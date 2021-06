Netflix inngår filmavtale med Steven Spielberg

Stjerneregissørens produksjonsselskap skal over flere år lage filmer for Netflix.

Steven Spielberg har ifølge Forbes en nettoformue på 3,7 milliarder dollar. Vis mer byoutline STEPHEN LAM / Reuters

Publisert: Oppdatert i dag 19:49

Kampen om strømmekundene har tilspisset seg voldsomt de siste årene, og gigantene kjemper derfor om å tiltrekke seg de største navnene.

Mandag skriver medier som Wall Street Journal og New York Times at Steven Spielbergs produksjonsselskap, Amblin Partners, har inngått en flerårig avtale med Netflix om å lage filmer for strømmekjempen.

De finansielle vilkårene i avtalen, som ikke er eksklusiv, er ikke opplyst i de to aktørenes kunngjøring.

Amerikanske Spielberg er kjent for filmer som E.T, Jurassic Park, Haisommer og Schindlers liste.

Det har kommet flere nyheter fra kjempene i strømmemarkedet de siste månedene. I løpet av mai ble det kjent at AT&T og Discovery slår seg sammen, og at Amazon kjøper film- og tv-studioet MGM.

Netflix er en av aksjene som har steget betydelig gjennom pandemien, og tjent på folks hjemmesitting. Den siste tiden har imidlertid oppgangen avtatt, og i første kvartal skaffet selskapet færre betalende medlemmer enn hva markedet håpet på.

Det har også blitt varslet at antallet nye Netflix-abonnementer vil falle fremover.

Blant konkurrentene som har kommet på strømmemarkedet med egne tjenester det siste halvannet året er Disney, Apple og Warner Media.

Netflix-aksjen er ned rundt 1,3 prosent på Wall Street mandag.

