Norsk kryptogründer med bitcoinformue på 773 millioner

Eks-byråkrat Geir Harald Hansens formue har eksplodert etter ekstrem kursoppgang for bitcoin. I fjor fikk selskapet hans et overskudd på 39 millioner kroner.

SVIMLENDE GEVINST: For Geir Harald Hansen og hans satsing på kryptovaluta. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Oslo-mannen Geir Harald Hansen (47) var tidlig ute med å satse på kryptovaluta.

Ved utgangen av fjoråret satt hans investeringsselskap Aesir Financial på en beholdning av 3.150 enheter av den største og mest populære valutaen, bitcoin.

I regnskapet for 2020 verdsettes beholdningen til 773 millioner kroner, opp fra 198 millioner året før.

Verdiøkningen speiler bitcoins ekstreme kursoppgang på 332 prosent gjennom 2020, til nær 277.000 kroner.

Hittil i år er kursen opp nye 153 prosent til 424.000 kroner. Dermed er verdien av Hansens beholdning, forutsatt at han ikke har solgt, økt til 1,33 milliarder kroner så langt i 2021.

Aesir oppga også gjeld i kryptovaluta på 217 millioner ved årsslutt. Dette forklares som et estimat på hva selskapet skylder andre deltagere i et nettverk for utvinning av kryptovaluta (mining pool), og som kan tas ut «når som helst etter en blokk er vunnet». Trekker man fra gjelden står det igjen en beholdning på 558 millioner kroner – eller 2276,76 bitcoins.

Kryptovaluta Kryptovaluta er en form for digitale penger, men er i motsetning til vanlige valutaer (som kroner) ikke styrt av en sentralbank og koblet til en nasjonal økonomi.

Valutaen kan kjøpes og selges på digitale valutabørser og kan oppbevares der, eller i en digital lommebok (wallet) med en privat nøkkel (kode).

Det finnes flere tusen forskjellige kryptovalutaer, der bitcoin er den største og mest kjente, med Ethereum på en solid annenplass.

Bygger på blokkjedeteknologi. Det er en slags digital protokoll som ligger åpent tilgjengelig i et globalt nettverk. Transaksjoner blir automatisk registrert og godkjent, uten å gå veien om en tredjepart. Vis mer vg-expand-down

Sluttet som byråkrat

Hansen jobbet tidligere i Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdannelse og forskning (Unit), som ligger under Kunnskapsdepartementet, men sa opp i løpet av 2019.

Den mangeårige kryptointeressen har ført til at han er blitt omtalt flere ganger i norsk media.

I 2011 skrev Dagens Næringsliv om hvordan han fra sin lille leilighet på Oslos østkant hadde fått installert et av markedets kraftigste 3D-grafikkort, i en svært støyete datamaskin.

– Det går jo med en del strøm, men det fine er jo at jeg slipper å varme opp leiligheten med panelovner, sa Hansen til DN den gang.

I tillegg til bitcoin satt Aesir Financial på andre kryptovalutaer som Namecoins og Stellar ved utgangen av fjoråret, men disse utgjorde en begrenset verdi i forhold til beløpet i bitcoin.

Hansen sto bak kryptonettverket Bitminter, med en forretningsidé om å slå sammen kryptoutvinnere fra hele verden, og dermed øke den samlede kapasiteten.

Etter ni år i drift stengte Bitminter ned i fjor sommer. På nettverkets gamle hjemmeside hevdes det at det hadde over 700.000 aktive deltagere, og skapte rundt én prosent av det antallet Bitocins som er i omløp i dag, i løpet av ni års drift.

Betalte 12,2 mill. i skatt

Aesir Financial fikk et resultat etter skatt på 38,7 millioner kroner i fjor, opp fra 25,3 millioner året før.

De største inntektene kom fra gevinster fra realisert kryptovaluta på 25,5 millioner, samt 41,8 millioner i annen finansinntekt. Sistnevnte forklares i hovedsak av realisert gevinst på en livspolise i bitcoin på 39 millioner.

Selskapet betalte 12,2 millioner i skatt for 2020. Av notene fremgår det også at det er innbetalt 8,1 millioner i skatt for ligningsåret 2017, og at «grunnet pågående retting av skattemeldingen er dette klassifisert som kortsiktig fordring».

Hansen har plassert mye av inntektene fra kryptovirksomheten i både eiendom og aksjefond, og Aesir hadde slike plasseringer for 21,3 millioner ved utgangen av 2020.

Til tross for at markedsverdien av selskapets kryptovaluta var på 781 millioner ved årets slutt, var den bokført til kostpris på 97 millioner i regnskapet, i tråd med gjeldende regnskapsregler.

Aesir hadde en bokført egenkapital på 89,5 millioner ved nyttår, og totale eiendeler på 150 millioner.

Geir Harald Hansen har ikke besvart E24s henvendelser.