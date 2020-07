Deler tips om privatøkonomi på Tiktok: – Ser på dette med stigende uro

Det har blitt en markant økning blant folk som deler tips om egen økonomi på sosiale medier. Hallgeir Kvadsheim advarer om at man må trå forsiktig, og får støtte av BI-lektor.

Tips om økonomi og finans på Tiktok har blitt stort i utlandet, og mange unge spør om råd til privat økonomi Vis mer NTB scanpix

12. juli 2020

Den kinesiske appen Tiktok som vanligvis består av dansevideoer og lip syncing lanserte initiativet #LearnOnTikTok etter at coronaviruset brøt ut og skolene stengte.

Dette har åpnet opp for dem som ønsker å dele råd og tips om økonomi, finans og etablering av eget selskap – også i Norge.

Luksusfellen- og Dine Penger-profil Hallgeir Kvadsheim forteller at han ser en økning blant folk som deler tips om egen økonomi på sosiale medier.

– I utgangspunktet er jeg veldig positiv til mennesker som gir tips og råd om privatøkonomi på sosiale medier. Det er viktig at det gjøres mer tilgjengelig slik at flere lærer om det, sier Kvadsheim til E24.

Han kommer likevel med en advarsel om at trenden kan ha uheldige utfall.

– Jeg ser med en stigende uro på en del av rådene som gis på sosiale medier som Instagram, Facebook – og nå Tiktok.

Oppstartshistorier og tips

Alf Gunnar Andersen er daglig leder for appen Horde, som skal hjelpe folk med å få oversikt over egen privatøkonomi, inkludert gjeld og kreditt.

Han bruker i hovedsak Tiktok til å dele privatøkonomitips som markedsføring og for å teste hvor mange han kan nå med appen.

– Jeg begynte å lage disse videoene etter at corona brøt ut og jeg måtte være hjemme som resten av Norge. Det ble et eksperiment for å se hvordan det gikk, sier Andersen, og legger til:

– Man når ikke ut til like mange gjennom Facebook eller Instagram. En av videoene har fått ganske mange seere, noe som hadde vært helt umulig på andre plattformer.

Alf Gunnar Andersen har gitt ut tips om økonomi og boligkjøp på appen Tiktok Vis mer Horde

Andre Mikalsen, som grunnla digitalbyået Mikalsen Utvikling i 2015, bruker også Tiktok flittig til å dele personlige tips om privatøkonomi og oppstart av egen bedrift.

– Jeg vil vise at man kan jobbe hjemmefra og elske det man holder på med, jeg er ingen finansrådgiver, så jeg viser heller hva jeg har gjort og gjør, enn å gi konkrete råd innen finans, sier Mikalsen.

Anbefaler å sjekke lovverket

Hallgeir Kvadsheim mener at det er viktig å være kritisk til mange av rådene som gis på sosiale medier, og poengterer at det er vanskeligere for en 14-åring å være like kildekritisk som en i 20-årene.

– Her er det flere ulike forum der privatpersoner gir hverandre tips, og selv om noen er gode, vet man ikke om det er noen som driver butikk.

Han trekker et skille mellom å bruke Tiktok til massekommunikasjon, og det å gi råd én til én. Det er ikke alltid så lett å se hvor denne grensen går, ifølge Kvadsheim.

Han anbefaler derfor de som legger ut tips om å ringe Forbrukertilsynet eller Finansrådet for å sjekke at man ikke gjør noe ulovlig.

Hallgeir Kvadsheim er bekymret for folk som gir investeringsråd på Tiktok Vis mer Thomas Andreassen

Ber folk holde seg unna investeringstips

– Jeg fraråder alle å holde seg unna investeringstips, både til de som gir dem og de som tar imot. Gir man konkrete tips om investering kan man være i fare for å bryte loven, spesielt hvis du begynner å gi råd privat hvis følgerne dine kontakter deg, forteller Kvadsheim.

Dag Jørgen Hveem, høyskolelektor på BI i Oslo, er enig med Kvadsheim og legger til det siden 2007 har blitt vesentlig strengere regler for investeringsrådgivning.

– Innføringen av MiFID, nå MiFID II, omfatter strenge og detaljerte krav til de som yter investeringsrådgivning, i tillegg til at man trenger autorisasjon fra finansnæringen.

MiFID er et sentralt EU-regelverk for regulering av foretak som tilbyr tjenester tilknyttet blant annet aksjer og obligasjoner, og handelsplassene hvor disse handles.

– Man skal være ekstra på vakt for lettvinte råd. Hvis man ser videoer som gir deg tips om hvordan du blir rik i en fei, må du også tenke på risikoen om at du kan bli fattig på et blunk. Investering er ikke et sprintløp, det er et langdistanseløp, sier Hveem.

Andre Mikalsen frykter at flere legger ut innhold på sosiale medier med penger i baktankene Vis mer Mikalsen Utvikling

Baktanker

Andre Mikalsen merker seg at det er flere brukere på Tiktok og andre som har penger i baktankene når de legger ut innhold.

Han har opplevd at det er flere brukere på Tiktok som legger ut videoer for å selge et kurs eller en tjeneste til dem som ser på videoene, noe han mener gir grunn til bekymring.

Mikalsen mener likevel det er fint når folk har en genuin interesse for å hjelpe andre ved å publisere slike opplysningsvideoer.

– Det er heldigvis flere mennesker der ute som finner verdi i å dele nyttig informasjon uten å forvente noe tilbake.

BI-lektor Dag Jørgen Hveem mener man må være ekstra på vakt når det kommer til lettvinte råd Vis mer Thorvald Knudsen

Følelser fremfor analyse

Både Kvadsheim og Hveem er begge enige om at den største risikoen ikke treffer de aller yngste, men heller de som er over 18 år og har muligheten til å inngå blant annet investeringsavtaler.

– Når man er ung blir man mer styrt av følelser enn av en analytisk tankegang. For de under 18 år er det heldigvis begrensninger for hva de kan foreta seg, forteller Hveem.

Høyskolelektoren som i utgangspunktet er positiv til tips om privatøkonomi på sosiale medier, mener at det også er viktig å vurdere kvaliteten på innholdet man ser på.

– Informasjon om privatøkonomi som deles på sosiale medier kan være veldig fragmentarisk, og faren med dette er at innholdet ikke er kvalitativt godt nok.

