Apple har lansert ny iPhone – aksjen faller

Den nye iPhone 13 har bedre batteritid og prosessor. Apple-aksjen faller på et helrødt Wall Street.

iPhone 13 og iPhone 13 Mini Vis mer

Publisert: Oppdatert i går 22:14

Det har blitt et fast høstritual at Apple-sjef Tim Cook går på scenen for å lansere en ny smarttelefon i Cupertino, California.

I kveld ble iPhone 13 lansert sammen med nye iPads og en ny Apple Watch.

Apple-aksjen endte handelsdagen på Wall Street med en nedgang på 0,96 prosent.

Flere av Apples leverandører falt også, inkludert Taiwan Semiconductor, som stengte ned 0,44 prosent.

Alle de viktigste børsindeksene på Wall Street stengte også i minus.

Bedre batteritid og prosessor

iPhone 13 har samme design som fjorårets iPhone, men kameraene på baksiden er diagonalt plassert.

Selve mobilen er nøyaktig like stor som før, men innsiden har blitt redesignet for å få plass til større batterier.

Mini vil få mye lenger batteritid - inntil 1,5 timer lenger. På vanlig iPhone 13 er det 2,5 timer lenger batteritid enn før. Apple sier det skyldes mer effektive komponenter og større batteri.

Den nye prosessoren heter A15 Bionic og skal være den raskeste i noen mobiltelefon. Den har en firekjernet grafikkprosessor for gaming og i tillegg en 16-kjernet prosessordel for kunstig intelligens (AI).

– Det er ingenting i verden som er som denne prosessoren, sa Apple om A15-brikken under lanseringen.

Prisene er som følger: iPhone 13 mini - 128 GB: 8490 kroner

iPhone 13 mini - 256 GB: 9790 kroner

iPhone 13 mini - 512 GB: 12.090 kroner



iPhone 13 - 128 GB: 9790 kroner

iPhone 13 - 256 GB: 11.090 kroner

iPhone 13 - 512 GB: 13.390 kroner



iPhone 13 Pro - 128 GB: 12.290 kroner

iPhone 13 Pro - 256 GB: 13.590 kroner

iPhone 13 Pro - 512 GB: 15.890 kroner

iPhone 13 Pro - 1 TB: 18.190 kroner



iPhone 13 Pro Max - 128 GB: 13.490 kroner

iPhone 13 Pro Max - 256 GB: 14.790 kroner

iPhone 13 Pro Max - 512 GB: 17.090 kroner

iPhone 13 Pro Max -1 TB: 19.390 kroner Vis mer

Kameraet har også blitt oppgradert, og skal ta inn 47 prosent mer lys.

iPhone og iPhone Mini har henholdsvis 6,1 og 5,4 tommers skjerm.

5G skal bli bedre i form av at flere frekvensbånd skal være støttet.

Lagringskapasiteten begynner på 128 GB i år.

Tim Cooks påstand er at iPhone aldri har vært mer Pro enn i versjon 13. Her oppgraderes rammen rundt fra aluminium til rustfritt stål i ulike farger.

iPhone 13 Pro og Pro Max har begge fått nye kamera. Det er fortsatt safirglass utenpå dem, og i likhet med de vanlige iPhone 13-modellene har batteritiden økt med inntil 2,5 timer.

iPhone 13 Pro Vis mer

Ny iPad og iPad Mini

Den nye iPaden ser også helt lik ut som dagens vanlige iPad, men er utstyrt med prosessoren A13 Bionic.

Frontkameraet får en solid oppgradering, og er et 12 MP ultravidvinkelkamera.

Prisen er satt til 329 dollar for 64 GB.

iPad mini har fått design som ligner mer på iPad Pro og iPad Air. 5G er også på plass.

Den har 12 MP-kamera på baksiden. Fremsiden har også 12 MP ultravidvinkelkamera.

iPad Mini Vis mer

Apple Watch

Apple Watch Series 7 har ikke fått flatt design, slik mange hadde trodd, men er litt tynnere og har tynnere rammer.

Batteritiden skal være 18 timer, og ladingen 30 prosent raskere. 8 minutter lading er nok for 8 timer søvnmåling.