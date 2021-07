Entreprenørkonsern hacket: – Data er stjålet

Flere systemer i entreprenørkonsernet GK er nede etter det som trolig er et løsepengevirus.

NEDETID: Guro Steine er konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i GK Gruppen. Vis mer byoutline Morten Holm / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er avdekket at data er stjålet fra serverne våre, sier kommunikasjonsdirektør Guro Steine i GK Gruppen til E24.

Selskapet oppgir at det fremstår som et løsepengevirus og «tar høyde for at sensitive personopplysninger er havnet på avveie».

GK har anmeldt dataangrepet til politiet og varslet Datatilsynet om det samme.

– Det ble oppdaget unormal aktivitet i helgen og servere ble da tatt ned. Vi jobber med å kartlegge omfanget, men det påvirker driften vår i liten grad, sier Steine.

Konsernet har rundt 3.500 ansatte og er, med en omsetning over 6 milliarder kroner, en ledende leverandør av teknikk i bygg i Skandinavia. GK har 85 kontorer i Norge, Sverige og Danmark som leverer smarte og bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet.

GK får ekstern hjelp med å finne ut hva slags virus det er og hvilke deler av selskapet som er direkte rammet. Inntil videre er det alternative arbeidsmåter som gjelder for de nedstengte systemene.

– Noen få prosesser som normalt gjøres digitalt må gjøres manuelt, sier Steine.