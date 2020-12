Ny smitteapp lanseres mandag

Folkehelseinstituttet (FHI) håper flest mulig laster ned den nye smitteappen når den lanseres mandag. Denne gang forblir personopplysningene i telefonen din.

Smittestopp-appen som ble lansert i april (bildet), ble trukket tilbake tidligere i år. Mandag kommer det en ny versjon. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB

NTB-Peter Tálos

Den nye appen deler navnet Smittestopp med sin utskjelte forgjenger som myndighetene trakk tilbake tidligere i år. Det er også det eneste de to appene har til felles, skal en tro Folkehelseinstituttet.

Appen blir tilgjengelig i forkant av regjeringens varslede coronapressekonferanse mandag.

Den danskutviklede mobilapplikasjonen benytter til forskjell fra sin forgjenger ikke GPS-data, den laster ikke opp personopplysninger til en sentral server og den vil kun bli brukt til smittesporing, ikke analyse eller forskning.

Jo flere, jo bedre

– Jo flere som bruker appen, jo mer effektiv vil den bli. Derfor håper vi flest mulig vurderer appen for nedlasting når den er klar på mandag i App Store og Google Play, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen ved FHI til NTB.

Appen er ment for dem over 16 år, og det er frivillig å bruke den. Det er heller ikke nødvendig å logge seg inn, med mindre en selv skal melde fra at man har testet positivt for coronaviruset.

Programmet bruker kun bluetoothteknologi. Gjennom et sinnrikt system med digitale nøkler som lagres i telefonen din, og som hyppig oppdateres og skiftes ut, deles opplysninger du selv legger inn om coronasmitte bare når du selv ønsker det. På samme måte vil brukeren bli varslet dersom en annen legger inn opplysninger om smitte og dere har vært i nærheten av hverandre.

Selv om en vaksine er på vei og myndighetene håper på å få kontroll over coronapandemien, anser FHI likevel at en smitteapp vil kunne være viktig for å stanse spredningen av smitte i samfunnet. Og selv om Norge starter vaksinasjonen i romjulen, vil det ta tid før alle er vaksinert og viruset ufarliggjort.

Ustabil smittesituasjon

– Det vil ta tid før alle er vaksinert, og smittesituasjonen er ustabil og kan endre seg raskt. Derfor har vi behov for en app som Smittestopp som kan supplere de andre tiltakene og bidra til å stoppe videre smitte, sier Knudsen.

I spørreundersøkelsen Norsk coronamonitor fra Opinion svarte nylig 41 prosent av de spurte at de vil ta den nye smittesporingsappen i bruk. Omtrent like mange, 39 prosent, svarte at de ikke vil ta den i bruk. De resterende svarte at de ikke vet.

Det danske IT-selskapet Netcompany, som allerede har utviklet danske Smittestopp, var det eneste selskapet som leverte et tilbud, og de fikk oppdraget med å utvikle den nye norske appen for digital smittesporing.

