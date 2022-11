Kryptodetektiven

PITTSBURGH (E24): Richard Sanders (32) bærer pistol når han går ut i bakhagen, og flesteparten av medarbeiderne hans jobber under pseudonym. – Vi opprører noen farlige mennesker, sier han.

Linn Kongsli Hillestad

Pete Kiehart (Foto)

Hjemmekontoret ser ut som de fleste andre. En hjørnepult som kan heves og senkes. Et par ekstra dataskjermer og innrammede vitnemål sirlig opphengt på den ene veggen. Det kunne lett ha vært arbeidsplassen til en journalist, eller kanskje en utvikler.

Men herfra har Richard Sanders sporet opp stjålne kryptovaluta for mange hundre millioner kroner. Han sier han har avslørt menneskehandel, hvitvasking av narkopenger – og ektemenn som forsøker å skjule kryptoformuene sine i bitre skilsmisseoppgjør.

– Jeg kan ikke nevne noen detaljer her. Men nylig hjalp jeg den ukrainske regjeringen å gjenvinne krypto verdt rundt 3,7 millioner dollar, hevder Sanders.

«KRYPTOVERDENENS 911»: Richard Sanders grunnla kryptoetterforskningsbyrået Cipherblade i 2017 sammen med to andre. Nå får de langt flere kundeforespørsler enn de klarer å håndtere.

33-åringen er tidligere soldat fra Irak og Afghanistan, men de siste årene har han blitt en slags kryptoprofil. Som leder for etterforskningsbyrået Cipherblade, figurerer han som ekspertkilde både i rettssaker og amerikanske medier, og Morningbrew har beskrevet selskapet hans som «det nærmeste kryptoverdenen har til 911».

Sakskomplekset er variert, alt fra terrorsaker til overgrepsmateriale, utpressing og kidnappingssaker, forteller han.

– All kriminalitet som involverer penger, kan også involvere kryptovaluta, sier Sanders.

– Men 98 prosent av henvendelsene vi får, er sannsynligvis relatert til hacking og svindel.

Stadig nye rekorder

Så langt i 2022 har hackere stjålet mer enn 30 milliarder kroner i kryptovaluta, ifølge analysefirmaet Chainalysis. Bare forrige måned ble over 7 milliarder kroner stjålet i 11 forskjellige hackeroperasjoner.

Den forrige årsrekorden er dermed allerede knust. Den var på ca. 21 milliarder kroner, og ble satt i fjor. Ser vi på all kryptokriminalitet samlet samme år, oversteg involverte beløp 140 milliarder kroner. Nok en rekord.

De stadig nye toppene på statistikken gjenspeiles i behovet for tjenestene til Cipherblade, som har vokst til ti medarbeidere etter at det ble startet som USAs første kryptoetterforskningsbyrå i 2017.

– Vi er nødt være ganske selektive med hensyn til hvem vi tar på oss kunder, sier Sanders.

– Det er ikke nødvendigvis fordi vi er så fantastiske, men fordi etterspørselen er så enorm.

Richard Sanders sammen med den sibiriske huskyen Havoc hjemme på kjøkkenet i Pittsburgh, Pennsylvania.

Oppdragsgiverne inkluderer alt fra privatpersoner til offentlige organer. Sanders er forsiktig med å utgi detaljer, men han røper at myndighetene fra to ulike land har kontaktet ham om kidnappingssaker.

Han har hjulpet kryptoinfluenser Ian Balina etter at hans digitale lommebok ble tømt for rundt 20 millioner kroner. Og så var det den lokale saken i Pennsylvania, hvor to brødre er tiltalt for en kryptosvindel på over 300 millioner kroner. Ingen av dem har innrømt straffskyld.

I denne saken samarbeidet de med det amerikanske finanstilsynet (SEC), forteller Sanders.

– I snitt dreier sakene våre seg om tap på rundt fem millioner dollar, men vi har hatt svindelsaker på tosifrede millioner, sier Sanders.

Svært sjelden tar de på seg saker hvor tapet er under én million kroner.

– Kostnadene kan være såpass høye for kunden at ikke det blir verdt det, sier han.

Ikke anonymt

For uinnvidde kan denne typen etterforskning fremstå relativt ugjennomtrengelig. Richard Sanders åpner noen programmer på en av PC-skjermene sine for å hjelpe oss å forstå. Det ene viser ulike transaksjoner markert langs blå, heltrukne linjer. Denne typen analyseverktøy bruker de til å følge pengene langs blokkjedene blokkjedeneEn distribuert database hvor hver node automatisk verifiserer endringer og tilføyelser på andre noder. En blokkjede kan brukes som en digital regnskapsbok for økonomiske transaksjoner, og teknologien støtter blant annet opp bitcoin., forklarer han.

– For folk flest betyr ikke disse transaksjonene noen ting, sier Sanders.

Dette skyldes det faktum at kryptovalutaadresser vil fremstå som en rekke tilsynelatende meningsløse tall og bokstaver for de fleste, men ikke for etterforskere med tilgang til spesialiserte analyseverktøy som kan merke digitale lommebøker.

Kryptobørser besitter gjerne identifiserende brukerinfo på grunn av «kjenn-din-kunde»-prinsippet. Når sakene er ferdig etterforsket, overleverer Cipherblade dem derfor gjerne til politiet «som en pen liten pakke», med informasjon om hvilken kryptobørs som kan stevnes for å oppgi aktuelle brukeres informasjon.

– Mange tror kryptotransaksjoner er anonyme?

Sanders ler.

– Jeg hører fortsatt det. Og svaret mitt er alltid: «La dem fortsette å tenke det», sier han.

«LOMMEBOK»: Ricard Sanders viser frem et eksempel på en maskinvare-lommebok til under tusen kroner, som brukes for å lagre kryptovaluta. – Hvis du følger instruksjonene, blir ikke kryptovalutaen din stjålet, sier Sanders.

Fakta er at det nesten all kryptovalutaaktivitet fortsatt kan spores, ifølge Sanders. Et unntak er Monero, som ble brukt i Hagen-saken i Norge.

– På én operasjon, som samlet sett tok meg 45 minutter mellom utførelse og analyse, klarte jeg å identifisere dusinvis av tilfeller av kjøp av overgrepsmateriell, sendt direkte fra vestlig-baserte kryptovalutabørser, sier han.

– Børsene var glade for å motta denne informasjonen og iverksette passende tiltak, men la gjerne dumme kriminelle fortsatt tro at krypto er anonymt.

Pseudonymer og pistol

Det er kaldt og duskregner denne høstdagen i Pittsburgh. Rich Sanders har glidelåsen på den svarte jakken trukket opp til halsen. På vei ut i bakhagen for å ta bilder, tar han med seg en pistol.

– Flesteparten på teamet mitt opererer under pseudonymer av en grunn. Jeg tar mesteparten av risikoen, så jeg sørger for å holde meg trygg, sier han.

I ett av rommene i huset står en rifle, og han referer til at han har våpen i nesten hvert eneste rom.

– Ikke det at vi gjør den verste typen arbeid i verden, men vi opprører noen farlige mennesker, sier Sanders.

– Det er for eksempel noen nasjonalstater som ikke er så veldig fornøyde med oss.

FORSIKTIG: Richard Sanders har tatt flere grep for å sikre sin egen sikkerhet. I hjemmet i Pittsburgh har han flere våpen.

Privatetterforskeren kunne ønske offentlige organer hadde mer kompetanse på denne typen lovbrudd. Han har vært med på å veilede FBI i forbindelse med deres lansering av et responsteam for virtuell valuta, og kunne ønske at de egentlig kunne hatt to spesialagenter innen krypto på hvert feltkontor.

– Slik burde det vært for mange år siden, men det vil fortsatt ta minst et par år før det kommer til det punktet.

Selv vil han ikke utgi detaljene om hvordan han selv kom inn i industrien, annet enn at han hjalp en venn som var utsatt for kryptosvindel en gang etter at han var ferdig i militæret. Nå opptar krypto og blokkjedeanalyse mesteparten av tiden hans, bortsett fra når han danser foran et tusentall tilskuere på virtuelle fester.

Det har vært noen veldig røffe måneder i kryptoverdenen, og den siste uken har vært preget av krise etter at en avtale mellom kryptokjempen Binance og den kriserammede kryptobørsen FTX gikk i vasken.

FTX var verdsatt til over 300 milliarder kroner i forrige emisjon emisjonInnhenting av frisk kapital gjennom utstedelse av nye aksjer., og var en av verdens største kryptovalutabørser. Nå sliter de med akutte likviditetsproblemer og har søkt om konkursbeskyttelse etter at en mengde kunder og investorer har forsøkt å redde midlene sine. Selskapet kan skylde så mye som 80 milliarder kroner, ifølge New York Times.

Kollapsen betegnes allerede som kryptoverdenens Lehman Brothers-øyeblikk, og usikkerheten spredte seg raskt i kryptomarkedene. Bitcoin falt til sitt laveste nivå siden november 2020, og verdien på kryptovalutaene Ethereum og Solana har også rast.

Richard Sanders mener industrien lider av en rettmessig mangel på tillit, men er likevel en lidenskapelig tilhenger av blokkjedeteknologi. For eksempel mener han teknologien kan være et nyttig verktøy for å sørge for trygge valg. Eller for å sikre eierskap generelt, selv om han kanskje ikke mener NFT-er er «den beste ideen».

– Jeg har alltid trodd at denne teknologien har et enormt potensial og kan være en kraft for det gode, sier han.

– Den er bare hemmet av kriminelle og «slangeoljeselgere» som prøver å svindle folk for penger.

