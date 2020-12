Telia lanserer oppdaterte 5G-planer for 2021

Telia og Telenor kniver nå for fullt om å være først og best på utrullingen av den neste generasjonen mobilnett. Den svenske mobilgiganten har nå over 60.000 kunder som sitter klar med en 5G-mobil.

9. desember 2020

– Vi leder an i 5G-utrullingen i Norge og vi skal opprettholde den posisjonen, sier Stein-Erik Vellan, sjef i Telia Norge, under en digital pressekonferanse onsdag.

I slutten av oktober viste Telenor frem sine 5G-planer og lovet full nasjonal dekning med et oppgradert mobilnett inne utgangen av 2024. Telia lover på sin side nasjonal dekning innen utgangen av 2023.

Når du faktisk vil få 5G avhenger av to ting: Du må ha en mobil eller et bredbåndsmodem som støtter 5G, og man må bo eller ferdes i et område der dekningen er skrudd på.

For å sjekke om det er 5G der akkurat du ferdes kan man gå til mobilselskapenes dekningskart.

Både Telia og Telenor skal investere milliardbeløp inn i utbyggingen av 5G de kommende årene. De oppgraderer også 4G-nettene sine samtidig, som vil gi bedre kapasitet og fart der. På toppen oppgraderer de også bredbåndsnettene sine.

På samme måte som med overgangen fra 3G til 4G skal vi mobilbrukere få enda mer fart, men 5G bringer også med seg noen andre fordeler:

Responstiden i nettet faller kraftig, noe som er viktig for tidskritiske bruksområder som spill og fjernstyring av ulike typer kjøretøy eller maskiner

Nettet kan skivedeles: Dette er en ny funksjon som vil komme etter hvert. Dette betyr at mobilselskapene kan dele nettet opp i ulike lag, som for eksempel kan sikre nødetater sin egen reserverte kapasitet på en fotballbane, selv om alle tilskuerne flommer nettet med bilder og video.

Her skal det rulles ut i 2021

– 12. mai i år gikk startskuddet. Da vi skrudde på den første basestasjonen på Lillestrøm. Deretter fulgte Groruddalen. Trondheim fulgte i august, og Oslo og Bergen fikk i oktober og november, sier Telia Norge-sjef Stein-Erik Vellan.

Under presentasjonen listet han opp hvilke områder som vil få 5G utover i det kommende året.

– Vi har omtrent dobbel utbyggingstak i 2021 sammenlignet med 2020, sier Espen Weum, leder for mobilnett i Telia Norge.

I første kvartal skal disse områdene få 5G:

Asker, Bærum, Nesodden, Nordre Follo, Øygarden og Askøy

Tilnærmet full dekning i Oslo innenfor Ring 3

Mer dekning i Bergen, blant annet ut mot Flesland og Sotra

Mer dekning i Trondheim, blant annet sørover og østover

Større områder rundt Lillestrøm

I andre kvartal skal disse områdene få 5G:

Stavanger, Sola og Sandnes

En rekke kommuner i Viken: Eidsvoll, Enebakk, Nannestad, Frogn, vestby, Aurskog høyland, Gjerdrum, Nittedal, Ullensaker

I tredje kvartal skal disse områdene få 5G:

Utbygging i flere kommuner i Innlandet, særlig tidligere Østfold-kommuner

Over 60.000 5G-klare mobiler i nettet

Med Apple sin lansering av iPhone 12 i høst, der alle modellvariantene har 5G, begynte mobiltilbudet for kundene å bli langt bredere.

Konkurrenter som Samsung og Huawei var allerede på plass med 5G-mobiler og med Apples inntog vil flertallet av nye mobiler som selges her i landet være klare for det nye nettet.

– Hvordan brukes egentlig 5G-nettet primært i dag, er det hovedsakelig trådløst bredbånd eller har også mobilbruken begynte å vise seg på statistikken deres?

– Det er begge deler. Vi ser det på trådløst bredbånd og vi ser det på andre type bruksområder, der bedrifter ønsker å teste ut mulighetene i denne teknologien, sier Vellan og fortsetter:

– Vi ser det også på mobilbruken, gjennom at vi nå har mellom 60.000 og 70.000 5G-kompatible mobiler i nettet vårt.

Dette tallet vil trolig øke kraftig i tiden fremover, etter hvert som kundene kjøper nye mobiler.

Det er imidlertid et godt stykke igjen før de fleste Telia-kundene har en 5G-mobil, ettersom selskapet hadde 2,2 millioner mobilkunder ved utgangen av tredje kvartal og fordi det fort går et år eller to mellom hver gang flertallet av kundemassen bytter mobil.

Vurderer hytteområder

Konkurransen om trådløst bredbånd er en viktig driver for utbyggingen av 5G-nettet.

Telenor var først med å lansere dette produktet i fjor vår, som sammen med fiber skal fungere som erstatning for de kundene som fremover mister tilgangen til kobbernettet som Telenor legger ned.

Trådløst bredbånd gir deg bredbånd over mobilnettet på en gitt adresse og kan ikke flyttes. Fordelen er at du ikke trenger å forholde deg til en datakvote som på mobilt bredbånd.

Både Telia og Telenor har i høst lansert trådløst bredbånd med 5G. Telenor har passert 70.000 kunder på produktet, men Telia vil fortsatt ikke si hvor mange kunder de har på løsningen:

– Man kan dele dette opp i tre deler. Den første er private husholdninger der vi har overlevert sammenlignet med de målsettingene vi har, sier Vellan og fortsetter:

– Den andre delen, som belaster nettet på en helt motsatt måte, er bedriftsmarkedet. Der er opptaket litt tregere enn vi hadde ønsket.

– Den tredje delen er wholesale (grossistsalg, journ.anm.), poengterer Vellan.

Telia tilbyr tilgang til konkurrenter som NextGenTel eller lokale bredbåndsaktører som tilbyr trådløst bredbånd i sine regioner.

På pressekonferansen fikk Telia spørsmål om de vil rulle ut denne tjenesten i typiske hytteområder, som Hafjell, Sjusjøen og Blefjell:

– Det kan absolutt være aktuelt. Det vi ser på er å bygge 5G-dekning der det er behov for ekstra kapasitet, og disse områdene er aktuelle, sier Espen Weum, leder for mobilnett i Telia Norge.

– Fra et miljøperspektiv ønsker man jo heller ikke å grave mer enn nødvendig i disse områdene, og med denne teknologien kan vi unngå det og samtidig levere god fart og kapasitet, supplerer Stein-Erik Vellan.

