Mobilselskapet Talkmore satser på strøm: – Kan bli en betydelig inntektskilde

Mobilselskapet Talkmore gjør det motsatte av Fjordkraft – de går fra mobilmarkedet og inn i strøm. Talkmore-eier Telenor satser på å øke inntektene sine utover mobil på flere fronter.

Ådne Obrestad Gabrielsen måtte finne frem Talkmore Strøm-skiltet da E24 var på besøk. Det hadde nemlig blitt gjemt bort under et jobbintervju for å ikke avsløre lanseringen. Vis mer Marius Lorentzen / E24

19. august 2020

16 år etter at lavprisselskapet Talkmore begynte å selge mobilabonnement skal selskapet inn i noe helt nytt: Strømmarkedet.

Onsdag ruller selskapet ut Talkmore Strøm.

– Vi tror dette kan bli en betydelig inntektskilde for Talkmore, sier Ådne Obrestad Gabrielsen, som skal lede satsingen til E24.

– Ved tilby en enkel og rimelig strømavtale tror vi at vi kan skaffe flere kunder og redusere churn (kundefrafallet, journ.anm.), i tillegg til å styrke merkevaren, fortsetter han.

– Hvorfor valgte dere å satse på strøm av alle ting, vurderte dere noe annet?

– Ja, vi vurderte ulike ting, men strømmarkedet utmerker seg. Uttalelser fra både kunder og folk som følger markedet går ofte ut på at markedet er vanskelig å få oversikt over, at det er uklare vilkår og at mange har dyre avtaler, sier Gabrielsen.

– For oss var det et klart signal på at markedet var modent for noe nytt, fortsetter han.

På samme måte som i mobilvirksomheten er det de prisbevisste kundene i markedet som selskapet sikter seg mot. Løsningen som skal friste kundene til å bytte leverandør skal også være enkel og billig, hevder Talkmore Strøm-sjefen.

Strømprisen er den timebaserte spotprisen på kraftbørsen NordPool.

Dette er strømprisen alle strømselskaper i markedet må betale, store som små. Her sier Talkmore de ikke skal legge inn noe påslag per kilowattime kunden bruker, som ofte er vanlig ellers.

Det eneste gebyret Talkmore tar er en fast månedspris. 49 kroner for mobilkundene deres og 79 kroner for alle andre. Dette gjelder uavhengig av forbruket kunden har.

– Har dere vurdert å tilby andre produkter som fastprisavtaler?

– Nei. Vi vil gjøre det så enkelt som mulig. Det er også det billigste over tid, ifølge ekspertene, sier Gabrielsen og peker på at rundt 75 prosent av kundene har dette i markedet.

En «omvendt» Fjordkraft

Med lanseringen av Talkmore Strøm går selskapet ikke bare i konkurranse med strømselskaper, men også andre selskaper som også tilbyr både strøm og mobil.

På denne listen finner vi selskaper som Norges Energi, Gudbrandsdal Energi og Fjordkraft. Sistnevnte kastet seg inn i mobilmarkedet i 2017 og i januar i år annonserte de at de hadde passert 100.000 mobilkunder.

– Alle disse er konkurrenter vi følger tett. Fjordkraft skal ha honnør for å vise at så mange vil ha både strøm og mobil samme sted, sier Gabrielsen.

Talkmore har i dag noen hundre tusen mobilkunder, men akkurat hvor mange strømkunder Talkmore ønsker seg vil ikke selskapet å si offentlig ennå.

– Hvem er den største konkurrenten deres?

– Vel, en stor utfordring er at folk ikke bytter strømleverandør. Mange tenker at det er skummelt, sier Gabrielsen.

Selv om det tekniske nå er på plass for å tilby strøm, så er det nå det virkelig store arbeidet starter – nærmere bestemt arbeidet med å skaffe kundene.

– Så dere må kjøre store kampanjer nå?

– I starten vil vi først og fremst legge innsatsen vår i å gjøre oss kjent i markedet. I tillegg vil vi kontakte kundene våre gjennom digitale kanaler og ikke minst snakke med kunder som tar kontakt med oss, sier Gabrielsen og skyter inn:

– En viktig del av strategien vår er å hente inn kunder på en kostnadseffektiv måte slik at vi kan tilby lave priser.

Totalt er det rundt 85 ansatte i Talkmore og Dipper, og siden ressursene brukes på tvers i organisasjonen er det ikke så lett å tallfeste akkurat hvor mange som kun vil jobbe i Talkmore Strøm, forklarer Gabrielsen.

Strøm, sikkerhet og forsikring

Strømprosjektet ble for alvor satt i gang i fjor høst, da man gjennomgikk markedspotensialet og vurderte forretningsmodellen for en satsing.

På nyåret fikk prosjektet grønt lys og coronapandemien skal ikke ha forsinket arbeidet nevneverdig.

Telenor, som eier Talkmore, har vært engasjert i dette arbeidet.

– Vår rolle i dette arbeidet har vært som eier av Talkmore. Med en stor lansering som dette der man skal inn i et nytt marked, så er det naturlig at satsingen godkjennes i Telenor-systemet, sier Ric Brown, direktør for mobil i Telenor Norge, til E24.

– Vi ønsker å bidra til og utvikle Talkmores virksomhet videre og vi mener strømmarkedet er en god match med den merkevaren, distribusjonen og kundekontakten Talkmore har, sier Brown videre.

– Er også aktuelt for Telenor å ekspandere i nye segmenter utover det tradisjonelle telekommarkedet, slik Talkmore nå gjør?

– Det er interessant for både Telenor og Talkmore å se på hvordan vi skal utvikle forretningen fremover. Vi leter etter nye måter å levere verdi til kundene våre og som også kan understøtte våre resultater, sier Brown.

Han peker på at mens Talkmore nå har valgt å gå inn i strømmarkedet, så har Telenor rullet ut en satsing på både mobilforsikring og ulike sikkerhetsløsninger i både privat- og bedriftsmarkedet.

– Er dette en retning mobilbransjen går nå?

– Vi har i hvert fall vært opptatt av å levere mer verdi til kundene. Det har vi lyktes godt med, enten man snakker om Swap, forsikring eller sikkerhetsløsninger, sier Brown.

Kjøper inn strømkjøp

Hverken sjefen eller de fleste andre i Talkmore-ledelsen har bakgrunn fra strømbransjen.

Selskapet har imidlertid hyret inn eksterne konsulenter i prosjektet og tilknyttet seg eksterne partnere for å gjennomføre den tekniske krafthandelen som trengs.

Talkmore skal styre fakturering, kundeservice og ikke minst salg og markedsføring.

– Gjennom strategiprosjektet som begynte i fjor høst har jeg jo fått et godt innblikk i strømmarkedet, sier Gabrielsen med et smil.

– Det som vi tror må til for å lykkes med strøm er en god merkevare, en god distribusjon i markedet, gode kunderelasjoner og god kundeservice. Alt det har vi på plass, så vi tror vi kan få inn ganske mange kunder raskt og rimelig, sier Gabrielsen videre.

Selv om en ekstern partner tar seg av innkjøpet av strøm for Talkmore, så er ikke veien til å etablere et strømselskap helt enkel likevel.

Selskapet har måttet søke NVE om omsetningskonsesjon og avtaler for å kjøpe elsertifikater.

I tillegg måtte man avgjøre om man skulle tilby gjennomfakturering eller ikke – altså at man får nettleie og strømforbruk på samme regning fra Talkmore i dette tilfellet.

Enten må et strømselskap tilby det til alle eller ingen av kundene, ifølge regelverket.

– Vi jobbet ganske mye med det. Vi vurderte å droppe det fordi det er relativt kostnadskrevende for oss, men vi valgte likevel å gjøre det fordi vi ville gjøre det enklest mulig for kunden, sier Gabrielsen og fortsetter:

– Samtidig krever det at vi må stille med bankgaranti til nettselskapene og at vi garanterer for at kunden betaler.

