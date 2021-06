PST mistenker at Kina står bak dataangrep mot Norge

Kinesiske myndigheter knyttes av PST til omfattende dataangrep mot Visma og statsforvaltere i 2018. Men myndighetene i Norge henlegger etterforskningen.

SJEF: Hanne Blomberg leder PSTs avdeling for kontraetterretning. Her er hun avbildet under presentasjonen av PSTs trusselvurdering 2020. Vis mer byoutline Berit Roald

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For to år siden hevdet Visma at det var kinesiske myndigheter som stod bak dataangrepet mot selskapet sommeren 2018.

Samme år ble også flere statsforvaltere (tidligere fylkesmenn) utsatt for et omfattende og avansert dataangrep.

Selv om de henlegger etterforskningen av saken, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at flere spor peker mot Kina.

– Vi har i denne konkrete saken etterretningsinformasjon som peker i en tydelig retning mot at det er aktøren APT31 som står bak operasjonen mot statsforvaltningsembetene, sier sjef for kontraetterretning Hanne Blomberg i PST til NRK.

Ser forbindelse til Visma-angrepet

Kanalen skriver at APT31 er en aktør PST knytter til kinesiske etterretningstjenester, og er kjent som en hackergruppe som har gjennomført dataangrep både i Norge, Finland, USA og andre steder i verden.

PSTs etterforskning omfatter Visma-angrepet, og de skriver følgende i en pressemelding torsdag:

«Likhet i modus, som gjelder bruk av skadevare, verktøy og digital infrastruktur, gjør at det anses som sannsynlig at samme aktør står bak nettverksoperasjonen mot statsforvalterembetene og Visma AS.»

Harde fronter

Til tross for at en rekke brukernavn og passord ble stjålet fra selskapet, klarte Visma å stoppe angrepet før informasjonen ble brukt mot dem.

Konklusjonen fra selskapet var at angrepet var en del av en stor, kinesisk hackingkampanje for å stjele forretningshemmeligheter og immateriell eiendom verden over.

Dette ble avvist av Kina formidlet via ambassaden i Oslo.

– Kinesiske myndigheter har aldri medvirket i eller støttet tyveri av industrihemmeligheter i noen som helst form, oppga landets myndigheter til E24.