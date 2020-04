Hjemmekontorbølgen ga tidobling for norsk videokonferanse-selskap

Hos norske Whereby peker pilene oppover etter coronapandemien forflyttet bedrifter og ansatte til hjemmekontor.

Whereby (tidligere Appear.in) har mangedoblet trafikk og inntekter fra bedrifter på hjemmekontor. Vis mer Whereby

Publisert: Publisert: 12. april 2020 19:12

Whereby, tidligere kjent under navnet Appear.in, driver en videokonferansetjeneste hovedsakelig mot bedriftsmarkedet, men tilbyr også tjenesten til privatpersoner.

Nå som store deler av verdens kontorister befinner seg på hjemmekontor har det gitt betydelig oppsving for selskapet.

– Vi merket en stor oppgang etter at tiltak ble innført rundt om i verden. I løpet av to uker i mars var trafikken tidoblet, sier medgründer og teknologidirektør Ingrid Ødegaard i Whereby.

– God timing

Bare måneder i forveien av coronakrisen hadde selskapet gjort store utbedringer på IT-infrastrukturen.

Medgründer og teknologidirektør Ingrid Ødegaard i Whereby tror flere nå har fått øynene opp for videomøter. Vis mer Whereby

– Det var god timing. Vi gjorde større løft som gjorde oss godt rustet. Noen mindre problemer oppstår i ny og ne, men vi ikke hatt nedetid, sier Ødegaard.

Den siste måneden har over åtte millioner brukere vært innom tjenesten, og det daglige besøkstallet har stabilisert seg rundt 500.000, en femdobling fra før coronakrisen for teknologiselskapet med 25 ansatte.

– Tallene er gledelige. Produktet vårt er skalerbart og vi bygger alt for selvbetjening. Slik kan vi ha mange brukere uten å ha mange ansatte i støttefunksjoner, sier Ødegaard.

I tillegg til bedrifter, er ulike offentlige etater i inn- og utland på kundelisten.

– Videotjenesten vår kan generere egne videoplattformer hos andre merkevarer gjennom vår plattform. Blant annet har Accurx i Storbritannia startet et videokonsultasjonstilbud for det britiske helsevesenet til britiske pasienter gjennom vår plattform, sier Ødegaard.

Personvern-bekymringer blant konkurransen

Det norske selskapet har sitt utspring fra Telenor, og er i dag eid av Måløy-baserte Videonor.

Selskapet er i konkurranse med giganter som Google Meet, Skype, Facebook og Zoom.

Særlig sistnevnte har vært under personvern-kritikk den siste tiden, etter blant annet brukerdata ble avslørt å gå gjennom Facebook uten at det var opplyst om og bekymringer rundt kryptering. Selskapet som Google, NASA og SpaceX har forbudt eller advart sine ansatte å bruke Zoom.

– Vi har hatt et tydelig fokus på brukernes personvern. Det ser vi har vært en fordel nå, sier Ødegaard.

– Mange har vært skeptiske

Med millioner på hjemmekontor, håper selskapet nå at flere får øynene opp for mulighetene bak videokonferanser.

– Etter coronapandemien vil vi se en økt videobruk i næringslivet. Mange har vært skeptiske mot videomøter fordi de har hatt dårlige opplevelser tidligere. Utviklingen mot flere videomøter i fremtiden har blitt akselerert nå, etter folk ser at mye har endret seg de siste årene og verktøyene nå er mye enklere å bruke, sier Ødegaard.