Spotify sikrer seg storstjernene samtidig som podkastlytting øker solid

Prins Harry og Meghan er ikke det eneste store stjerneparet Spotify har sikret seg på podkastfronten: Nå er det duket for en podkast der Bruce Springsteen og Barack Obama snakker ut sammen.

De to første avsnittene – totalt er det åtte – av deres nye, felles podkast «Renegades: Born in the USA» ble sluppet på mandag.

I episode én, som har tittelen «Outsiders: An Unlikely Friendship», snakker de to om sine felles erfaringer med å voksne opp som outsidere – og hvordan de som voksne formet et «umulig» vennskap.

– På overflaten har ikke jeg og Bruce så mye til felles. Han er en hvit fyr fra New Jersey og jeg en svart fyr fra Hawaii. Han er et rockikon og jeg er … ikke fullt så kul, lød det fra ekspresident Obama i traileren for den nye podkasten.

Som naturligvis er laget av ekteparet Obamas produksjonsselskap Higher Ground. I løpet av de åtte episodene skal Obama og Springsteen ifølge omtalen «ha dype og avslørende samtaler med hverandre», der de tar opp alt fra det å være far, ekteskap, USAs tilstand – og rase.

Sistnevnte tema tar de opp i episode to, der de reflekterer over sine egne, tidlige erfaringer med rase – og «de ubehagelige samtalene vi må ha».

Men Spotify har en rekke sterke navn knyttet til sin podkastvirksomhet, som har økt solid i løpet av koronafjoråret. Siste kvartal i 2020 lyttet dobbelt så mange på podkaster via Spotify sammenlignet med siste kvartal i 2019.

Obama-parets Higher Ground kommer med «Tell Them, I Am», som slipper til muslimske stemmer med sendestart på første dag av Ramadan.

Andre sterke navn som begir seg ut i podkastverdenen til strømmetjenesten er filmbrødrene Anthony og Joe Russo, som nå skal lage podkast etter å ha gitt til beste filmer som «Captain America: Civil War», «Avengers: Infinity War» og «Avengers: End Game».

