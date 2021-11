Nå er første del av Norges 11-milliardinvestering på plass

Norge har fått overlevert sine nye maritime P8A-overvåkningsfly fra Boeing. De koster rundt 11 milliarder kroner.

Overleveringen av det nye overvåkningsflyet «Vingtor» ble markert i Seattle torsdag. Vis mer

Flyene skal gjøre lettere å oppdage ubåter og overvåke havområdene. Forsvaret overtok nøkkelen til det første av femfly under en seremoni på Boeing-fabrikken i Seattle i USA torsdag kveld norsk tid.

Flyet har fått navnet «Vingtor», og skal etter planen være på plass i Norge i februar 2022. De neste fire vil hete «Viking», «Ulabrand», «Hugin» og «Munin».

– Norge har ansvar for enorme havområder i en strategisk viktig del av verden. Vi er derfor avhengige av å kunne følge med på, og forstå, hva som skjer i disse områdene, sier Mette Sørfonden, direktør for Forsvarsmateriell i en pressemelding.

Flyet er basert på passasjerflyet Boeing 737 og tilpasset militær bruk. P-8 er skreddersydd for antiubåtkrigføring, maritim overvåkning og elektronisk overvåkning, ifølge Forsvaret.

P-8 flyene skal ha base på Evenes, og skal ta over for dagens P-3 Orion og DA-20. Planen er at flyene skal ta over oppgaver fra 2023.

– Med et mye mer selvsikkert Russland i nord og i Atlanterhavet, og med et mer foroverlent Russland, er vi tilbake til nesten likeverdig konkurranse også på det maritime området, sa Norges forsvarsattaché majorgeneral Odd-Harald Hagen under seremonien hos Boeing, ifølge Reuters.