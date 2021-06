Kraftig fall i bitcoinutvinning etter Kina-forbud

Antall prosesser som jobber med å utvinne bitcoin har plutselig blitt halvert. Investeringsdirektør i Nordea tror det skyldes at Kina innførte forbud mot kryptovaluta tidligere i uken.

Utvinning av bitcoin krever mye strøm, men har så langt også krevd velvillige myndigheter i Kina. Vis mer byoutline Tyrone Siu / Reuters

Publisert: Oppdatert i går 14:38

Tidligere denne uken så man et fall i kursene på kryptovalutaer.

Lørdag faller bitcoin videre, og handles for i underkant av 32.000 dollar, ifølge coinmarketcap. Dermed har den mest fremtredende kryptovalutaen falt rundt 50 prosent siden utgangen av mars.

Nå ser man at også utvinning av kryptovaluta, såkalt «mining», har falt kraftig.

Turbulensen i kryptoverden kommer etter at Kina i strammer inn på bitcoinproduksjon i landet.

Utvinning av kryptovaluta er i utgangspunktet ulovlig i Kina, men Kommunistpartiet i Kina har i mange tilfeller sett gjennom fingrene på kryptohandlerne. Frem til nå.

Mandag rapporterte kinesiske myndigheter at de vil stanse kryptoutvinningen i den kinesiske provinsen Sichuan. Regionen er kjent for billig strøm som følge av stømproduserende vannkraftverk i regionen. Nylig har kinesiske myndigheter også slått ned på krypto-utvinning i Indre Mongolia.

Ifølge nyhetskanalen CNBC er det rapportert at 90 prosent av Kinas bitcoin-produksjon har stoppet opp. Tidligere estimat mener at mellom 65 og 75 prosent av verdens bitcoin-produksjon skjer i Kina.

Myndighetene ba også betalingsplattformen Alipay og flere banker i Kina om å slutte å tilby tjenester knyttet til handel med kryptovaluta. Kinas sentralbank skrev at myndighetene også ber om at betalingskanaler for kryptobørser skal kuttes.

Forbudet kan ha halvert utvinningen

– Det er to grunner til at «miningen» kan gå ned. Den ene er at folk ikke vil grave, siden det ikke er lønnsomt, og det andre er at de ikke har mulighet, sier Nordeas investeringsdirektør Robert Næss til E24.

– Prisene på kryptovalutaen er slik at det skulle være lønnsomt å mine. Man kan derfor gå ut ifra at det er som følge av at folk ikke har noe valg i å slutte.

Ifølge tallene Næss har hentet fra blockchain.com har dataprosessene brukt på å mine kryptovaluta blitt halvert den siste måneden. Han sier at «mining-prosesser» har falt fra 180 millioner terra 18. mai til 90 millioner terra denne uken.

– De tallene vi har på dette er veldig presise, sier han.

Selskap som tidligere har stått for produksjon av kryptovaluta opplyser til nyhetsbyrået France 24 at de nå vurderer å flytte bedriften sin til utlandet.

Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea Investment Management. Vis mer byoutline Nordea

Prosessen å «grave» kan enkelt forklares med at datamaskiner gjør komplekse oppgaver som belønnes med kryptovaluta. Prosessen er kraftkrevende og tar tid. Den kan utføres av alle privatpersoner med enkle datamaskin-rigger som er villig til å bruke strøm på prosessen.

Mining av bitcoin kan sammenlignes med å hugge gull ut av fjell. Det tar tid, og det er bare en viss mengde gull i fjellet.

Øker lønnsomheten for andre

Administrerende direktør i norske Kryptovault, Kjetil Hove Pettersen, tror alle utenom kineserne kan tjene på kryptoforbudet i Kina, men liker det likevel ikke.

– Det deles ut 900 bitcoin daglig, så når det er færre som utvinner kryptovalutaen vil det være mer lønnsomt for de som nå er igjen. Samtidig er jeg ikke noe fan av å stenge ned en hel næring. Det er jo galskap egentlig, selv om det gir oss større lønnsomhet, sier Hove Pettersen.

Han poengterer at selv om det ikke er bra at ett land står for så mye av utvinningen som Kina gjorde, så er det ikke positivt at kinesiske utvinnere ble helt utradert heller.

– Jeg kjenner kun til spekulasjoner og rykter, men jeg ser flere snakke om at forbudet kommer nå rett etter at Kina har kommet med sin egen såkalte kryptovaluta, den digital yuan, sier Hove Pettersen.

Kryptovault-sjefen ser ikke for seg at bitcoin-utvinningen blir liggende med brukket rygg.

– Hvis du går tilbake ett år så er du på nivået som vi er på nå. Jeg tror det kommer til å stige litt over tid igjen, spesielt siden maskinene blir kraftigere og man kan bruke flere prosessorer med mindre strøm, sier Hove Pettersen.