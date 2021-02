Tilsyn varsler dagbøter til Nav

Nav har ikke klart å rette feil som fører til brudd med kravene i likestillings- og diskrimineringsloven. Nå varsler tilsyn dagbøter på 50.000 kroner om ikke alt er på stell innen ti dager.

Da tilsynet for universell utforming av IKT gjennomførte et tilsyn i fjor høst fant det flere avvik som innebærer at søknadsskjema for foreldrepenger ikke kan brukes av alle.

Tolv uker senere er fortsatt 40 prosent av avvikene ikke løst, noe som innebærer at tilsynet nå varsler dagbøter.

Om Nav ikke klarer å fikse alle avvikene innen ti dager, blir de nødt til å betale bøter på 50.000 kroner per dag, skriver tilsynet i en pressemelding.

– Nesten alle søknader om foreldrepenger blir sendt digitalt. Skjemaet er mye i bruk og alle brukere bør forvente at de kan søke digitalt, uavhengig av funksjonsevne, sier direktør Malin Rygg i tilsynet for universell utforming av IKT.

Feilene som fortsatt ikke er løst gjør skjemaet vanskeligere å bruke særlig for brukere som er blinde eller har nedsatt syn, nedsatt motorikk eller kognisjon. Tilsynet mener at feilene har moderate konsekvenser i form av at brukere kan måtte bruke lengre tid, og at det er vanskeligere å fylle ut skjemaet på første forsøk.

Det vil ikke være kostnadskrevende eller teknisk vanskelig å rette feilene, etter tilsynets vurdering.

– Vi forventer at Nav følger regelverket om universell utforming. Nav er i en særstilling når det gjelder tilgang på ressurser, kunnskap og kompetanse om universell utforming av IKT internt i egen virksomhet. Når tilsynet avdekker slikt, forventer vi at avvikene blir rettet, sier Rygg.

