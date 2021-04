Kryptokunst kan omsettes for milliarder: – Boblen vil sprekke

Digitale eiendeler selger som aldri før takket være teknologien bak kryptovaluta – slik fungerer det elleville NFT-markedet.

Samlerobjekter selges som digitale eiendeler takket være teknologien bak bitcoin Vis mer byoutline JACK GUEZ / AFP

Selv om teknologien ikke har modnet slik at bitcoin eller annen kryptovaluta er blitt innført som universalt betalingsmiddel, så stiger kursen stadig.

BBC og flere medier melder i disse dager om økende interesse for digitale kunstsalg ved hjelp av denne teknologien – kunstverk selges for millioner av kroner. Hva får kjøperen i retur?

En digital fil med produktet og et digitalt eierskapsbevis (NFT).

Den underliggende teknologien bak kryptovaluta har dermed skapt et omsettelig marked for digitale eiendeler. Særlig gjelder dette såkalte samlerobjekter, men alt fra korte videoklipp, Twitter-meldinger og figurer fra dataspill kan kjøpes – alle er en del av den samme blokkjeden, handles i samme marked og kan lagres i en digital lommebok.

Hva er en NFT?

Teknologien bak kryptovaluta, blokkjede, anvendes nå for å opprette digitale filer populært kalt «non-fungible tokens». Identifikasjonskoder og data gjør en slik «token» helt unik, og skal derfor fungere som et uomtvistelig eierskapsbevis.

Der man kan kjøpe 0,001 av en kryptovaluta, så kan man ikke dele opp en NFT – den må kjøpes som helhet, og den kan heller ikke brukes som bindeledd i kommersielle transaksjoner.

Teknologien bak gir muligheten til å utpeke én offisiell utgave av en digital eiendel slik at kunstnere, musikere eller gamere kan tjene penger på en sikker måte, skriver New York Times.

Tidlig i mars ble kunst fra kunstneren Mike Winkelmann, kjent som Beeple, solgt for over 69 millioner dollar, omregnet til rundt 588 millioner kroner, ifølge The Economic Times.

Takket være en NFT trengte ikke kunstneren å engasjere en tredjepart for å verifisere verket, men kunne i stedet bokføre gjennom auksjonshuset Christie’s.

Collagen skal være verdens tredje dyreste kunstverk solgt av en nålevende kunstner, ifølge samme kilde.

Kjøper mottok noe så ordinært som en JPEG-bildefil og kan dermed ikke henge kunstverket opp på veggen, men blokkjede-teknologien gir full oversikt over eier av filen til enhver tid ved hjelp av det digitale eierskapsbeviset.

Winkelmann oppklarer videre en vanlig misforståelse til samme kilde.

– Når du eier en token så kan du vise frem beviset på det, men det betyr ikke at du eier opphavsrettighetene til kunstverket, forteller den nyrike kunstneren.

Dette kan sammenlignes med å kjøpe tilgang til musikk og film via strømmetjenester – brukeren sikrer seg da lisens til å bruke produktet, men man eier det ikke.

På samme tidspunkt som rekordsalget annonserte bandet Kings of Leon at de, som første band i historien, vil slippe sitt neste album digitalt med en NFT som eierskapsbevis.

Denne collagen av kunstneren Beeple solgte for nesten 600 millioner kroner – kjøpet ble verifisert ved hjelp av NFT Vis mer byoutline Christie's Auction House

Kilde til innovasjon

Torbjørn Bull Jensen, daglig leder i Arcane Crypto, ser store fordeler av nyvinningen.

– Det å kunne håndtere forskjellige former for eierskap på en åpen infrastruktur har store fordeler. Det gir større frihet for tredjeparter til å utvikle tilleggstjenester, og man får et mye friere økosystem, forklarer Bull Jenssen.

Betaling utføres ved hjelp av kryptovalutaen ethereum, sier han.

Kryptoeksperten forklarer videre at åpen kildekode har vært «selve suksessfaktoren ved internett», og retter følgende pekefinger mot kritikerne.

– Nå kan man slippe en sentralisert tredjepart og bare fokusere reell innovasjon med brede anvendelsesmuligheter, forteller Bull Jenssen.

Hvem som helst med noe å selge kan dermed publisere det på blokkjeden med viten om at det finnes én original – dermed er ikke faren for forfalskninger eller ødeleggelse like reell.

Kunstrådgiver Cornelia Svedman er enig med Bull Jenssen, og mener teknologien kan bidra til å «utvide kjennskap om og til kunst».

– Den digitale kunsten er spennende, det er litt som da man startet å eksperimentere med lyd og video. Det er en ny form for kunstnerisk uttrykk, forklarer hun.

Svedman mener den nye digitale markedsplassen «åpner for mange spennende muligheter» for kunstbransjen i tiden som kommer.

– Auksjonshuset som solgte verket av Beeple hadde budgivere som aldri tidligere hadde hatt kontakt med noen tradisjonell plattform for kjøp og salg av kunst. Når markedet merker en slik etterspørsel så kommer tilbudssiden også.

Forbes estimerer at NFT-markedet vil omsette for svimlende 400 milliarder dollar innen 2025.

Tesla-sjef Elon Musk er en av flere kjente investorer som tror på teknologien, og har nylig kjøpt kryptovaluta Vis mer byoutline FREDERIC J. BROWN / AFP

Kryptotopp advarer: – Privatpersoner kan tape store verdier

Bull Jenssen er sikker på at digitale eierskapsbevis har kommet for å bli, men det er ingen tvil om at vi står midt i en NFT-boble, ifølge kryptoeksperten.

– Man leser spektakulære overskrifter om høye priser om dagen, det er blitt «hot». Det er veldig vilt, men det er en fase vi må gjennom. Dette vil stabilisere seg.

Men før den tid kan man risikere å gå på en skikkelig smell, forteller han.

– Euforien vil avta og prisene vil gå i gulvet. Privatpersoner og investorer kan tape store penger, også småsparere. De som tror de har funnet en rask måte å tjene mye penger på vil som vanlig bli skuffet, mener Bull Jenssen.

Torbjørn Bull Jenssen er positiv til konseptet, men ser tydelig tegn på at vi er i en «NFT-boble» Vis mer byoutline Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kunstekspert: – Man trenger en tredjepart

Gunnar Krogh-Hansen har lang erfaring fra kunstbransjen, og er i dag kunstekspert for auksjonshuset Blomqvist. Han har fulgt den stadig mer populære handelen av digital kunst, men lar seg ikke begeistre av trenden.

– Det å bruke en tredjepart, som en megler eller ekspert, har hele tiden vist seg å være lurt når det er snakk om kostbare kunstverk eller andre samlerobjekter, sier han til E24.

Dermed kan friheten teknologien representerer bli en hemsko for fremtidige kjøpere.

– Man trenger en garantist for å se at det er ekte vare, forklarer Krogh-Hansen.

I likhet med Bull Jenssen i Arcane Crypto så tror ikke kunstveteranen at euforien i markedet vil vedvare.

– Dette er en trend som har lite med kunstneriske kvaliteter å gjøre, den er økonomisk drevet og vil ikke erstatte tradisjonell kunst, mener han.

Kryptoboom

Kryptovaluta har vært gjennom en utrolig reise siden begynnelsen i 2009 da bitcoin ble utviklet av den myteomspunne Satoshi Nakamoto – sannsynligvis et pseudonym. Nå er profilerte investorer som Kjell Inge Røkke og Øystein Stray Spetalen tungt investert i bitcoin.

Fascinasjonen handler for mange om ny og spennende teknologi i kombinasjon med uavhengigheten det representerer – behovet for en tredjepart er ikke til stede, i motsetning til handel med ordinær valuta. Raske og rimelige transaksjoner uten statlig påvirkning eller kommersielle aktører har ført til spekulasjoner om innføring av kryptovaluta, eksempelvis bitcoin, som betalingsmiddel på tvers av landegrenser.

I tillegg skal ikke pengepolitiske virkemidler som stigende renter og devaluering av valuta har heller ikke den samme effekten på en desentralisert digital valuta som bitcoin.

Samtidig er det nærmest umulig å forfalske digital valuta, mye takket være at teknologien bak bruker sofistikert kryptografi for å verifisere hvorvidt valutaen er autentisk eller ei. Teknologien kalles blokkjede og er dårlig nytt for såkalte «hackere» – for å gjøre virkelig skade må man dermed ta kontroll over hele «kjeden».

Samtidig er det langt ifra risikofritt å bevege seg ut i kryptomarkedet. Kursene er svært volatile, og glemmer man passordet til den digitale lommeboken kan du miste alt.

Dette er kryptovaluta En virtuell valuta som fungerer helt uavhengig av banker og regjeringer.

Laget for å fungere som betalingsmiddel, men teknologien utvikles stadig.

Kryptografi skal sikre transaksjoner mellom parter og verifisere overføring.

Blokkjede, en slags digital regnskapsbok, eliminerer behovet for en tredjepart til overvåkning av transaksjoner.

Det finnes over 7000 typer kryptovaluta, og den mest kjente er bitcoin. Vis mer vg-expand-down

NIKE vurderer kryptosko

Den amerikanske sportsgiganten søkte i fjor om patent på sine nye «cryptokicks» – sko inspirert av kryptotrenden og som kan selges ved hjelp av NFT-markedet. På denne måten kan man knytte digitale eiendeler til et fysisk objekt, og vil i dette tilfelle bruke en NFT som en verifikasjon på kjøpet.

Saken er omtalt på tek-bloggen The Next Web.

– Når en kunde kjøper et fysisk par sko vil hun også motta en digital versjon med et kryptografisk token som kobler den fysiske og digital eiendelen sammen, står det i patentsøknaden fra selskapet.

Søknaden ble innvilget i desember, men det er uklart når «kryptoskoen» kommer i de fysiske og digitale butikkhyllene.

Snart kan det komme egne kryptosko fra NIKE Vis mer byoutline Shannon Stapleton / X90052

