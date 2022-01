Amedia advarer abonnenter mot svindelforsøk etter hackerangrep

Amedia har nå sendt ut informasjon til sine abonnenter i tråd med opplysningsplikten i personvernloven, og ber dem være oppmerksomme på svindelforsøk.

Etter at Amedia ble utsatt for et alvorlig dataangrep natt til 28. desember, har nå kunder og abonnenter av avisene fått tilsendt en e-post som informerer om at persondata kan være på avveie.

– Av hensyn til pågående undersøkelser, politiets etterforskning og risikoen for at hackerne kan dra nytte av informasjon som spres fra Amedia, kan vi ikke på nåværende tidspunkt informere mer detaljert om årsaken til angrepet. Vi vil komme tilbake med kvalitetssikret informasjon så snart fakta er klarlagt, og det er forsvarlig å kommunisere disse, sier Pål Nedregotten, konserndirektør for teknologi og data.

Amedia kan ikke på nåværende tidspunkt utelukke om persondata er på avveie, publisert eller utnyttet på annet vis i sine systemer. De benytter ekstern bistand for å overvåke om hackerne legger ut eller utnytter data.

Det understrekes at opplysninger om abonnentenes passord, lesehistorikk og bank-informasjon ikke er berørt av angrepet.

Informerer kundene

De ber samtidig kundene være oppmerksom på mistenkelige tekstmeldinger, telefonhenvendelser og e-poster i brevet til sine kunder.

«Om noen av dine opplysninger vil vise seg å være på avveie, kan du potensielt bli utsatt for forsøk på datamisbruk eller svindel. Vi ber deg derfor på generelt grunnlag være ekstra oppmerksom på mistenkelige tekstmeldinger, telefonhenvendelser og eposter,» heter det i e-posten.

Nedegrotten legger til at Amedia på nåværende tidspunkt ikke har noen informasjon om at persondata er publisert eller misbrukt på noe vis.

– Imidlertid har alle våre ansatte, og våre abonnenter mottatt oppdatert informasjon fra Amedia om dataangrepet som berører dem, i tråd med opplysningsplikten i personvernloven. Vi jobber kontinuerlig med å håndtere situasjonen og beklager de ulempene dette medfører for våre ansatte og kunder, sier han.

Amedia skriver at de er i dialog med ulike myndighetsorganer, som politi, nasjonale sikkerhetsmyndigheter og Datatilsynet.