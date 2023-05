Elizabeth Holmes må i fengsel 30. mai

Skyldig i punkt 1: Konspirasjon med tidligere Theranos-president Ramesh «Sunny» Balwani om å svindle investorer mellom 2010 og 2015.

Ikke skyldig i punkt 2: Konspirasjon med Balwani om å svindle Theranos-pasienter mellom 2013 og 2016.

Ingen enighet om punkt 3: Svindel av en investor som spyttet 1 million dollar i selskapet på et tidlig stadium, og som har hevdet at han ventet på svar i tre år om hvordan blodprøvene gikk.

Ingen enighet om punkt 4: Svindel av en oppstartsinvestor som ga 5 millioner dollar til selskapet, og også satt en stund i styret.

Ingen enighet om punkt 5: Svindel av en eiendomsmegler-sjef fra Dallas som spyttet 2 millioner dollar i selskapet, og som godkjente 5 millioner dollar til etter en telefonkonferanse med Holmes. Opptaket av telefonsamtalen ble spilt av i retten.

Skyldig i punkt 6: Svindel av en hedgefond-sjef som kjøpte aksjer for 96 millioner dollar i oppstarten på vegne av investorer, pensjonsfond og et fond for «venner og familie».

Skyldig i punkt 7: Svindel av en rådgiver for Betsy DeVos og hennes familie.

Skyldig i punkt 8: Svindel av en advokat som hevdet han la til rette for investeringer på opptil 370 millioner dollar fra noen av de rikeste familiene i USA.

Punkt 9 ble frafalt under rettssaken.

Ikke skyldig i punkt 10: Svindel av en pasient som hevdet hun fikk en falsk positiv HIV-test fra en Theranos-blodprøve.

Ikke skyldig i punkt 11: Svindel av en pasient som hevdet at en Theranos-test fikk ham til å tro at han hadde fremskreden prostatakreft.

Ikke skyldig i punkt 12: Punktet gjelder at Theranos brukte 1,1 millioner dollar på reklame for å oppfordre kunder til å besøke selskapets velværesenter.

