtte til forslaget. 64 prosent mener regjeringen bør gjøre mer for å stoppe ulovlig spillreklame.

Om Actis-undersøkelsen Gjennomført over telefon i tidsrommet 11. oktober til 19. oktober.

Et utvalg på 1001 personer over 18 år har deltatt, alle over 18 år.

Utvalget er vektet for best mulig å gjenspeile befolkningen med tanke på kjønn, alder og geografi.

Feilmarginene i undersøkelsen varierer fra 1,9 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 3,1 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Kilde: Sentio Vis mer

Mener forslaget er uforenlig med EØS-avtalen

De fleste utenlandske selskaper i denne bransjen respekterer forbudet mot å markedsføre seg i det norske markedet. Disse vil trolig gå klar av en blokkering.

Selskapene som kan bli rammet, er de som retter deler av sin markedsføring mot norske kunder. Det gjelder aktører som mange nordmenn vil kjenne igjen fra TV-reklamen: Unibet, Betsson og Come On.

– Forslaget om DNS-blokkering følger et ensrettet spor hvor man de siste ti årene har innførtstadig mer inngripende beskyttelsestiltak for å verne om det norske spillmonopolet.

Det skriver Unibets morselskap Kindred Group i sitt svar.

Det svenske selskapet Betsson mener Norsk Tippings enerett og en DNS-blokkering ikke er forenlig med EØS-avtalen. Selskapet hevder også at blokkeringen er et inngrep i ytringsfriheten. I høringssvaret skriver det:

«Det innebærer en type offentlig myndighetsutøvelse som bidrar til å begrense borgernes tilgang til informasjon på internett». Svaret er forfattet av advokatfirmaet Schjødt.

