Kinesiske Tencent er nå større enn Facebook

Det kinesiske IT-selskapet Tencent har overgått Mark Zuckerbergs sosiale medienettverk Facebook i børsverdi, etter over 40 prosent oppgang siden nyttår.

Etter voldsom børsoppgang de siste månedene er det kinesiske sosiale medie- og underholdningsselskapet Tencent verdt mer enn Facebook. Her med konsernsjef Pony Ma.

Publisert: Oppdatert: 29. juli 2020 22:42 , Publisert: 29. juli 2020 22:00

Da børsene stengte onsdag, hadde Tencent-aksjen for andre dag på rad gjort det bedre enn Facebook.

Det har blitt nok til at Tencents børsverdi har overgått Facebooks.

Onsdag ved stenging var Tencent verdt 681 milliarder dollar, om lag 6.160 milliarder kroner, ifølge Bloomberg, mens Facebooks børsverdi var 665 milliarder dollar, tilsvarende 6.015 milliarder kroner.

Rakett på børsen hittil i år

Tencent er et av Kinas største selskaper, og driver blant annet flere sosiale medieplattformer, mobilspill og har en rekke nettbutikker.

Selskapet har på Hong Kong-børsen sett en kraftig oppgang de siste månedene. Siden nyttår er aksjen opp over 40 prosent. Til sammenligning har Facebook-aksjen bare lagt på seg om lag 10 prosent.

Det er imidlertid ikke første gang Tencent overgår Facebook. Både i 2017 og flere ganger i 2018 har selskapene vekslet på å være størst, skriver CNBC.

Oljefondet er aksjonær

Det norske oljefondet er tungt inne i begge selskapene. Ifølge investoroversikter fra Bloomberg satt Oljefondet på Tencent-aksjer for 50,99 milliarder kroner, ved utgangen av 2019.

I Facebook hadde Oljefondet aksjer til en markedsverdi av 54,37 milliarder kroner.

Tilsammen er de to selskapene litt under én prosent av Oljefondets markedsverdi, gitt at ikke Oljefondet har solgt seg ut etter nyttår.

Venter coronabrems for Facebook

Facebook legger frem resultater for andre kvartal på torsdag. Da venter analytikere at selskapet vil rapportere om en svekket vekst som følge av coronaviruset.

Porteføljeforvalter Erling Haugan Kise i fondet DNB Teknologi forvalter 31 milliarder kroner, hvorav noe av forvaltningskapitalen ligger i Facebook.

– Facebooks inntekter kommer primært fra annonsering og til tross for at coronaviruset har hatt en negativ effekt i andre kvartal ventes selskapet å rapportere en positiv vekst på årsbasis, sier forvalter Erling Haugan Kise i DNB Teknologi.

Et gjennomsnittsestimat av aksjeanalytikere som følger selskapet tror Facebook får en omsetningsvekst på 1,8 prosent på årsbasis, viser estimater innhentet av Bloomberg.

Omsetningen ventes til 17,2 milliarder dollar, mot 16,89 milliarder i samme kvartal i fjor. Brutto driftsresultat anslår analytikerne at vil falle fra 8,4 milliarder dollar i fjorårets andre kvartal, til 7,62 milliarder dollar i årets andre kvartal.

Tencents kvartalstall kommer 8. august.

