Robotkrigen startet med et mislykket møte i en liten bygd på Vestlandet

Den norske enhjørningen Autostore har saksøkt den britiske nettgiganten Ocado. Et møte i den lille bygda Nedre Vats i Rogaland ble starten på en årelang konflikt.

TOK IMOT OCADO: Det norske robotselskapet Autostore har vokst til å bli en global aktør, men har fortsatt hovedkontor og forskningsavdeling i bygda Nedre Vats i Rogaland. Det var her de tok imot britiske Ocado, som de nå har saksøkt i både USA og Storbritannia, i 2012. Vis mer byoutline Autostore

Publisert: Publisert: 11. oktober 2020 11:26

Søksmålet skapte sjokkbølger på London-børsen i starten av oktober. På kort tid forduftet milliarder av kroner i markedsverdi.

Robotprodusenten Autostore fra Nedre Vats i Rogaland hevder at den britiske dagligvarekjeden Ocado har kopiert deres norske teknologi.

Begge selger robotsystemer som gjør det mulig å automatisere lagerdriften ved å plukke varer mer effektivt. Spørsmålet er hvor like systemene er, hvem som oppfant dem og hvem som har rettighetene.

Nå har Autostore gått til søksmål i både USA og Storbritannia for å kreve erstatning etter påståtte brudd på flere patenter. Men søksmålet er kun siste kapittel i en konflikt som startet for snart ti år siden.

Et mislykket møte i Rogaland

Konflikten mellom Autostore og Ocado kan spores tilbake til et møte i førstnevntes hovedkontor i Nedre Vats den 14. juni 2012.

Møtet fant sted fordi de to selskapene skulle diskutere et mulig samarbeid. Autostore-oppfinner Ingvar Hognaland og Oacdo-oppfinner Sverker Lindbo satt på hver sin side av bordet.

Rettsdokumenter fra Oslo tingrett viser at partene har ulike versjoner av formålet med møtet.

Ifølge Autostore tok Ocado kontakt for å få kjøpe robotsystemer direkte fra dem og «få enerett som distributør av Autostore til salg i matvaresegmentet», noe det norske selskapet avviste.

Ifølge Ocado ble møtet avholdt for å diskutere et mulig samarbeid om å utvikle en «ny generasjon for automatiserte lagrings- og uthentingssystemer for storskala bruk i dagligvarehandelen og andre egnede bruksområder».

HOVEDKONTOR: Autostores holder fremdeles hus i Nedre Vats i Rogaland. Vis mer byoutline Autostore

Det ble aldri noe ordentlig samarbeid mellom selskapene – utover at Ocado skal ha vært kunden til Autostore. Istedenfor ble selskapene arge konkurrenter.

I dag har Autostore kontorer over hele verden og kjente merkevarer som Puma, Gucci og Lufthansa på kundelisten, mens Ocado har blitt Storbritannias største dagligvarekjede på nett og en utfordrer til Amazon i USA.

Fakta om Autostore og Ocado Autostore: Robotteknologiselskap som ble startet på 90-tallet under navnet Jakob Hatteland Computer AS

Byttet navn til Autostore, som var navnet på robotsystemet de solgte, i 2016

Kjøpt opp av det svenske oppkjøpsfondet EQT i 2017

I 2019 solgte EQT mesteparten av Autostore til det amerikanske oppkjøpsfondet THL Partners for 16 milliarder kroner Ocado: Britisk dagligvarekjede på nett uten egne butikker som leverer direkte fra lager

Startet i 2000 av tre avhoppere fra investeringsbanken Goldman Sachs

Notert på London Stock Exchange i 2010

Regnes som en av utfordrerne til amerikanske Amazon Vis mer vg-expand-down

Ocado tapte i Oslo tingrett

Fire år etter møtet i Nedre Vats saksøkte britiske Ocado sin norske konkurrent i Oslo tingrett.

GIGANT: Ocado er Storbritannias største dagligvarekjede på nett. I slutten av september steg Ocado-aksjen så mye at selskapet gikk forbi Tesco som den største dagligvarekjeden generelt. Etter søksmålet fra Autostore den 1. oktober har aksjen falt kraftig, men det er på ingen måte sikkert at fallet kun skyldes søksmålet. Vis mer byoutline Peter Nicholls / Reuters

Ocado hevdet at Autostore hadde fått overlevert konfidensiell informasjon fra deres oppfinner i møtet i 2012, og at Autostore kort tid senere hadde brukt informasjonen til å skaffe seg patenter i Norge og Europa. Ocado fremmet derfor krav om å få rettighetene eller deler av rettighetene til Autostores patenter.

Autostore kontret med at Ocado forsøkte å snu hele saken på hodet. Ocado hadde kjøpt en installasjon av Autostores patenterte robotsystem gjennom en distributør – uten rettighetene til systemet – og hadde lenge vært under mistanke for å kopiere deres patenterte løsninger, hevdet det norske selskapet.

fullscreen next Autostores robotsystem på XXLs sentrallager på Jessheim. 1 av 4 byoutline Javad Parsa / E24

Ocado hevdet at de hadde videreutviklet Autostore-systemet, slik at roboten kunne hente flere lagringsenheter i én og samme operasjon, i forkant av møtet i 2012.

Autostore forsvarte seg med flere dokumenter som viste at de hadde funnet opp en slik robot lenge før møtet fant sted.

Ocado anklaget da Autostore for å ha forfalsket dokumentene, men en uavhengig ekspert konkluderte med at de var ekte.

I 2017 ble Autostore frifunnet av Oslo tingrett etter forenklet behandling, og Ocados anke til Borgarting lagmannsrett ble avslått.

Les også Robot-selskapet Autostore jakter flere titalls ansatte under coronakrisen

Kriger om robotpatenter

Patenter i ulike land har alltid vært en sentral del av konflikten.

Under rettssaken i 2016 hevdet Ocado at Autostore hadde fått og forsøkte å få patenter på deres oppfinnelse, mens Autostore hevdet at Ocados søksmål var et forsøk på å forsinke deres pågående, rettmessige patentsøknader.

I årene som fulgte har selskapene fortsatt å søke om nye, robot-relaterte patenter rundt om i verden. Begge parter har forsøkt å blokkere hverandres søknader underveis og ugyldiggjøre hverandres patenter når de har blitt innvilget.

Nå hevder Autostore at Ocado har brutt opptil fem amerikanske patenter, som alle ble tildelt mellom 2018 og 2020, gjennom sitt system Ocado Smart Platform, som blant annet skal brukes av Amazon-konkurrenten Kroger i USA. I tillegg til erstatning krever Autostore at Ocado stopper produksjon, salg, bruk og import av teknologien.

Søksmålet retter seg også mot de britiske selskapene Tharsus og Printed Motor Works, som produserer henholdsvis robotene og motorene til Ocado.

fullscreen next AUTOSTORE-PATENT: Dette er en av de amerikanske patentene som Autostore mener Ocado bryter for øyeblikket. 1 av 2 byoutline United States Patent and Trademark Office

– Vårt eierskap til teknologien i hjertet av Ocados lagersystem er udiskuterbart. Vi tolererer ikke Ocados stadige krenkelse av våre immaterielle rettigheter i deres forsøk på å øke sin vekst og å omskape seg til et globalt teknologiselskap, uttalte Karl Johan Lier, administrerende direktør i Autostore, i pressemeldingen om søksmålet.

Ocado har etter en foreløpig gjennomgang av søksmålet konkludert med at de ikke tror det har vært noen brudd på «gyldige Autostore-rettigheter». Ocado poengterer at de har hundrevis av patenter som beskytter programvaren og de fysiske eiendelene som utgjør Ocado Smart Platform.

– Vi undersøker for øyeblikket hvorvidt Autostore har eller har intensjoner om å bryte disse patentene. Vi vil alltid kraftfullt beskytte vår intellektuelle eiendom og vurderer alle muligheter i denne forbindelse, skriver Ocado i en pressemelding.

Hverken Autostore eller Ocado ønsker å kommentere denne saken.

