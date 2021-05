Klarna med tekniske problemer - kunder skal ha fått tilgang til andres opplysninger

Betalingsselskapet Klarna har tekniske problemer. Brukere kan se andre personers betalinger og personopplysninger, ifølge Dagens Industri.

Torsdag formiddag får man feilmelding om man forsøker å logge seg inn på Klarnas tjenester. Vis mer byoutline Skjermdump

En rekke kunder hos betalingsselskapet Klarna skal ha fått tilgang til andres opplysninger når de har logget seg inn. Der har de blant annet fått opp betalings- og kjøpshistorikk til andre personer, skriver Dagens Industri.

Klarna er en svensk betalingstjeneste, men har brukere i en rekke land verden over - blant annet i Norge. De står for betalingsløsningen for en rekke norske nettbutikker.

På sine nettsider opplyser de at de har 90 millioner «aktive kunder» og står for betalingsløsninger for 250.000 bedrifter. De skriver også at de har to millioner transaksjoner hver dag.

Ifølge svenske medier kan kunder angivelig også se deler av bankopplysninger som kobles til Klarna, men ikke hele kontonummeret.

Torsdag formiddag får man feilmelding når man forsøker å logge seg inn.

Klarna skriver på sine nettsider at de opplever problemer med transaksjoner og at de nå undersøker saken.

– Vi opplever for øyeblikket forstyrrelser i systemene våre på grunn av en teknisk feil. Vi gjør vårt ytterste for å rette opp dette og gjenopprette systemene til normal drift. Vi beklager ulempene dette kan medføre. Mens vi fikser feilen, vil ikke forbrukerne kunne logge inn i appen, sier Klarnas presseansvarlig Niklas Gillström i en e-post til E24.

E24 har foreløpig ikke fått svar fra Datatilsynet i Norge eller Datainspektionen i Sverige.