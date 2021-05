Klarna med tekniske problemer - kunder skal ha fått tilgang til andres opplysninger

Flere svenske medier skriver at betalingsselskapet Klarna har tekniske problemer. Brukere kan se andre personers betalinger og personopplysninger, ifølge Dagens Industri.

Torsdag formiddag får man feilmelding om man forsøker å logge seg inn på Klarnas tjenester. Vis mer byoutline Skjermdump

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Oppdateres!

En rekke kunder hos betalingsselskapet Klarna skal ha fått tilgang til andres opplysninger når de har logget seg inn. Der har de blant annet fått opp betalings- og kjøpshistorikk til andre personer, skriver Dagens Industri.

Klarna er en svensk betalingstjeneste, men har brukere i en rekke land verden over - blant annet i Norge. De står for betalingsløsning for en rekke norske nettbutikker.

Ifølge svenske medier kan kunder angivelig også se deler av bankopplysninger som kobles til Klarna, men ikke hele kontonummeret.

Torsdag formiddag får man feilmelding når man forsøker å logge seg inn.

Klarna har så langt ikke kommentert saken, men skriver på sine nettsider at de opplever problemer med transaksjoner og at de nå undersøker saken.

E24 har så langt ikke lyktes i å komme i kontakt med selskapet.

– Dette er ukjent for meg, jeg må sjekke det opp og komme tilbake til deg, sier presseansvarlig Niklas Gillström i Klarna til Aftonbladet.