Bjørn Dæhlie inn i Unite Living – verdsettes til 120 mill. i emisjon

Skilegende og investor Bjørn Dæhlie mener Unite Living åpenbart fyller et hull i markedet. Nå har boligtek-selskapet hentet friske millioner – og daglig leder har solgt leiligheten for å kjøpe flere aksjer.

GRÜNDERE: Daglig leder Christian Wierød (t.v.) og teknologisjef Risul Islam (t.h.) jobber for å skape en internasjonal digital standard for boligutleie. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Selskapet Unite Living, som har utviklet et digitalt forvaltningssystem for boligutleie, opplyser til E24 at det har hentet 20 millioner kroner i en emisjon, som verdsetter selskapet til 120 millioner kroner før emisjonen.

Blant investorene er Krogsveen-eier Pareto Bolig, skilegende og investor Bjørn Dæhlie og eiendomsutvikleren Urbanium Gruppen.

I tillegg har selskapet fått et lån fra Innovasjon Norge på 5 millioner kroner. Pengene skal brukes på å oppskalere og kommersialisere virksomheten etter en fase med forskning og utvikling.

Gründer og daglig leder Chrisitan Wierød forklarer til E24 at selskapet gikk direkte til utvalgte aktører i jakten på friske penger.

– Vi har primært gått til eiendomsbransjen. Majoriteten av de 20 millionene kommer fra aktører som allerede bruker Unite Living. Ingenting tydeliggjør bedre hvilken verdi vi bringer til kundene våre enn at kundene våre investerer, sier Wierød.

Selv har Wierød solgt leiligheten og blitt leietager i 2020 for å kjøpe aksjer for 1,3 millioner kroner. Medgründer og teknologisjef Risul Islam har også kjøpt aksjer i samme periode, slik at begge sitter på rundt 20 prosent av selskapet hver.

– Jeg må gå «all in», sier Wierød.

– Jeg må kjenne det på kroppen at jeg må levere for å levere bra. Det er viktig for meg å vise til andre investorer at de som startet og driver selskapet har ståltroen på det selv. Det kan ha vært viktig signal for denne pengerunden, sier Wierød.

Les også Bakgrunn: Verdsatt til 60 millioner kroner tre år etter oppstart

Dæhlie: – Fyller åpenbart et behov

Bjørn Dæhlie vil ikke oppgi hvor mye han har investert i selskapet, men gir en kort kommentar til E24 hvorfor han har investert:

– Unite Living er et spennende konsept vi har investert i og gleder oss til å følge tett de neste årene. Det er åpenbart at selskapet fyller et behov i markedet og det er imponerende å se hva Christian, Risul og teamet har bygget opp på kort tid, skriver Dæhlie.

Les også Bjørn Dæhlie selger huset og forlater «skatteparadiset» Bø i Vesterålen

INVESTOR: Bjørn Dæhlie på vei til tribunen under 10 km for kvinner under VM i Seefeld i 2019. Vis mer

Unite Living startet som en «matchmaker» for bofeller, men har endt opp med å sikte seg inn på utleierne.

Den viktigste teknologien og inntektskilden er et forvaltningssystem for boligutleie, der prosesser som kontraktsignering og depositumskonto er digitalisert og automatisert. Bak systemet ligger 60 tusen utviklingstimer.

Wierød forklarer at Dæhlie kom inn via en eksisterende kunde, Høyen Utleie, som har et samarbeid med ham.

– Det er Bjørn og sønnen Sivert Dæhlie som er involvert.

Les også Bjørn Dæhlie økte driftsresultatet med over 60 millioner

Krogsveen-styreleder: – Interessant oppside

Pareto Bolig har investert mest i emisjonen. Datterselskapet Eiendomsmegler Krogsveen er allerede på eiersiden.

Krogsveen-styreleder Leif J. Laugen vil ikke oppgi eksakt beløp, men fremhever Unite Livings forretningsmodell, skaleringsmuligheter og gründerteam.

– Med hensyn til prising så er den fair nå når de har kommet så langt at de har en portefølje av avtaler som genererer en pen månedlig gjentagende kontantstrøm inn til selskapet, redusert sårbarhet – og interessant oppside, sier han.

– Vurderer Krogsveen og Pareto å kjøpe hele Unite Living i fremtiden?

– Nei, det er ikke sannsynlig slik jeg ser det nå.

Leif J. Laugen er styreleder i Eiendomsmegler Krogsveen og administrerende direktør i det Krogsveen-eide utviklingsselskapet Boligflyt. Bildet er tatt da han satt i styret til Eiendom Norge. Vis mer

Vil skape internasjonal standard

Nå skal det ansettes flere innen teknologi, markedsføring og kundeservice.

– Utfordringen nå blir å finne de riktige menneskene, som skal bli hjørnesteinene i den milliardbedriften som er målet vårt. Vi er nå seks ansatte i Norge, men skal mer enn doble antallet ansatte de neste seks månedene, sier Wierød.

Målet er å bygge en internasjonal digital standard for boligutleie.

– Jeg ser for meg at i fremtiden, kanskje om 10, 15 eller 20 år, vil det være én tjeneste i verden som folk bruker til å finne et sted å bo på tvers av landegrenser. Mitt mål er at det skal være Unite Living.

Brukergrensesnittet på Unite Livings forvaltningssystem for utleie. Vis mer

Teknologisjef Risul Islam forklarer at de allerede har gjennomført de første ansettelsene.

– Vi er veldig heldige som tiltrekker oss et team som passer utrolig godt sammen. Dette er en gruppe dyktige, unge mennesker med store ambisjoner som er motivert til å yte ekstremt godt for selskapet, sier Islam.

Åpner døren for Airbnb

Wierød mener det ikke ville lønt seg for utleieselskapene å utvikle sin egen, lignende plattform.

– For kundene vi har i dag, ville det vært umulig å regne hjem utviklingskostnadene. Vi har brukt 60 tusen timer nå, men vil sikkert doble eller tredoble antall timer i fremtiden. Du skal ha en ganske gigantisk eiendomsportefølje for at det skal lønne seg, sier han.

– Hva hvis Airbnb går over i markedet deres? Kunne de justert plattformen sin og gjort det samme som dere?

– Jeg tror at hvis Airbnb ville det, så ville de gjort det for lenge siden. De sto ved et veiskille for noen år siden, hvor de enten hadde gått den veien, eller velge å fokusere på opplevelser. De valgte opplevelser. Airbnb har på en måte blitt en digital reiseleder istedenfor å bli systemet for eiendomsbransjen.

– Men hvis Airbnb vil gå inn i dette markedet, er de hjertelig velkommen til å snakke med oss om å komme inn på eiersiden, gjøre noe sammen eller kjøpe opp hele selskapet. Hvis Airbnb går inn, er det utelukkende positivt for vår del. Flere kan få øynene opp for oss fordi vi har gjort dette en stund. Markedet er uansett så stort at det er plass til flere aktører.