Kraftig bitcoin-fall: Har visket ut all oppgangen siden Tesla varslet kjøp i februar

Kryptovalutaen har falt nesten 40 prosent siden rekordnivåene i april.

Vis mer byoutline Dado Ruvic / X02714

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Bitcoin-prisen faller kraftig i morgentimene, og fortsetter med det en nedgang som startet i forrige uke. Det siste døgnet har bitcoin-prisen falt 12,72 prosent til 39.595 dollar. Dette er det laveste nivået siden Teslas inntog 8. februar.

Siden rekordnivået i midten av april har prisen på den kjente kryptovalutaen falt med 40 prosent.

Bitcoin-prisen har steget fra under 20.000 dollar før jul, til en topp på 63.000 dollar i midten av april. Opptakten stammer fra at institusjonelle investorer gikk inn i kryptovalutaen, sa Torbjørn Bull Jenssen i Arcane Crypto til E24 i januar.

Les på E24+ Hadde bitcoin vært en børsnotert aksje, ville Elon Musk blitt etterforsket

Musk-uttalelser påvirker

Nedgangen kommer etter at Tesla-sjef Elon Musk torsdag annonserte at bilselskapet ikke vil godta bitcoin som betaling. Søndag var Musk på Twitter igjen. Da besvarte han en annen brukers melding på en slik måte at mange tolket at Tesla allerede hadde eller ville kunne komme til å selge bitcoin. Tesla-sjefen har senere gått ut å avklart at selskapet ikke har solgt kryptovalutaen.

– Kryptovaluta er en god idé på mange nivåer, og vi mener de har en lovende fremtid, men dette kan ikke komme på bekostning av miljøet, skrev Musk på Twitter.

Tidligere uttalelser fra Tesla-sjefen har ført til kraftige svingninger i kryptovalutaen dogecoin. Kryptovaluta generelt er kjent for å ha store svingninger.

Advarsler fra Kina

Tirsdag sendte tre kinesiske bank- og betalingsinstitusjoner en uttalelse som advarte andre finansinstitusjoner om ikke å drive virksomhet med virtuell valuta, inkludert handel eller bytte av fiat-valuta mot kryptovaluta.

Det ikke første gang Kina sender ut advarsler om krypto. I 2017 stengte myndighetene lokale kryptobørser og forbød såkalte «initial coin offerings», eller «ICO»-er. Det var en måte for selskaper å hente penger på gjennom å utstede nye digitale mynter.

Tradere i Kina stod tidligere for en stor andel av bitcoin-markedet, men etter nedslaget ble deres tilstedeværelse i markedet redusert. Ifølge CNBC har mesteparten av kinesisk kryptovaluta-virksomhet flyttet til utlandet.