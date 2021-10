Elon Musk er den første med formue på 300 milliarder dollar

Tesla-gründeren passerer milepælen som den første noensinne.

Elon Musks sin nettoformue er mer enn 100 milliarder dollar høyere enn nummer to på Bloombergs milliardærindeks. Vis mer

Elon Musk sin nettoformue er på 302 milliarder dollar viser, Bloombergs milliardærindeks.

Med dagens kurs tilsvarer det 2.537 milliarder kroner. Til sammenligning ville den nylig avgåtte regjeringen ha 1.515 milliarder kroner i utgifter til neste år.

Tesla-gründeren er ikke lenger bare verdens rikeste mann, men ifølge CNBC også den første som passerer 300 milliarder i personlig formue. Dette er altså ikke penger Elon Musk har i banken, eller umiddelbart tilgjengelig på noen annen måte, men inkluderer verdier i form av for eksempel Tesla-aksjer.

Bloombergs milliardærindeks oppdateres daglig, og det er slett ikke sikkert Musks beregnede formue er like høy i morgen. Tesla-aksjen faller nemlig 0,15 prosent fredag ettermiddag.

Avstanden til Amazon-gründer Jeff Bezos er i skrivende stund på over 100 milliarder dollar, som ifølge Bloombergs milliardærindeks har 199 milliarder dollar i formue.

Formuesvekst på mer enn 100 milliarder

Musk har ifølge CNBC hatt en formuesvekst på 119 milliarder dollar så langt i år. Det er takket være en «sterk prestasjon» fra Tesla-aksjen og et nylig salg av Space X-aksjer, ifølge kanalen.

Tesla-aksjen har så langt i år steget 47,62 prosent, og prisen på en aksje er 1.077 dollar før handelsstart på Wall Street fredag.

Tidligere denne uken skrev Bloomberg at Morgan Stanley mente Musk ville bli verdens første til å nå en personlig formue på 1.000 milliarder. Investeringsbanken mente at det var Space X-aksjen som ville bidra til milepælen og ikke Tesla-aksjen.

I oktober skrev CNBC at SpaceX var verdt mer enn 100 milliarder dollar.

Tesla-aksjen steg til rekordnivå

De siste fem handelsdagene har Tesla-aksjen steget med over 20 prosent. Det skjer etter at leiebilselskapet Hertz meldte at de kjøpte 100.000 Teslaer.

Etter det steg aksjen til nytt rekordnivå, og Elon Musk sin personlige formue passerte kvartveis til 1.000 milliarder.

Samme dag passerte også markedsverdien til Tesla 1.000 milliarder. Det ble dermed det første bilselskapet som nådde milepælen, ifølge Financial Times.

