Økokrim henlegger saken mot Bitcoins Norge-sjefen

Etterforskningen som har pågått siden høsten 2019 er nå avsluttet.

Økokrim har konkludert med at det ikke har skjedd noe straffbart hva gjelder underslag. Vis mer byoutline Tore Meek / NTB

Økokrim har nå kommet frem til at det ikke er grunnlag for å påtale noen av forholdene, skriver de i en pressemelding.

Når det gjelder mistanken om underslag har Økokrim konkludert med at det ikke har skjedd noe straffbart. For mistanken om bedrageri er saken henlagt på bevisets stilling.

Økokrim opplyser at de har gjennomgått «betydelige mengder innhentet elektronisk materiale» og at det er blitt foretatt flere avhør. Den mistenkte skal ha samarbeidet med Økokrim.

Den mistenktes advokat, Kim Andre Svenheim, sier hans klient puster lettet ut etter nyheten.

– Jeg kan bekrefte at han er kjent med henleggelsesbeslutningen. Det har vært belastende å ha disse beskyldningene på seg over lang tid, og han er lettet over at Økokrim har funnet at det ikke er begått noen lovbrudd, sier Svenheim.

Etterforskningen ble igangsatt høsten 2019, og mistanken som utløste etterforskningen gjaldt mulig underslag av bitcoins som selskapet oppbevarte for kunder eller bedrageri mot kundene.

Bitcoins Norge-saken ble kjent da kundene hos kryptobørsen i begynnelsen av juli mottok en e-post med varsel om tvangssalg av bitcoin til en tidligere og lavere kurs enn da de ble varslet om dataangrepet i 2019.

Samme høst ble det kjent at Stavanger tingrett innvilget arrest i bankinnskudd hos Bitcoins Norge i forbindelse med en felles anmeldelse levert av 126 tidligere kunder mot selskapet.

