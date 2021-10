Facebook-problemer over hele verden

Facebook skriver på Twitter: Vi har problemer med tjenestene våre.

Facebook og søsterplattformene har problemer over hele verden, melder NTB.

På Facebook sin offisielle Twitter-konto meddeler de at flere brukere har problemer med å komme seg inn på plattformer og tjenester underlagt selskapet.

Brukere i en rekke land melder om nedetid for apper som Facebook, Instagram, WhatsApp og andre apper.

På siden Downdetector, som sporer problemer for ulike nettsider, meldes det om et stort hopp i meldinger om driftsproblemer for Facebook den siste halvtimen.

Det samme gjelder apper som Whatsapp, Instagram og Messenger, som alle eies av teknogiganten Facebook.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til problemene og når problemene blir løst.