Forsvaret stanset kjøp av kinesiske skannere

Tolletaten bruker kinesiske skannere som er svartelistet i USA. I fjor stanset Forsvaret et innkjøp av de samme skannerne på grunn av sikkerhetsvurderinger.

LOGISTIKK: Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) gjennomførte en anbudskonkurranse for gjennomlysingsmaskiner i fjor, men avlyste konkurransen for å endre sikkerhetskravene. Bildet har ikke noe med den aktuelle saken å gjøre.

Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) planla i fjor å kjøpe skannere fra det kinesiske teknologiselskapet Nuctech.

USA har svartelistet Nuctech for å true nasjonal sikkerhet og advart allierte om risiko for kinesisk spionasje. Nuctech avviser beskyldningene og mener selskapet er et offer for handelskrigen mellom USA og Kina.

Det norske forsvaret skulle bruke skannerne til å gjennomlyse post og pakker for å oppdage farlig innhold.

I ettertid har FLO avlyst anbudskonkurransen, opplyser kommunikasjonsansvarlig Hans Meisingset til E24.

– Det er nødvendig å endre de sikkerhetsmessige kravene som ble stilt i konkurransegrunnlaget/kontrakten. Det er ikke publisert en ny konkurranse, skriver Meisingset i en e-post.

Gjorde «ytterligere undersøkelser»

Forsvaret innstilte opprinnelig det danske selskapet Norad, som leverer Nuctech-utstyr, til vinner i konkurransen.

I fjor understreket FLO at kontrakten med Norad ikke var signert, og at det var nødvendig å foreta «ytterligere undersøkelser» etter spørsmål fra både E24 og egne ansatte.

FLO ønsker ikke å gi detaljer om hvorfor sikkerhetskravene i den avlyste konkurransen måtte endres. Anskaffelsen var i utgangspunktet ugradert.

– Arbeidet med å lage nytt konkurransegrunnlag pågår og vi kan ikke kommentere innholdet i dette, skriver Meisingset.

Norad-sjef Lars Gleerup ønsker ikke å offentliggjøre begrunnelsen han fikk for avlysningen.

– Kommer det en ny konkurranse på kjøp av gjennomlysningsmaskiner fra FLO, har vi tenkt å delta i konkurransen igjen. Vi kan tilby et godt produkt til en konkurransedyktig pris, skriver Gleerup til E24.

Visedirektør i Nuctech nederlandske datterselskap, Robert Bos, forteller til E24 at de ikke fikk en forklaring på hvorfor anbudskonkurransen ble avlyst, bare at det handler om «sikkerhetsproblematikk».

– Vi fikk aldri noen detaljer, bare at kontrakten ble kansellert. Det var alt. Det er også litt av frustrasjonen, sier Bos.

Brukes på Norges grenser – svartelistet i USA

Denne uken skrev E24 om at Tolletaten har brukt Nuctech-skannere på norske grenseposter i nesten 20 år.

Allerede i 2014 ble Nuctech blokkert fra amerikanske flyplasser. I 2020 ble selskapet plassert på handelsdepartementets «entity list» for eksportrestriksjoner.

USAs sikkerhetsdepartement hevder at Nuctech-utstyr kan gi Kinas «omfattende overvåkningsapparat» tilgang til sensitiv informasjon om gods og personell.

Nuctech mener bekymringene rundt manglende datasikkerhet er grunnløse.

– Vi sier alltid at det er vår teknologi, men kundens data. Vi kan ikke ta ut data gjennom Internett, sier visedirektør Robert Bos i Nuctech Nederland.

Norad-sjef Gleerup mener at beskyldningene fra USA «mest av alt er motivert av politikk».

– Nuctechs konkurrenter har også en sterk kommersiell interesse av å blåse opp saken så mye som mulig, skriver han.

SVINESUND-SKANNER: Den kinesiske teknologien som brukes til å gjennomlyse blant annet lastebiler på Svinesund tollstasjon er svartelistet av USA for å true nasjonal sikkerhet.

Ifølge Tolletaten har alle anskaffelser av Nuctech-skannere fulgt regelverket for offentlige anskaffelser.

Flere av anskaffelsene har krav om muligheter for nettverkstilkobling, men Tolletaten opplyser at de ikke har koblet skannere til Internett.

Norad, som også har levert Nuctech-skannere til Tolletaten, understreker at mesteparten av utstyret ikke kobles på kundenes IT-nettverk, og at service kun utføres av deres ansatte.