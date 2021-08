Britiske Paypal-brukere får handle kryptovaluta

Paypal utvider sin tjeneste for kjøp og salg av kryptovaluta. I de kommende ukene får britiske kunder handle blant annet bitcoin i app og på nett.

Nå skal også britiske Paypal-kunder få mulighet til å handle kryptovaluta gjennom selskapets app og nettside. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Kryptohandelen via Paypal startet i USA tidligere i år, og selskapet sier mandag at det vil ta noen uker å rulle den ut til alle brukerne i Storbritannia

– Pandemien har akselerert den digitale omstillingen og innovasjonen i alle deler av livet vårt, inkludert digitaliseringen av penger. Flere forbrukere tar også i bruk digitale finanstjenester, sier Jose Fernandez da Ponte i Paypal.

I tillegg til bitcoin blir kryptovalutaene Ethereum, Litecoin og bitcoin cash tilgjengelig.

Dette er kryptovaluta Kryptovaluta er en form for digitale penger, men er i motsetning til vanlige valutaer (som kroner) ikke styrt av en sentralbank og koblet til en nasjonal økonomi.

Valutaen kan kjøpes og selges på digitale valutabørser og kan oppbevares der, eller i en digital lommebok (wallet) med en privat nøkkel (kode).

Det finnes flere tusen forskjellige kryptovalutaer, der bitcoin er den største og mest kjente.

Bygger på blokkjedeteknologi. Det er en slags digital protokoll som ligger åpent tilgjengelig i et globalt nettverk. Transaksjoner blir automatisk registrert og godkjent, uten å gå veien om en tredjepart. Vis mer vg-expand-down

Bikker 50.000 dollar

Mandag steg kursen på bitcoin og passerte 50.000 dollar for første gang siden mai. Etter en oppgang på rundt 2 prosent, nådde bitcoin en foreløpig topp på 50.249,15 dollar – drøyt 453.000 kroner.

I tillegg til nyheten fra PayPal, meldte kryptobørsen Coinbase forrige uke at selskapet ville kjøpe kryptovaluta for 500 millioner dollar og at det vil sette ti prosent av profitten i en portefølje med kryptovaluta, ifølge CNBC.

Det er likevel fortsatt et stykke igjen til rekorden på over 64.000 dollar fra april.

Frykt for økt regulering og innstramming, blant annet fra Kina, la tidligere i sommer en demper på markedet.

Bitcoin-kursen det siste året. Vis mer

