Equinor støtter italienske 3D-printgründere: – Her går vi fra grav til vugge

Tre av selskapene i årets utgave av akseleratorprogrammet Equinor & Techstars Energy får støtte av Equinor for å videreutvikle ideene sine. Én av gründerne vil flytte fra Italia til Norge for å åpne en nyskapende pulverfabrikk på Vestlandet.

Fra venstre: Matteo Vanazzi, Luisa Elena Mondora og Daniele Brambilla i det italienske oppstartsselskapet f3nice (uttales Fe-niche) Vis mer byoutline f3nice / Pressefoto

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– I fjor var markedet for ventiler mildt sagt svingende, så vi tenkte at vi måtte finne på noe annet hvis oljeprisen ikke kom til å hente seg inn igjen, forteller Luisa Elena Mondora, daglig leder og én av gründerne i oppstartsselskapet f3nice (uttales Fe-niche), i et videointervju med E24.

Mondora er «egentlig» daglig leder i familiebedriften Valland. Med rundt 40 millioner euro i årlig omsetning og 50 ansatte produserer de ventiler til olje- og gassindustrien fra lokalene ved Comosjøen i Nord-Italia. Både ConocoPhillips og Aker BP er på kundelisten.

Midt under coronakrisen begynte imidlertid hun og medgründerne Matteo Vanazzi og Daniele Brambilla å utvikle en ny idé. I familiebedriften hadde de jobbet med 3D-printing før, men de ville ta det et hakk videre.

f3nice har utviklet en teknologi som gjør det mulig å gjenbruke gamle eller utgåtte reservedeler av metall og omdanne dette til et pulver som kan bruke til 3D-printing av nye komponenter. Teknologien gjør prosessen billigere og med lavere utslipp enn eksisterende teknologier.

– Som én sa, vi går «fra grav til vugge», sier Mondora.

Selskapet er nå utpekt som én av tre oppstartsbedrifter som vil få støtte av Equinor Ventures etter årets runde av akseleratorprogrammet Equinor & Techstars Energy.

– Dette er et kjempespennende selskap som «tikker alle boksene» – sirkulærøkonomi og CO₂-reduksjon, samtidig som man kan gå med overskudd, sier Philip Hansteen, leder for Equinor & Techstars Energy Accelerator, til E24.

Norsk NTNU-oppstart får 50.000 dollar

Totalt 10 selskaper fra hele verden ble plukket ut til å delta i årets program, som drives av ventureselskapet Techstars, Equinor, Kongsberg Digital (en del av Kongsberg Gruppen) og Capgemini.

Ni ble med til målstreken.

De tre selskapene stiller med fagfolk i organisasjonene sine for å bistå gründerbedriftene – og potensielt investere i dem eller bli kunde.

Equinor har nå signert en intensjonsavtale for en potensiell industripilot for f3nice som skal verifisere teknologien og sørge for at den kan tas i bruk.

I tillegg gir Equinor norske Ocean Access og kanadiske Cnergreen 50.000 dollar hver (410.000 kroner med dagens kurs) til å videreutvikle sine ideer.

– Vi ser på dette som veldig lovende selskap innen sine felt og gjennom programmet har de vist veldig god fremdrift. Det de kommer med kan hjelpe både Equinor og resten av industrien, sier Hansteen.

Disse 10 selskapene var med i årets Equinor & Techstars Energy Accelerator er: Cnergreen, Canada – Vil forbedre oljeutvinning og effektivisere CO₂-lagring ved hjelp av nanopartikler og skum

Dimeq, Norge – Ingen liv tapt til sjøs via neste generasjons «Internett of things» (IOT)

Ecolectro, USA – Reduserer kostnadene ved å produsere fornybar hydrogen via rimeligere materialer i prosessen

f3nice, Italia – Vil gjenbruke materialer ved 3D-printing

FalconX, Canada – En miljøvennlig løsning for gjenbruk og rens av vann

Geolumina, USA- Intuitiv kunstig intelligens med geologisk innsikt

Hyperion Global Energy, Canada – Karbonfangst og konvertering i en kompakt enhet

Ocean Access, Norge – Autonome og fjernstyrte systemer for overvåkning av

undervannsinstallasjoner

RZX Technologia, Brasil – Minimering av menneskelige feil i produksjonsprosesser

Vortex Bladeless, Spania – Billigere produksjon av vindenergi uten rotorblader Vis mer vg-expand-down

Ocean Access har blomstret ut av NTNU, og utvikler autonome og fjernstyrte systemer for overvåkning av undervannsinstallasjoner ved hjelp av smarte bøyer.

– Men de er i en så tidlig fase at vi ønsker å gi dem penger uten vilkår, slik at de kan videreutvikle teknologien sin. Så kan de komme tilbake til oss når de har kommet et steg videre, fortsetter Hansteen om de to selskapene.

– Hva er det viktigste gründere kan lære hvis de skal nå gjennom hos et selskap som deres?

– Det avhenger litt av hvor modne selskapene er. For å få innpass hos oss må du ha en teknologi vi tror vi kan bruke, og man må være villig til å samarbeide og lytte – begge veier.

– Gjennom dette og andre initiativ ønsker vi jo å bidra til at de forstår hva som skal til for å levere til industrien, fortsetter han.

Philip Hansteen, leder for Equinor & Techstars Energy Accelerator Vis mer byoutline Equinor

Dette er Cnergreen og Ocean Access «Cnergreen fra Canada kommersialiserer en nanopartikkelbasert skum-teknologi som kan øke produksjonen fra oljebrønner samtidig som CO2 utslipp reduseres. Skum for å øke utvinning fra oljereservoar er et kjent prinsipp, men har vært knyttet til tekniske utfordringer. Cnergreens patentsøkte skum skal tåle forholdene i oljereservoaret 20 ganger bedre enn dagens løsninger. Framover kan bruk av skummet til å forbedre CO2 lagringskapasitet også bli viktig.»

«Ocean Access fra Trondheim utvikler en autonom undervanns databøye som kan bevege seg opp og ned i vannsøylen. Fordelene med bøyen i tillegg til økt autonomi er blant annet reduserte kostnader og utslipp i forbindelse med datainnhenting, og også forbedret overvåkning av for eksempel eventuelle lekkasjer fra forlatte brønner. Bøyen har en elektrooptisk kabel som forbinder havbunnen med bøyen, og kan sende data til satellitt eller skip når den er i overflateposisjon.» Kilde: Equinor / Techstars Vis mer vg-expand-down

Vil bygge fabrikk på Vestlandet

– Dette er min første oppstartsbedrift. Vi kommer sikkert til å gjøre feil, men akkurat produksjon er vi gode på. Så utfordringen vår blir å komme dit, sier Luisa Elena Mondora.

Siden 2015 har hun ledet familiebedriften som faren startet i 2006, men hun sier at det snart er lillebroren som skal ta over den daglige driften. Selv skal hun bruke kreftene på f3nice.

Hun forteller at hun og gründerne har sett på alle olje- og gassinstallasjonene som de neste årene og tiårene skal legges ned og fjernes – noe som vil kreve en omfattende demonterings- og gjenvinningsjobb.

– Heldigvis får man ikke lov til å bare forlate anleggene og la de stå å ruste i havet i Norge, slik man kan se andre i regioner i verden, Mondora.

Hun sier at de også er i dialog med andre potensielle kunder, men at de vil fokusere på Norge og Danmark i starten.

– Det første anlegget vårt blir i Bergen-området og det andre blir nok i Singapore, rett og slett på grunn av tilfanget av brukt metall. Og så planlegger jeg planlegger å flytte til Norge en periode, sier Mondora.

Hun forteller at de selv finansierte den første testproduksjonen som er gjort før Equinor finansierer den industrielle piloten.

– Planen vår er å ha en «Series A»-kapitalinnhenting til høsten, før vi kan signere avtaler og ha fabrikken i Norge klar mot slutten av 2022, sier Mondora og forteller at hun også er i dialog med Innovasjon Norge.

– Som gründere vil vi ikke bare selge oss ut, men bygge opp noe som skaper verdi i mange år fremover, fortsetter hun.

Jobber bredt med 3D-printing

f3nice konsept passer som hånd i hanske til Equinors mangeårige arbeid for å utvide bruken av 3D-printing. Olje- og energiganten håper med tiden å kunne 3D-printe en rekke ulike komponenter nærmere olje- og gassfeltene sine.

På den måten kan man slippe å ha så enorme og kostbare lagre med reservedeler, og man sparer tid og penger når man plutselig trenger en reservedel raskt.

Equinor har allerede etablert et samarbeid med en tidligere norsk Techstars-deltager kalt Fieldmade. Selskapet utvikler mobile 3D-printfabrikker i containere.

f3nice-gründerne forteller at det faktisk var i et møte med Fieldmade at de kommer over akseleratorprogrammet de nå har vært igjennom. Fieldmade tok nemlig kontakt med Valland for å se om de kunne levere råstoff til deres produksjon.

– Det f3nice har utviklet er jo en del av verdikjeden til Fieldmade. I Equinor sitter vi jo på reservelagre der mange deler «går ut på dato» og dette kan de bruke til å lage råstoff som vi kan bruke til å lage nye deler, sier Hansteen.

Han forteller at f3nice produserte sin første runde med «3D-pulver» i februar og at man nå tester delene som er printet fra dette.

– Vi ser for oss at vi for eksempel kan sette opp et helt anlegg for dette på Mongstad.

Equinor etablerer gründerfinansiering

Hansteen sier at selskapet vil jobbe videre med flere av deltagerne i årets program og at det kan bli aktuelt med flere investeringer.

– Vi jobber med flere av dem. Det kan resultere i potensielle investeringer eller pilotprogrammer, men noen ting tar mer enn 13 uker, sier Hansteen med referanse til lengden på det intense Techstars-programmet.

Han forteller at Equinor nå jobber med å få på plass en «Early Phase Funding Tool Box», som skal lanseres til høsten.

Dette blir et system som skal legge opp noen klare løp for hvordan gründere kan søke støtte og investeringer hos Equinor.

Equinor begynte på starten av 1990-tallet å investere i ulike gründer- og teknologibedrifter. I fjor ble Equinors to venturefond for henholdsvis teknologi og ny energi slått sammen til én enhet.

Equinor Ventures har team i både Europa og Amerika, forteller Hansteen.

– I 2020 investerte vi i totalt 15 nye selskaper og fond, samt gikk ut av fire tidligere investeringer.

Ifølge Hansteen har over 60 personer fra ulike steder i Equinor blitt involvert i Equinor & Techstars-programmet.

– Så dette handler også om «omvendt mentoring», for det er mange hos oss som har blitt inspirert og lært av disse møtene. Det er svært viktig for meg, i tillegg til å finne gode investeringsmuligheter for vårt venture-fond og utvikle ny teknologi, sier han.

