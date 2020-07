Bitcoin over 10.000 dollar for første gang siden starten av juni

Også gullprisen har steget de siste dagene, og er på det høyeste nivået siden 2011.

Publisert: Publisert: 26. juli 2020 21:46

Flere har sett på kryptovaluta som et alternativ til en «trygg havn», når markeder verden over faller. Under coronapandemien har imidlertid ikke bitcoin fulgt andre trygge investeringer i oppgangen, slik som gullprisen.

Søndag kveld stiger imidlertid prisen på kryptovalutaen bitcoin til 10.100 dollar for første gang siden 2. juni.

Det viser data fra Coindesk. Oppgangen kommer etter flere uker med marginal oppgang.

Høyeste gullpris siden 2011

Under coronapandemien har gullprisen steget, og sdet er så langt i år en økning på 25,3 prosent.

Prisen på en unse gull har ikke vært høyere siden august 2011.

Tredje «halvering»

I tillegg til å lide under konsekvensene fra coronapandemien gikk kryptovalutaen også gjennom den tredje «halveringen» den 11. mai, som kuttet gevinsten til de som «minet» bitcoin fra 12,5 nye coins til 6,25.

Det er «minere» som sørger for å bekrefte transaksjoner og holde nettverket sikkert, ifølge Investopedia.

Halveringen har påvirket tilbudssiden til bitcoin, og økt tiden det tar for «minere» å finne «break-even».