Pete Kiehart / E24 Vil endre hvordan folk sover

Teknologibransjen har inntatt soverommet. Målet er å nedkjempe dårlig søvn ved hjelp av sensorer, kunstig intelligens og syltynne vannrør.

Linn Kongsli Hillestad

Pete Kiehart (Foto)

Scott McIntyre (foto)

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

MIAMI (E24): Ved første øyekast ser det ut som en ganske vanlig hotellsuite. På høyre hånd er det en liten kjøkkenkrok, rett frem står en sofa og et stuebord plassert foran en veggmontert TV.

Når du kommer inn på soverommet, oppfatter du kanskje heller ikke umiddelbart at noe er annerledes.

Sengen er pent oppredd med hvitt sengetøy, og det er lett å overse den svarte boksen på venstre side, som kan se ut som en stor høyttaler.

Men hvis du ser nærmere etter, legger du kanskje merke til at det ligger en smarttelefon til lading på det ene nattbordet. På det andre finner du et par briller og en eske med vitamintilskudd. Og på skrivebordet ligger det en hel haug med ulike elektriske duppeditter, som alle på ulike måter skal bidra til samme formål: hjelpe deg å slappe av.

HJELPEMIDLER: Kompresjonsstøvler og massasjepistol er blant produktene som skal hjelpe hotellgjestene å slappe av i Miamis «smart-suite». Vis mer byoutline Pete Kiehart / E24

E24 har tatt inn på en «smart-suite», satt opp for Miamis tilstrømmende teknologielite i et samarbeid mellom byens republikanske borgermester Francis Suarez, hotellkjeden SBE og teknologiselskapet Eight Sleep.

Sistnevnte utvikler såkalte smartmadrasser, med mål om å «hacke» hvordan folk sover.

Ideen ble født for over fem år siden, da den italienske seriegründeren Matteo Franceschetti jobbet lange dager og selv slet med søvnmangel.

– Jeg begynte å lure på hvorfor jeg fortsatt tilbrakte en tredjedel av livet mitt på et teknologiløst stykke skumgummi mens Elon Musk jobbet med å frakte meg til Mars, sier Franceschetti, som er grunnlegger og daglig leder i Eight Sleep.

Endrer temperatur

Franceschetti er tidligere idrettsutøver, og han ga seg i kast med å undersøke søvnmarkedet. Så, i 2014, grunnla han Eight Sleep sammen med kona Alexandra Zatarain og teknologisk direktør Massimo Adreasi Bassi.

Siden den gang har selskapet vært gjennom det gjeve akseleratorprogrammet Y Combinator, og madrassene deres er plukket ut som en av årets 100 beste oppfinnelser av magasinet Time i 2018 og 2019.

De betrakter seg selv som et «søvnhelse-selskap», og totalt har de hentet over 650 millioner kroner fra ulike investorer, deriblant japanske Softbank, Silicon Valley-baserte Khosla Ventures og Founders Fund, hvor Peter Thiel er blant partnerne.

– Visjonen vår er todelt: å forbedre folks søvnkvalitet – og å redde liv, sier Franceschetti.

SERIEGRÜNDER: Matteo Franceschetti har grunnlagt flere teknologiselskaper, nå sist søvnhelse-selskapet Eight Sleep. Vis mer byoutline Scott McIntyre / E24

Per nå fungerer madrassene deres på følgende måte: Utstyrt med en rekke sensorer knyttet til en app, måler de søvnfaser, pustefrekvens, hjerterytme og temperatur.

Brukeren selv kan stille inn ønsket temperatur innenfor et gitt intervall, så vil varmegradene automatisk justeres etter søvnfaser og biometri ved hjelp av kunstig intelligens og tynne vannrør som går langsetter madrassen.

Målet er at temperaturen skal være ideell for å forlenge periodene med dyp søvn og hindre at man våkner opp fordi man er for varm eller for kald.

Hver morgen vil appen gi en søvnscore, og målet er at alle de biometriske dataene også skal bidra til å avdekke alvorlig sykdom. Men Eight Sleep har ikke tenkt til å gi seg med dette.

– I fremtiden vil vi kontrollere hele soveromsmiljøet ditt, både lys, støy og luft, sier Franceschetti.

– Alt for å maksimere og optimalisere søvnen din.

– Kan fungere

Eight Sleep er på langt nær det eneste selskapet som har inntatt det amerikanske markedet med høyteknologiske madrasser. Tvert imot; det er såpass mange at NBC i august i fjor publiserte en oversikt over de beste smartsengene, med tips og råd for hvordan velge den rette.

Sengene kan ha noe for seg, mener doktor Seema Khosla, medisinsk direktør for North Dakota Center for Sleep og leder av American Academy of Sleep Medicine Technology Committee.

– Utfordringen er at det er vanskelig å sammenligne produktene med hverandre, fordi det er lite innsyn i teknologien, sier hun.

Temperaturregulering kan imidlertid være et nyttig verktøy, fordi det er tett forbundet med døgnrytmen vår, ifølge den amerikanske forskeren. Hun får støtte av overlege Harald Hrubos-Strøm ved Ahus, en av Norges fremste søvnforskere.

– Vi vet at temperatur har effekt på regulering av søvn, så teoretisk sett kan dette virke, sier han.

REGULERER TEMPERATUR: I denne appen kan du skrive inn egne temperaturpreferanser, så stiller madrassen inn temperaturen etter ulike søvnfaser. Vis mer byoutline Pete Kiehart / E24

For å få en førstehånds erfaring med teknologien, tilbrakte undertegnede tre netter i Eight Sleeps suite i Miami forbindelse med en reportasjereise – noe som nok ikke er ideelle omstendigheter for å teste ut en smartseng.

Lange arbeidsdager gjør det i hvert fall krevende å følge gründer Matteo Franceschettis anbefaling om åtte-ni timers søvn hver natt.

Etter nattflyving fra San Francisco og påfølgende mange timers jobb i Miami, orker jeg ikke engang å sette meg inn i alle sengeinnstillingene første kvelden. Jeg nøyer meg med å konstatere at både puten og madrassen er behagelige.

Morgenen etter våkner jeg av en ganske intens during. Først skjønner jeg ikke hva det er eller hvor det kommer fra, før jeg innser at det er madrassen som vibrerer, en av oppvåkningsfunksjonene den har.

Andre kveld bestemmer jeg meg for å legge ned litt mer innsats, selv om det er sent.

Jeg blander ut en av posene med pulvertilskudd som skal fremme god søvn, trekker på meg noen lange, svarte kompresjonsstøvler som skal forbedre blodsirkulasjonen og tar på et par briller som skal filtrere ut blått lys.

I «SMART-SUITEN»: E24s journalist Linn Kongsli Hillestad prøver noen av produktene som tilbys hotellgjestene i Miami. Vis mer byoutline Pete Kiehart / E24

Alt sammen finner jeg i hotellsuiten, i tillegg til blant annet magnesiumtilskudd, melatonin, et vektpledd og en massasjepistol, håndplukket av Eight Sleep-gründerne.

– Dette er produkter som har vært ekstremt nyttige for meg personlig, i ulik grad. Noen av dem bruker jeg bare under visse omstendigheter, andre bruker jeg hver eneste dag, sier Franceschetti.

– Selv om produktene kommer fra andre leverandører, ønsker vi kundene våre alt som kan hjelpe på veien mot bedre søvn, legger han til.

HAR TESTET MYE: Gründer Matteo Franceschetti benytter en rekke ulike produkter og sier han har forbedret søvnkvaliteten sin merkbart. Vis mer byoutline Scott McIntyre / E24

Søvnforsker Harald Hrubos-Strøm påpeker at flere av disse produktene har dokumentert effekt ved spesifikke diagnoser, men han mener det er problematisk å markedsføre dem for alle og enhver.

– Det finnes ikke nok dokumentasjon til å hevde at alle har nytte av det, sier han.

Enormt marked

Noe av det samme gjelder måling av søvn. Hrubos-Strøm forklarer at en søvndagbok ofte brukes i behandling av søvnløshet, gjerne i kombinasjon med tekniske måleinstrumenter, som smartklokke eller telefon.

– Denne typen informasjon kan være nyttig i kombinasjon med kvalifisert hjelp, sier han.

For andre kan det ha motsatt effekt.

– Mange kan bli opphengt i målingene, og dermed kan søvn bli en prestasjon i stedet for en naturlig prosess.

Ulike studier verden over har vist at mellom 10 og 30 prosent av befolkningen sliter med søvnløshet. Markedet for søvnprodukter er dermed enormt – og i stor grad uregulert, både i USA og Europa.

Doktor Seema Khosla tror også mange er blitt mer opptatt av både helse og søvn på grunn av pandemien. Hos Eight Sleep merker de etterspørselen.

– Forrige måned firedoblet vi veksten vår, sier Matteo Franceschetti.

Produktene utvikles også stadig.

– Fremtidige funksjoner utkommer mens vi snakker. De blir rullet ut til de første 10 prosent av brukerne våre, sier Franceschetti.

Vis mer byoutline Pete Kiehart / E24

Tilbake i hotellsuiten i Miami er klokken blitt halv to da jeg åpner smarttelefonen som ligger på nattbordet.

Jeg skriver inn temperaturpreferanser i Eight Sleep-appen, men går litt for raskt frem. Forhåpentligvis er det grunnen til at jeg ikke merker til at jeg registrerer feil side av dobbeltsengen.

Tredje kvelden får jeg til innstillingene, og jeg sover frem til vekkerklokken ringer og det er på tide å reise ut til flyplassen og tilbake til vestkysten igjen.

Appen viser nesten syv timer med uavbrutt søvn.

Om det har noe med teknologien å gjøre, er jeg imidlertid usikker på.